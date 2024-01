Документите на Епщайн: Марионетката на принц Андрю и обвиненията в оргии

П ринц Андрю, Доналд Тръмп и Стивън Хокинг са сред посочените в съдебните документи, свързани с Гислейн Максуел, връзката ѝ с милиардера педофил Джефри Епщайн и предполагаемите жертви на сексуално насилие.

В над 900 страници документи, публикувани снощи, принц Андрю се споменава 69 пъти.

Първият транш от документи беше публикуван в сряда вечерта с високопоставени фигури като херцога на Йорк и бившия президент на САЩ Бил Клинтън . Споменават се и Майкъл Джексън, Дейвид Копърфийлд, Алън Дершовиц и много други.

Наскоро разпечатаните съдебни документи посочват имената на десетки сътрудници на Епщайн, въпреки че много от тях не са обвинени в никакви нарушения.

Това идва, след като през декември американски съдия Лорета Преска постанови, че документите, които са част от делото за клевета от 2015 г. на Вирджиния Джуфре срещу Гислейн Максуел, трябва да бъдат публикувани.

Съдия Преска разпореди някои лица да бъдат посочени, защото вече са дали интервюта пред медиите.

В един документ жена на име Йохана Сьоберг - докато дава показания през май 2016 г. - твърди, че херцогът на Йорк докоснал гърдите ѝ, докато седял на дивана в апартамента на американския милиардер в Манхатън през 2001 г. Бъкингамският дворец по-рано заяви, че обвиненията са "категорично неверни".

По това време г-жа Сьоберг свидетелства, че Максуел я е извикал в килера на горния етаж, откъдето са извадили марионетка на принц Андрю, направена за програма на BBC.

„Приличаше на него“, каза Сьоберг. „Това беше страхотна шега, защото очевидно беше продукция от шоу на BBC. И решиха да направят снимка с него, на която Вирджиния и Андрю седнаха на дивана. Те сложиха куклата в скута на Вирджиния и аз седнах в скута на Андрю и те сложиха ръката на куклата върху гърдите на Вирджиния, а Андрю сложи ръката си на гърдите ми и те направиха снимка.“

В публикуваните документи г-жа Сьоберг каза, че докато е летял за Манхатън с Епщайн, Максуел, г-жа Джуфре и принц Андрю, самолетът на финансиста е бил отклонен към Атлантик Сити, Ню Джърси - където Епщайн предложил да отиде в едно от казината на Доналд Тръмп .

„Пилотът ми каза да се върна и да кажа на Епщайн, че не можем да кацнем в Ню Йорк и че ще трябва да кацнем в Атлантик Сити“, каза тя.

„Джефри каза: Чудесно, ще се обадим на Тръмп и ще отидем при него.“

В интервюто на г-жа Сьоберг под клетва тя описва и разговори с Епщайн, в които той твърди, че бившият президент на САЩ Бил Клинтън „харесва млади, имайки предвид момичетата“.

ABC News по-рано съобщи, че г-н Клинтън е наречен "Doe 36" и е споменат в повече от 50 от документите.

В изявление, публикувано през 2019 г., говорител на бившия президент каза, че той „не е разговарял с Епщайн повече от десетилетие“ и „не знае нищо за ужасните престъпления“.

Няма индикации за неправомерни действия от страна на г-н Клинтън.

Гислейн Максуел потвърди в други публикувани документи, че г-н Клинтън е пътувал на борда на частния самолет на Епщайн. Тя не знаела колко пъти.

Други незапечатани документи включват имейл от Епщайн до Максуел, където той ѝ предлага да „раздаде награда“ на всеки от приятелите на г-жа Джуфре, който може да оспори нейните твърдения, малко след като тя подаде граждански иск в САЩ през 2015 г.

Имейлът гласи: „Можеш да дадеш награда на всеки от приятелите, познатите, семейството на Вирджиния, които се изявят и помогнат да докажат, че твърденията ѝ са неверни.“

Той продължава да очертава обвиненията, които се опитва да покаже, че са неверни.

"Най-силна е вечерята на Клинтън и новата версия на Вирджинските острови, че Стивън Хокинг е участвал в оргия с непълнолетни."

Г-н Хокинг е сниман на острова на Епщайн през март 2006 г. в рамките на пътуване до научна конференция на съседния остров Сейнт Томас. Конференцията е била платена от Епщайн и в нея са участвали още 20 учени.

Говорител на Клинтън в миналото е отричал, че той някога е "бил на остров Литъл Сейнт Джеймс, в ранчото на Епщайн в Ню Мексико или в резиденцията му във Флорида".

Джефри Епщайн беше намерен мъртъв, докато чакаше съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация

Имената на повече от 150 души, споменати в делото за клевета на г-жа Джуфре, са в процес на публикуване съгласно решението на съдия Преска.

