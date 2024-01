Какво разкриват новите съдебни документи по делото "Епщайн"

О бвинителката на принц Андрю Вирджиния Джуфре заяви, че Джефри Епщайн ѝ е платил 15 000 долара, за да прави секс с кралската особа, когато е била на 17 години. Това разкриват съдебни документи, цитирани от Sky News.

Правните документи са сред последната публикувана партида, свързана с гражданския иск за клевета на Джуфре срещу бившата приятелка и дългогодишна сътрудничка на Епщайн - Гислайн Максуел, който беше подаден през 2015 г.

През 2015 г. Джуфре е разпитана от адвокатите на правния гигант Алън Дершовиц за случая, в който тя твърди, че е прекарала известно време с херцога на Йорк през 2001 г.

"Бяха ли ви платени 10 до 15 000 долара от Джефри Епщайн или от негово име, за да правите секс с принц Андрю?" Този въпрос зададоха адвокатите на Джуфре.

"Да, получих 15 000 долара. Нямам представа, каква е равностойността на тази сума в лири. Получих ги в американски долари", посочва в показанията си Джуфре.

Epstein court documents reveal Virginia Giuffre claims she was paid $15,000 to have sex with Prince Andrew



Sky News

Андрю упорито отрича да е извършил каквото и да било нарушение и твърди, че никога не се е срещал с Джуфре, която е била обект на трафик от страна на Епщайн.

Не е известно кой от трите случая - в Лондон, Ню Йорк или на частния карибски остров на Епщайн - е имала предвид, когато е твърдяла, че е правила секс с кралската особа.

Херцогът плати милиони лири, за да уреди отделно гражданско дело с Джуфре, която го обвинила, че я е насилвал сексуално три пъти, включително във ваната в дома на Максуел в Лондон

Също така в показанията си Джуфре описва как Епщайн и Максуел са я продали в Южна Франция на световен лидер, който бил "принц".

Тя казала на адвокатите, че не знае името му, но заявила: "Той говореше чужд език, говореше и английски, но не съм много сигурна откъде е. Представиха ми го като принц."

Американският финансист Епщайн също е бил разпитан под клетва в рамките на гражданския иск за клевета на Джуфре срещу Максуел.

В показанията си, които също са публикувани като част от последната партида разсекретени документи, Епщайн е разпитан от адвоката на Джуфре за това дали той и Максуел са принудили Джуфре да прави секс с принц Андрю през 2001 г. и дали информацията, събрана като част от съдебния иск, "има потенциал да засегне репутацията" на херцога на Йорк.

Пол Касел, адвокатът на Джуфре, попитал Епщайн: "Всъщност би било справедливо да се каже, че сте принудили Вирджиния да прави секс с принц Андрю, ако се оценят всички обстоятелства около тази ситуация?"

След като Епщайн отказал да отговори, адвокатът продължил: "Какво щеше да се случи с Вирджиния, ако тя беше отказала да прави секс с принц Андрю?"

Касел също така казал: "Не е ли вярно, сър, че принц Андрю ви е благодарил за това, че сте му предоставили Вирджиния за сексуални цели?"

BREAKING REPORT: ⚠️ Court documents reveal sworn testimony that Jeffrey Epstein 'paid Virginia Giuffre $15,000 to HAVE S-X WITH PRINCE ANDREW when she was 17.'



In the latest batch of documents that have been made public, Virginia Giuffre alleges that she was paid $15,000 by… https://t.co/L0ppTeh9Kg pic.twitter.com/duP5VGfQxD — Chuck Callesto (@ChuckCallesto) January 10, 2024

Епщайн отказал да отговори на въпросите на адвоката.

В понеделник разсекретени документи разкриха, че се твърди, че Епщайн е направил секс записи на Андрю, Бил Клинтън и сър Ричард Брансън.

В продължение на пет дни 215 документа бяха разсекретени по нареждане на американски съдия, след като медиите успешно се пребориха имената и документите, свързани със случая, да станат публично достояние.

Епщайн също така отказал да отговори на въпросите дали се е опитал да изнудва херцога на Йорк след предполагаемата му сексуална среща с Джуфър.

При разпита на Епщайн относно предполагаемия заговор за изнудване Касел заявил:

"Преди това бяхте инструктирали Вирджиния, че трябва да ви даде пълен доклад с подробности за това, какво са правили с нея мъже като принц Андрю, за да имате материал за изнудване, който да използвате, вярно ли е?"

“Epstein ‘paid me $15,000 to sleep with Prince Andrew at 17’.



Virginia Giuffre’s claim made under oath appears in documents unsealed in New York.”



To all the girls and boys who say they've been groomed, pimped, violated, and then blamed, we hear you.

Той се позовал на петата поправка, която според Конституцията на САЩ му дава право да не казва нищо, когато го разпитват.

Епщайн е разпитан и за това, какво е знаел за "сексуалните предпочитания" на Андрю и дали Джуфре е "разказвала за специфично поведение, което принц Андрю е изисквал преди сексуален контакт".

Епщайн беше намерен мъртъв в килията си във федерален затвор в Манхатън през август 2019 г., докато очакваше съдебен процес по обвинения в сексуален трафик. Смъртта му беше обявена за самоубийство.

През юни 2022 г. в Ню Йорк Максуел е осъден на 20 години затвор за това, че е помагал на Епщайн да извършва сексуални посегателства над тийнейджърки, в рамките на това, което съдията нарича "ужасяваща схема", нанесла "неизчислими" вреди на жертвите.

Максуел е задържана от юли 2020 г. въпреки опитите на адвокатите ѝ да я освободят под гаранция.