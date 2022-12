Чарлз III изгони принц Андрю от Бъкингамския дворец

К рал Чарлз III изгони унизения принц Андрю от Бъкингамския дворец. 62-годишният херцог вече няма да има право да разполага с офис в сградата или да я използва като адрес за кореспонденция, пише британският таблоид „Сън“.

Служителите, които остават в него след оттеглянето му от публична дейност преди три години, са изправени пред уволнение.

Крал Чарлз III иска принцеса Анна и принц Едуард да го заместват, докато отсъства

King Charles has banned Prince Andrew from keeping an office in Buckingham Palace as Palace officials claimed "Any presence at the Palace is officially over". https://t.co/YuGhMpNQXQ