*Този материал е публикуван като част от кампанията на „Банкя“, посветена на хидратацията. Интервюираният експерт участва в кампанията в рамките на търговско споразумение. Изразените мнения се основават на нейната професионална експертиза и лични възгледи.

Натоварен следобед в офиса. Внезапно желание за нещо сладко. Онзи познат момент, в който отваряме хладилника, без да сме съвсем сигурни какво търсим.

Обикновено възприемаме глада и жаждата като две съвсем различни усещания. Но в динамиката на забързаното ежедневие колко често всъщност се замисляме от какво имаме нужда?

Това е една от темите, които психологът Мирела Великова разглежда в рамките на кампанията на „Банкя“, посветена на хидратацията.* Член на Британското психологическо дружество с богат опит в областта на психичното здраве и човешкото поведение, тя разглежда хидратацията в по-широк контекст – като един от ежедневните навици, които могат да ни помогнат да обръщаме повече внимание на начина си на живот.

Обръщаме ли достатъчно внимание на ежедневните си потребности?

Свикнали сме да очакваме, че жаждата ще се прояви по очевиден начин – със сухота в устата и ясно изразено желание за вода. В действителност обаче има много моменти, в които просто не се сещаме да пием вода.

„Когато сме заети, уморени или съсредоточени върху нещо друго, невинаги се замисляме какво ни казва тялото. Просто усещаме, че не се чувстваме съвсем добре“, обяснява Мирела.

В рамките на един натоварен ден реакцията ни може да бъде да посегнем към нещо познато – нещо за хапване, още едно кафе или нещо сладко.

Това невинаги ни дава информация за действителните потребности на организма ни. Но може да бъде добър повод да си зададем няколко простички въпроса: Кога за последно се храних? Кога за последно пих вода? Гладен ли съм, уморен ли съм, скучно ли ми е, или просто действам по навик?

Как изглежда това в ежедневието ни?

За много от нас храненето и приемът на течности са част от установените ни ежедневни навици. Пием кафе, когато пристигнем в офиса, търсим нещо сладко следобед или похапваме, докато гледаме филм вечер.

С времето можем да започнем да правим някои от тези неща, без изобщо да се замисляме.

„Едно от най-простите неща, които можем да направим, е да оставим малка пауза между импулса и действието“, казва Мирела Великова. „Понякога само един кратък момент е достатъчен, за да се замислим какво всъщност искаме или от какво имаме нужда.“

Тази пауза може да бъде нещо съвсем обикновено – да изпием чаша вода, да се отдалечим от бюрото за няколко минути или да си припомним кога за последно сме се хранили пълноценно.

Глад или жажда?

Няма универсален начин, по който със сигурност да определим дали дадено усещане е глад или жажда. Вместо да се опитваме да разтълкуваме всеки сигнал на тялото си, Мирела Великова предлага да обръщаме повече внимание на ежедневните си навици.

Хранили ли сме се скоро? Пили ли сме вода през деня? Или сме били толкова заети, че не сме се замислили нито за едното, нито за другото?

Това са простички въпроси, които обаче могат да ни помогнат да осъзнаем по-добре навици, които иначе често остават незабелязани.

Да държим вода подръка и да пием редовно през деня е един от лесните начини да превърнем хидратацията в част от ежедневието си. Индивидуалните потребности от вода са различни и могат да зависят от редица фактори, сред които възрастта, хранителният режим, физическата активност и условията на околната среда.[1]

Малките навици често са най-лесни за поддържане

Изграждането на нов навик не означава непременно цялостна промяна в ежедневието. То може да започне с нещо съвсем лесно – да държим бутилка вода на бюрото си, да вземаме вода със себе си, когато излизаме от дома, или да пием вода по време на хранене.

„Колкото по-естествен става един навик, толкова по-малко усилия изисква той“, обяснява Мирела Великова. „Целта не е непрекъснато да наблюдаваме и контролираме себе си, а да изградим малки навици, които естествено се вписват в забързаното ни ежедневие.“

В крайна сметка въпросът не е толкова в намирането на съвършената формула за разграничаване на глада от жаждата, колкото в това да бъдем малко по-внимателни към ежедневните си навици.

А понякога добро начало е просто да си спомним да изпием чаша вода.

Всички, които искат да изградят по-добри навици за хидратация, могат да открият полезна информация, експертни съвети и практически насоки как да превърнат приема на вода в естествена част от ежедневието си на уебсайта на „Банкя“.

Източници

1. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for Water. EFSA Journal. 2010;8(3):1459.