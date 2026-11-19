П ловдивският апелативен съд ще разгледа жалбата на втория обвиняем по делото за убийството на Илиян Филипов - 42-годишния Атанас Дечев. Той оспорва решението на Окръжния съд в Пловдив, с което преди седмица беше оставен в ареста с най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Обвиненият за помагач за убийството на Илиян Филипов остава в ареста

Според прокуратурата Дечев е оказал логистична подкрепа на Славчо Мегеров, сочен за физическия извършител на убийството на бизнесмена.

Към момента от държавното обвинение не уточняват в какво точно се е изразявала предполагаемата помощ и каква е била ролята на втория обвиняем в престъплението.

Зад закрити врата решават дали вторият обвиняем за убийството на Илиян Филипов ще остане в ареста

При определянето на мярката Окръжният съд е приел, че съществува опасност Дечев да се укрие или да извърши друго престъпление. С тези мотиви магистратите са постановили той да остане в ареста.

Развитие по случая в Пловдив: Втори обвиняем за убийството на бизнесмена Илиян Филипов

Сега апелативните съдии трябва да преценят дали да потвърдят решението, да го изменят или да наложат по-лека мярка за неотклонение.