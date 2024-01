Майкъл Джексън, Леонардо ди Каприо, Наоми Кембъл: Вижте списъка с имена на Епщайн

Д ългоочакваните съдебни документи, свързани с Джефри Епщайн, бяха оповестени публично определено шокираха обществеността, тъй като включват имената на много високопоставени личности.

Майкъл Джексън, принц Андрю и Леонардо ди Каприо са някои от големите имена там, заедно с политиците Бил Клинтън и Доналд Тръмп. Хората, посочени в записите, включват много от обвинителите на Епщайн, членове на неговия екип, които са разказали историите си на таблоиди, хора, които са служили като свидетели на процеса срещу Максуел, хора, които са споменати мимоходом по време на показанията, но не са обвинени в нищо неприлично, и хора, които са разследвали Епщайн, включително прокурори, журналист и полицейски детектив.

List of names mentioned in Epstein files from Michael Jackson to Naomi Campbell - live updates https://t.co/P87xwSlsph pic.twitter.com/DXsrTMXsPG

Когато беше обявен планът за публикуване на документи, това предизвика слухове за списък от „клиенти“ или „съзаговорници“. Всъщност съдията нареди записите да бъдат публикувани, тъй като голяма част от информацията в тях вече е публична.

Сред имената са бившият директор на ФБР Луис Фрий; политиците Ал Гор, Бил Клинтън и Доналд Тръмп ;Кейт Бланшет, Наоми Кембъл, Камерън Диас, Леонардо ди Каприо и Брус Уилис. Споменават се и покойният физик Стивън Хокинг и магът Дейвид Копърфийлд.

Джефри Епщайн беше милиардер, известен с общуването си със знаменитости, политици, милиардери и академични звезди. Първоначално той беше арестуван в Палм Бийч, Флорида, през 2005 г., след като беше обвинен, че е платил на 14-годишно момиче за секс.

Десетки други непълнолетни момичета описаха подобно сексуално насилие, но прокурорите в крайна сметка позволиха на финансиста да се признае за виновен през 2008 г. по обвинение, включващо една единствена жертва.

Някои известни познати изоставиха Епщайн след осъждането му, включително бившите президенти Бил Клинтън и Доналд Тръмп, но много от тях не го направиха. Епщайн продължи да се смесва с богатите и известните още десетилетие, често чрез филантропска дейност.

Съдията каза, че шепа имена трябва да останат зачернени в документите, защото те биха идентифицирали хора, които са били сексуално малтретирани. Много от имената в списъка са хора, които са били публично идентифицирани като сътрудници на Епщайн преди това разпечатване през годините на отразяване на случая.

BREAKING: New files reveal nearly 200 names of people linked to Jeffrey Epstein during his years of child sex abuse



Prince Andrew, Michael Jackson, Bill Clinton and Stephen Hawking are among the individuals named https://t.co/nmbvmZwPXN