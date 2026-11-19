Б ившият посланик на САЩ в България Ерик Рубин е починал внезапно. Новината съобщиха от Американската асоциация на дипломатическата служба (AFSA).

Рубин беше дипломат от кариерата и ръководи американското посолство в София в периода от 2016 до 2019 г.

Той е номиниран за посланик от тогавашния американски президент Барак Обама през 2015 г. и поема поста след Марси Рийс.

В края на дипломатическия си мандат в България, през юни 2019 г., Ерик Рубин е удостоен с орден „Стара планина“.

Преди назначението си в София той е бил заместник-ръководител на мисията на САЩ в Москва от 2008 до 2011 г. В периода 2011–2015 г. заема поста заместник-помощник държавен секретар в Бюрото по европейски и евразийски въпроси на Държавния департамент на САЩ.