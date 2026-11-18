Т анкер за втечен газ беше ударен в Ормузкия проток край бреговете на Оман, информират от Британския център за морски търговски операции.
При атаката е избухнал пожар в машинното отделение на кораба и той е спрял, предава "Фокус".
Петролен танкер беше ударен в Ормузкия проток, избухна пожар
По данни на Британския център за морски търговски операции всички моряци са живи и са били евакуирани от плавателния съд.
Оманските власти тепърва ще проверяват мащаба на попадението в танкера и дали има опасност от изтичане на нефт и замърсяване на морето.
Петролен танкер пламна след мистериозен удар край Оман
От Британския център за морски търговски операции предупреждават плавателните съдове в Ормузкия проток да се придвижват само в установените като безопасни коридори и екипажите им да бъдат с повишено внимание за атаки.