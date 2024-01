Защо крал Чарлз не може да премахне титлите на принц Андрю

В ръзките на принц Андрю с Джефри Епщайн изплуваха отново в сряда, когато той беше посочен в съдебни документи, които бяха разпечатани в сряда вечерта. Въпреки това е малко вероятно крал Чарлз да отнеме кралските титли на брат си в светлината на новата информация. Всъщност премахването на титли не е във властта на монарха.

Големият набор от новоразкрити документи произтича от съдебно дело от 2015 г., заведено от Вирджиния Джуфре срещу Епщайн, който посегна на живота си, докато чакаше съдебен процес по обвинения във федерален заговор и трафик на сексуални услуги.

В документите Йохана Сьоберг твърди, че принц Андрю е поставил ръката си на гърдите ѝ, докато позира за групова снимка с Джуфре, Епщайн, Гислейн Максуел и марионетка, наподобяваща Андрю.

63-годишният син на кралица Елизабет по-рано призна, че познава Епщайн, но отрече да е извършил нещо нередно. През 2019 г. принц Андрю сподели в интервю, че няма „никакъв спомен да е срещал“ Джуфре, която твърди, че е била принудена да прави секс с кралската особа три пъти между 1999 и 2002 г. в Лондон, Ню Йорк и на частен карибски остров, собственост на Епщайн, когато е била на 17 години.

След интервюто принц Андрю обяви решението си да се „оттегли от обществени задължения“.

King Charles tipped to hand Prince Andrew new role to prevent further 'embarrassment' https://t.co/3TdQatno4J pic.twitter.com/A0zSHNyKzy

„През последните няколко дни ми стана ясно, че обстоятелствата, свързани с бившата ми връзка с Джефри Епщайн, се превърнаха в голямо прекъсване на работата на семейството ми и на ценната работа, която се извършва в много организации и благотворителни организации, които с гордост подкрепям “, каза той в изявлението. „Затова попитах Нейно Величество дали мога да се оттегля от обществени задължения в обозримо бъдеще и тя даде своето разрешение.“

„Продължавам недвусмислено да съжалявам за лошо преценената си връзка с Джефри Епщайн. Неговото самоубийство остави много въпроси без отговор, особено за неговите жертви, и аз дълбоко съчувствам на всички, които са били засегнати и искат някаква форма на затваряне. Мога само да се надявам, че след време те ще успеят да изградят отново живота си. Разбира се, аз съм готов да помогна на всяка подходяща правоприлагаща агенция с техните разследвания, ако е необходимо."

След гражданско дело за сексуално посегателство, заведено от Джуфре, кралица Елизабет лиши принц Андрю от военните му титли и покровителства през 2022 г. Решението да лиши сина си от неговите титли и връзки беше „широко обсъдено“ сред висшите рангове на кралското семейство.

През февруари 2022 г. беше постигнато извънсъдебно споразумение за неразкрита сума.

King Charles is facing mounting pressure to evict Prince Andrew from Royal Lodge after more damning allegations of sexual abuse against the Duke of York were revealed in unsealed court documents.https://t.co/zFNOK4xqZp