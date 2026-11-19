Н овото териториално деление на България и актуализирането на правилата за регионално планиране влизат в дневния ред на Народното събрание. Предвижда се от 1 януари следващата година страната да бъде разделена на четири региона за планиране вместо досегашните шест.

Разделят България на 4 региона

Посоката на промяната е окрупняване на районите. Новите региони ще бъдат Столичен, Северен, Източен и Южен.

Столичният регион ще съвпада с територията на Столична община.

Северният регион ще включва 11 области: Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра.

В Източния регион ще влизат шест области: Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол.

Южният регион ще обхваща 10 области: София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали.

Във връзка с новото райониране се предвижда броят на регионалните съвети за развитие да бъде намален от шест на четири. Ще бъдат направени и съответните организационни промени.

Измененията са заложени в Закона за регионалното развитие и ще бъдат разгледани от депутатите на първо четене.

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Промени в контрола върху химическите вещества

В програмата на парламента е включено и окончателното приемане на измененията в Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори.

С промените изискванията за регистрация на дейности по производство, преработване и употреба на такива вещества ще бъдат уредени в закон, вместо да се съдържат в наредба.

Предвижда се и създаването на публичен регистър на регистрираните лица. Мярката е свързана със спецификата на химическите вещества и възможността те да бъдат използвани не само за мирни цели.

Три законопроекта за промени във водния сектор

На първо четене депутатите ще разгледат и три законопроекта за изменения в Закона за водите.

Сред предложенията са въвеждане на облекчен режим за водовземане от язовири, собственост на общините, както и уведомителен режим при водовземане от река Дунав за нуждите на напояването.

Друга предвидена промяна е концентриране на контрола по всички компоненти на околната среда в регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ).

В дневния ред на Народното събрание е включено и първо четене на промени в Закона за ограничаване изменението на климата.