Тайнствени летящи обекти: Истината, която все още е някъде там

Н еидентифицираните летящи обекти присъстват често в новините напоследък, след като информатор заяви, че Съединените щати са открили останки от катастрофирал извънземен космически кораб.

Пентагонът отрече твърдението, но Конгресът на САЩ остана заинтересован и през юни Комисията за надзор на Камарата обяви, че ще проведе изслушване относно НЛО - или както правителството на САЩ ги нарича "Неидентифицирани въздушни явления" (UAP). „В допълнение към неотдавнашните твърдения за прихванати сигнали“, каза говорител на комисията, „продължават да се появяват доклади относно неидентифицирани аномални явления“.

Mysterious flying objects. Claims of crashed alien spacecrafts. The U.S. has spent decades inquiring into the unknown—here's what they've learned

https://t.co/LG9jcPyyLa — National Geographic (@NatGeo) July 7, 2023

Такива съобщения обаче има от десетилетия. Ерата на наблюденията и разследванията на НЛО започнала след края на Втората световна война с внезапен бум на необясними доклади, с началото на Студената война, когато американските лидери се тревожели, че НЛО са заплаха от Съветския съюз.

1947-1969: Проект Синя книга

В течение на две десетилетия въздушните сили на САЩ са каталогизирали 12 618 наблюдения на НЛО в секретни доклади сега е известни като „Синята книга“. Те включват светлини, обекти и необясними радарни засичания, докладвани от военни и цивилни пилоти, метеорологични наблюдатели, астрономи и други източници.

Проектът приключил през 1969 г., след като проучване на Университета на Колорадо заключило, че доказателства за идването на НЛО от други светове няма и повечето сигнали от наблюдения могат да се обяснят с природни явления или дори измама. „Нашето общо заключение е, че нищо, което да добави към научното познание не е произлязло от тези изследвания на НЛО през последните 21 години“, казал ръководителят на изследването Едуард У. Кондън. „По-нататъшни разследвания не могат да бъдат оправдани“, каза той.

Въпреки това слуховете и наблюденията продължили. Военновъздушните сили обявили в информационен бюлетин от 1985 г., че „нито сега, нито изобщо някога е имало извънземни посетители или оборудване от тях във военновъздушната база Райт-Патерсън“, където било седалището на разследването.

1995: Американски сенатор проявил интерес

Докладът на Кондън не сложил край на интереса към НЛО. Така наречените „НЛО-лози“ прекарали следващите няколко десетилетия в подаване на искове до федералните агенции за разсекретяване докладите от разследванията.

През 1995 г. бизнесменът Робърт Бигълоу свикал малка група в Лас Вегас, за да обсъдят възможностите за съществуване на извънземен живот. Той нарекъл групата Национален институт за научни открития. Сред участниците били и двама бивши астронавти - Ед Мичъл и Харисън Шмит, както и един действащ сенатор на САЩ - Хари Рийд, демократ от Невада.

„Много хора казваха, че това ще съсипе кариерата ми“, споделил по-късно Рийд. Това обаче не се случило. В крайна сметка Рийд станал ключова фигура в ръководството на разследванията на НЛО към правителството на САЩ.

2004: Среща край Сан Диего

През ноември 2004 г. двама пилоти по време на тренировъчна мисия получили заповед да прихванат мистериозен обект. Те видяли и заснели на видео летящ обект с необичайна овална форма, дълъг около 12 метра, кръжащ над Тихия океан на около сто мили от Сан Диего. Той обаче се отдалечил, преди пилотите да успеят да го приближат. „Нямам представа какво видях“, казал след това командир Дейвид Фравор, един от пилотите. „Обектът нямаше нито перки, нито крила или ротори и изпреварваши нашите F-18.“

2007: Ново разследване на Пентагона

С подкрепата на Рийд - вече лидер на мнозинството в Сената на САЩ - Пентагонът стартирал Програмата за разширена аерокосмическа идентификация на потенциални заплахи, за да разследват последните постъпили наблюдения.

„Това, което смятахме за научна фантастика, сега е научен факт“, казали от агенцията. Програмата беше ръководена от служител на военното разузнаване - Луис Елизондо и работела заедно с компания за аерокосмически изследвания на Бигълоу.

2014: Почти сблъсък на Източното крайбрежие

В поредица от инциденти от това време пилотите на ВМС докладвали и направили видеозаписи на поредица от срещи с неидентифицирани обекти близо до Флорида и Вирджиния, които можели да достигат големи височини и хиперзвукови скорости. Един пилот съобщил за почти сблъсък през 2014 г. Друг по-късно казал пред 60 Minutes, че обектът е трудно обясним. „Има ротация, голяма надморска височина, тяга. Не знам. Нямам идея какво би могло да бъде, честно казано.”

Атернативна възможност - устройство за наблюдение от друга държава.

i ask anyone who confronts me with Mirage Men as a means of rejecting ufos to get caught up on the historical record of government denials, coverups, and rigged investigations. read one more book, please. this one is good. pic.twitter.com/qBVdJilvTK — Warren Commission Test Skull (@conzmoleman) July 1, 2023

2017: Във вестника

Тези инциденти и разследвания в повечето случаи оставали неизвестни за широката общественост - до декември 2017 г., когато от New York Times съобщили за съществуването на програмата на Пентагона за усъвършенствана на аерокосмическа идентификация на потенциални заплахи. Въпреки че представители на Пентагона уверявали, че програмата приключила през 2012 г., Елизондо казал пред вестника, че е продължил работата й неофициално със сътрудничеството на ВМС и ЦРУ до оставката си през есента на 2017 г.

Това предизвикало нова вълна от интерес към НЛО сред обществеността, медиите и дори учените.

2020: Научен призив за действие

През юли 2020 г. Рави Копарапу, учен от НАСА и Джейкъб Хакк-Мисра, астробиолог написали в Scientific American, че е време да бъдат преразгледани заключенията от доклада на Кондън. „Може би някои или дори повечето докладвани събития са били просто класифицирани като военни самолети или странни метеорологични явления или други погрешно идентифицирани светски феномени“, пишат те. „Така че все още има редица озадачаващи случаи, които си струва да бъдат разследвани.“

През август 2020 г. от Пентагона обявили работната група, която щяла да се занимава с неидентифицирани въздушни явления, за да „подобри разбирането си и да придобие представа за природата и произхода“ на тези обекти.

2022: НАСА се намесва да разследва

През април 2022 г. от Пентагона обявили създаването на All-domain Anomaly Resolution Office за разследване на обекти, „които могат да представляват заплаха за националната сигурност“.

Have aliens been confirmed yet? Well, no – but the expert work to identify hundreds of UFOs has accelerated in the last year more than ever. Here’s a look at where some investigations stand this World UFO Day. https://t.co/R6rq4mAj02 — FOX 5 DC (@fox5dc) July 2, 2023

Следващия юни от НАСА обявили, че създават независима програма за проучвания, която да обхване проблема от научна гледна точка. „Ние ще идентифицираме всякакви данни правени от цивилни, правителствени и нестопански организации, частни компании. Щ се опитаме да съберем и анализираме възможно най-добре всичко, което открием“, казал Дейвид Спергел, ръководител на екипа от проучването.

А през 2022 г. бил променен и акронима: от „Неидентифицирани въздушни феномени“ вече официално били наречени „Неидентифицирани аномални феномени“.

2023: Истината все още е някъде там

Каквото и да се случва горе, ние все още не знаем. DNI публикуваха доклад през юни 2023 г., в който опитали да идентифицират допълнителни 510 наблюдения, но от тях 171 остават необяснени. В тези случаи неидентифицираните обекти често „са демонстрирали необичайни летателни характеристики или функции, които не са ни известни“, се казва още в доклада.

Най-интересното е, че бивш служител на разузнаването на име Дейвид Груш, излезе през юни с доклад от информатор, който твърди, че правителството на САЩ притежава „цели и частично повредени летателни апарати“ взети от местата на катастрофи на НЛО. Тези обекти, каза той, са от „нечовешки“ произход. Но също така каза, че никога не е виждал лично обектите, предизвиквайки скептицизъм у експертите.

Доказателства може и да липсват, но въпросите, наблюденията и разследванията продължават.