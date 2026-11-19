С офийският окръжен съд решава дали да остави за постоянно в ареста граничния полицай, който блъсна и причини смъртта на 18-годишната Милена в Драгоман.
Приятели на Милена, загинала в катастрофата в Драгоман: Тя дори не познаваше шофьора
Според прокуратурата обвиняемият е причинил по непредпазливост пътнотранспортно произшествие с фатален изход. Катастрофата обаче е станала след употреба на алкохол, което е утежняващо обстоятелство.
При проверката с дрегер на място е отчетена концентрация от 1,63 промила алкохол в кръвта, сочат данните по разследването.
В хода на досъдебното производство са иззети записите от камерите за видеонаблюдение в района на инцидента и са разпитани свидетели. Назначени са съдебномедицински и съдебно-химически експертизи, които трябва да изяснят обстоятелствата около катастрофата.
Граничен полицай блъсна и уби 18-годишно момиче в Драгоман
Междувременно жители на Драгоман организираха мълчаливо бдение в памет на 18-годишната Милена ден след трагичния инцидент.