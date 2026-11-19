Кримският мост отново е атакуван, а движението по него е временно спряно заради оценка на щетите.

Нападението е два дни след украински удари, при които според СБУ са разрушени метална арка и участък от пътя.

Ремонтите продължават, като железопътното движение е възстановено само по единия коловоз.

EX POST!™ BREAKING NEWS CRIMEAN BRIDGE ATTACKED FOR THIRD TIME THIS WEEK The bridge linking Russia to occupied Crimea came under attack again Wednesday evening, according to Crimea’s Russian-installed governor. Traffic was temporarily halted while crews assessed the damage. This is the third reported attack on the bridge this week. Earlier strikes brought down part of its road section, but the damage from Wednesday’s new attack has not yet been confirmed. We’ll update this report as more information becomes available. #Ukraine #Crimea #KerchBridge ❦ — EX POST!™ (@ExPostMedia) November 19, 2026

Мостът, свързващ анексирания Крим с Русия, е бил атакуван, съобщи местен руски представител, два дни след като украински удари нанесоха сериозни щети на съоръжението, предаде АФП.

„След нова атака срещу Кримския мост движението е временно преустановено. Всички съответни служби са на място и работят. Извършва се оценка на щетите“, написа в профила си в „Телеграм“ Сергей Аксьонов, назначен от Москва ръководител на Крим.

Атаката е извършена само часове преди безпрецедентна среща в Китай между руския президент Владимир Путин и китайския и американския му колеги Си Дзинпин и Доналд Тръмп.

Украйна удари отново Кримския мост, движението е ограничено

Мостът е сред основните цели на Украйна, откакто Русия започна офанзивата си през февруари 2022 г. Във вторник Украйна извърши мащабна атака срещу съоръжението с ракети и дронове.

Украинската служба за сигурност СБУ заяви, че една от металните арки на моста „и пътният участък под нея са напълно разрушени“.

Тежък удар по Путин: Част от Кримския мост се срути след украинска атака

Руското министерство на транспорта съобщи, че железопътното движение по моста е възобновено „по единия коловоз“, а ремонтните дейности продължават „по втория участък“.

Мостът се възприема като символ на управлението на Путин и анексирането на Крим от Русия, както и като ключов маршрут за снабдяване на региона. Той е бил атакуван няколко пъти, включително през октомври 2022 г., когато на моста беше взривен камион с експлозиви.

Русия анексира Крим през 2014 г. – едно от първите събития в поредицата, довела до смъртоносната война между Киев и подкрепяните от Русия сепаратисти в източната част на страната.