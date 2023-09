От опустошителната вражда с Хари до опозорения брат Андрю: Първата година на крал Чарлз III

К ралят обяви края на "преходната година" за кралското семейство, възвестявайки нова ера в навечерието на първата годишнина от смъртта на покойната кралица.

След лятната ваканция, през която Чарлз покани своя син и престолонаследник Уилям на лична среща на високо равнище, за да обмисли плановете за следващата година, той запълни дневника си с ангажименти в цялата страна. Негово Величество също така има планирано нетърпеливо очаквано държавно посещение във Франция и ще отбележи първата си обиколка в Общността на нациите с посещение в Кения през есента.

Charles III To Celebrate First Year Anniversary As King



King Charles III is expected to mark the first year anniversary as a monarch on Friday, given the date is also that of his mother’s death at the age of 96.https://t.co/Kh5iELIOZf pic.twitter.com/TTCNaA9fnO — Voiceofnaija.ng (@voiceofnaijang) September 4, 2023

Той също така се съгласи с искането на Министерството на външните работи за знаково посещение в Канада през следващата година, в едно от 14-те британски кралства и в поне още две европейски държави, тъй като правителството се стреми да укрепи връзките с най-близките ни съседи след Брекзит.

За 74-годишния монарх е разработена програма, която ще бъде подкрепена от принца и принцесата на Уелс, тъй като те най-накрая искат да разширят работата си по света от името на кралското семейство. Кралски източници предполагат, че бъдещият крал Уилям е станал "разочарован" от това, че не е могъл да направи планове за новата си роля, докато баща му не реши какви са следващите му стъпки.

In this special report from The National's London bureau, we take a look at King Charles's first year as monarch https://t.co/mKWv1i39Mt — The National (@TheNationalNews) September 4, 2023

Един от източниците заяви: "Тези решения със сигурност отнеха повече време, отколкото можеше да се очаква. Въпреки това кралят вярва, че следващите пет години от управлението му ще оформят неговото наследство и ще затвърдят мястото му в историята. Изборите, направени през предходните 12 месеца, поставиха основите."

Вчера Бъкингамският дворец обяви нови подробности за предстоящото посещение във Франция, където кралят и кралица Камила ще се включат в другото голямо събитие, което се провежда там - Световната купа по ръгби за мъже, която започва този уикенд. Тридневната задгранична обиколка на Чарлз и Камила в Париж и Бордо, първоначално планирана за март, трябваше да бъде първото държавно посещение в рамките на неговото управление, но дните на бурни протести във Франция, в които кипеше гняв заради пенсионните реформи на президента Еманюел Макрон, наложиха отлагане на пътуването.

Германия, планирана като втори етап от пътуването, се превърна в историческата им първа дестинация. Представители на Министерството на външните работи заявиха, че кралят и кралицата желаят да покажат ползите от спорта за младите хора и че към тях ще се присъединят множество известни лица от ръгбито, бокса, тениса на маса и футбола по време на престоя им в Париж и Бордо.

Уилям и Кейт също така обявиха, че ще бъдат на трибуните този уикенд, за да подкрепят Англия и Уелс при започването на турнира по ръгби. Кейт, която е патрон на Футболния съюз по ръгби, ще гледа мача на Англия срещу Аржентина в събота в Марсилия. Уилям, който е патрон на Уелския ръгби съюз, ще гледа как Уелс се изправя срещу Фиджи в Бордо на следващия ден.

Източник заяви: "Между работещите кралски особи има много силно усещане за сътрудничество, което ще бъде ключова част от бъдещите успехи."

OPINION | King Charles’ first year as monarch has been distinguished by a total lack of energy and engagement. If “steady as she goes” is his mantra, it’s time for real institutional change. https://t.co/hNXmD3OYRq — The Daily Beast (@thedailybeast) September 2, 2023

Тук разглеждаме победите и загубите от първите 12 месеца на Чарлз III на трона, след като той наследи майка си Елизабет II, която почина на 8 септември миналата година.

Съкратена монархия

Повечето британци приветстваха идеята да имат по-малко кралски особи. Твърде многото лица на балкона на Бъкингамския дворец често са били критикувани, като кралят ясно осъзнава колко много трябва да се развие монархията, за да оцелее.

Преди повече от десетилетие Чарлз подготвя плановете за участие на по-малко работещи членове на семейството. Това обаче беше преди излизането от "Фирмата" на принц Хари и Меган Маркъл, както и публичното изпадане в немилост на принц Андрю и последвалото му напускане.

Но тъй като седем от 11-те работещи членове на кралското семейство са на възраст над 70 години, монархията в сегашния ѝ вид може да има проблеми пред себе си. Това създава проблем за краля, който се опитва да направи крачка напред в началния етап на своето управление.

В собственото му семейство дори се наблюдава спад, като принцеса Ан предупреди да не се отслабва повече, заявявайки в интервю преди коронацията: "От моята гледна точка това не звучи като добра идея."

Намиране на място в сърцата на хората

Всеки, който някога е работил заедно с краля, ще каже, че той е работохолик. Ако не е в кабинета си или не се подготвя за срещи с чуждестранни високопоставени гости, той чете правителствени документи до късно през нощта, като някои казват, че дори натоварването на новата работа го е изненадало. Кралят все още поддържа 60% одобрение, докато принц Уилям е начело на списъка със 74%.

Отношение към монархията

Една година след смъртта на кралица Елизабет II шест от всеки десет британци казват, че монархията трябва да продължи, докато един от всеки четирима казва, че Обединеното кралство трябва да има избран държавен глава, което до голяма степен съответства на предишните резултати. Въпреки това едва 30 % от 18-24-годишните смятат, че монархията е добра за Великобритания.

Когато спомените за покойната кралица и нейното невероятно наследство избледняват, подкрепата за тази вековна институция също може да намалее.

King Charles marks his first year on the throne, cautious but steady https://t.co/LPT44fmb87 — ST Foreign Desk (@STForeignDesk) September 6, 2023

Проблемът с Хари

Въпреки опитите да го върнат в семейното лоно с покани да прекара празничните и летните ваканции с краля и кралското семейство, неуспелият херцог на Съсекс не се подчини на баща си.

През последните две години и половина Хари и съпругата му Меган използваха медиите, за да нападат семейството му. Въпреки това източници, близки до Чарлз, твърдят: "Кралят изпитва голяма любов и привързаност и към двамата си сина".

Слабост към принц Андрю

Кралят отказва да изгони херцога на Йорк, въпреки удивителното му изпадане в немилост. Поканата на Андрю, двете му дъщери Беатрис и Юджини и бившата му съпруга Сара Фъргюсън, с която той все още живее, в Балморал миналия месец показа ясно намерение от страна на крал Чарлз.

Британската общност на ръба

Тъй като карибските островни държави се редят на опашка, за да се откажат от кралските особи и от историческите си отношения с Великобритания, подобен ефект на доминото може да се окаже точно това наследство, което крал Чарлз не иска.

След Барбадос, който напусна през ноември 2019 г., Ямайка изглежда ще бъде следващата на опашката, а Антигуа и Барбуда ще я последват. По време на седемгодишното управление на Елизабет, започнало през 1952 г., 17 бивши колонии напуснаха прегръдката на монархията и се превърнаха в републики.

Австралия, Папуа-Нова Гвинея и Бахамските острови също сигнализираха за намерението си да изградят независимо бъдеще. Въпреки че Британската общност процъфтява, независимо от отношенията си с монархията, разговорите за репарации и извинения за участието на кралското семейство в ужасяващата търговия с роби, които не са получени, само ще увеличат напрежението.