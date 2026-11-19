С аудитската коалиция срещу хутите съобщи, че ракетна заплаха от страна на йеменските бунтовници е причинила материални щети в столицата Рияд. Информацията беше оповестена, след като в града се чу силен взрив, съобщиха световните агенции, позовавайки се на свои кореспонденти на място. Саудитска Арабия е изправена пред нарастваща заплаха от страна на подкрепяната от Иран групировка, предаде Ройтерс.

Мощна експлозия в саудитската столица Рияд

По първоначални оценки паднали отломки са причинили имуществени щети, посочи коалицията и добави, че в момента се извършва оценка на последствията.

По-рано саудитската служба за гражданска защита предупреди жителите на столицата за потенциална опасност, без да предостави подробности. По-късно властите съобщиха, че заплахата е отминала.

Взривът в Рияд беше чут малко след като Саудитската агенция по печата (СПА) съобщи, че престолонаследникът принц Мохамед бин Салман е разговарял с командващия Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) адмирал Брад Купър. Срещата се е състояла в Рияд, а двамата са обсъдили военното сътрудничество и регионалната обстановка, посочи СПА.

Нова ескалация: Въздушна тревога в Рияд, чуха се експлозии

Боевете между Саудитска Арабия и хутите се засилиха, след като миналия месец групировката превзе стратегически райони по йеменското крайбрежие на Червено море. Това стана в рамките на настъпление на бунтовниците към Баб ел Мандеб - ключов проток за световните морски маршрути, по които се транспортира петрол от производителите в Персийския залив.

Другият важен морски път в региона - Ормузкият проток, е блокиран от началото на войната в Иран.

Конфликтът между Рияд и хутите се възобнови след провала на договореното през 2022 г. примирие под егидата на ООН. В сблъсъка са противопоставени коалицията, оглавявана от Саудитска Арабия и подкрепяща международно признатото правителство на Йемен, и шиитските бунтовници хути, които контролират столицата Сана.

Ракетен удар и взривове в Рияд: Хутите атакуваха Саудитска Арабия и петролен гигант

Хутите засилиха атаките си срещу саудитски летища, пристанища и петролни обекти. Ескалацията се развива на фона на по-мащабния конфликт в региона между САЩ и Израел, от една страна, и Иран, от друга.

Саудитска Арабия отговори с въздушни удари по позиции на хутите в Йемен.

Рияд нееднократно е бил обект на атаки. Сред тях е и удар, при който имаше жертви на международното летище „Крал Халид“. При друг опит за нападение паднали отломки причиниха щети по сграда на саудитския петролен гигант „Сауди Арамко“ в столицата.