У чени от НАСА изследват необичайни образувания с форма на „картофен чипс“ на Марс в опит да установят как са се появили тези структури и какъв е точният им химичен състав. Новината бе съобщена в официалния блог на мисията Curiosity на 11 ноември, съобщава The Post.

Марсоходът Curiosity, който изследва Червената планета още от 2012 г., се натъкна на странните форми по време на сондажна кампания в район, наречен от специалистите „Наска“ (Nazca).

„Това е зона, характеризираща се с основна скала, съдържаща дисковидни - или при по-свободна интерпретация, с форма на картофен чипс - кристални образувания“, посочват от космическата агенция.

Снимки на марсианската повърхност, направени от близко разстояние, показват неправилни, леко извити структури, вградени в скалите, които поразително напомнят хрупкавия снакс.

Scientists hunt for answers as NASA discovers mysterious 'potato chip' shapes on Mars https://t.co/uEMalHXyph https://t.co/ZiTVzzAea0 — New York Post (@nypost) November 17, 2026

Лазери и нощни снимки под ултравиолетова светлина

От НАСА подчертават, че една от основните им цели в момента е да проучат в детайли тези любопитни находки. Пробите, събрани при пробиването в района „Наска“, вече са подадени към бордовата лаборатория SAM (Sample Analysis at Mars), която анализира химичния им състав.

Освен това екипът използва оборудвания с лазер инструмент ChemCam, за да изследва конкретна кристална структура с прякора „Колка“ (Colca). В програмата на марсохода са включени и нощни снимки с камерата MAHLI, монтирана на роботизираната му ръка, при които образуванията се осветяват с бели и ултравиолетови светодиоди. След приключване на анализите Curiosity продължава маршрута си на юг в подножието на планината Шарп.

Откритието идва на фона на поредица от интересни космически новини – миналия месец астрономи, работещи с обсерваторията „Вера Рубин“ в Чили, засякоха и потенциална нова планета джудже отвъд Плутон с диаметър между 600 и 1500 километра.