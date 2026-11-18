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Т анкер за втечен газ беше ударен в Ормузкия проток край бреговете на Оман, информират от Британския център за морски търговски операции.

При атаката е избухнал пожар в машинното отделение на кораба и той е спрял, предава "Фокус".

Петролен танкер беше ударен в Ормузкия проток, избухна пожар

По данни на Британския център за морски търговски операции всички моряци са живи и са били евакуирани от плавателния съд.

Оманските власти тепърва ще проверяват мащаба на попадението в танкера и дали има опасност от изтичане на нефт и замърсяване на морето.

Петролен танкер пламна след мистериозен удар край Оман

От Британския център за морски търговски операции предупреждават плавателните съдове в Ормузкия проток да се придвижват само в установените като безопасни коридори и екипажите им да бъдат с повишено внимание за атаки.