К омисията по външни отношения на Сената на САЩ одобри номинацията на Дъглас Холдър за посланик на САЩ в България. Решението беше взето на 18 ноември с 13 гласа „за“ и 8 „против“, съобщиха от комисията.

Номинираният за нов посланик на САЩ у нас пред Сената: България е ключов съюзник в НАТО

Това е следващата стъпка в процедурата по назначаването му. За да поеме поста, кандидатурата на Холдър трябва да получи одобрението и на целия Сенат.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп номинира Холдър за посланик в България на 1 юни 2026 г. Изслушването му пред Комисията по външни отношения се състоя на 30 септември.

По време на заседанието на Комисията по външни отношения на Сената, под председателството на републиканския сенатор Джим Риш от Айдахо, са били разгледани и придвижени кандидатурите на общо 21 номинирани от президента Доналд Тръмп за различни дипломатически постове и други позиции.

Сред тях са кандидатите за посланици в Тонга, Чад, Мадагаскар, Мавритания, Индонезия, Салвадор, Руанда, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Колумбия, Литва, Египет, Еквадор, Барбадос, Парагвай, Кувейт, Джибути и Суринам.

Кой е Дъглас Холдър

Холдър е на 59 години и е представител на Републиканската партия. В миналото е бил член на Камарата на представителите на щата Флорида, където е заемал депутатско място в продължение на два мандата – от 2006 до 2014 г. Завършил е политически науки в щата Тенеси, а освен с политика се е занимавал и с частен бизнес.

Ето кого номинира Тръмп за посланик на САЩ в България

По време на изслушването си пред сенаторите той определи България като важен съюзник на САЩ в НАТО и заяви, че ако бъде утвърден за посланик, ще постави акцент върху икономическата дипломация.

Сред приоритетите му са разширяването на търговските отношения между двете държави, особено в областта на енергетиката, изкуствения интелект и критичните суровини. Холдър посочи още, че ще работи за насърчаване на американския износ и на българските инвестиции в САЩ.

По време на изслушването той коментира и войната в Украйна. Холдър заяви, че ако бъде одобрен, ще постави пред българското правителство въпроса за продължаването на подкрепата за Киев.

Посолството на САЩ в София е без титулярен ръководител

Посолството на САЩ в София остана без титулярен ръководител след оттеглянето на посланик Кенет Мертен в края на януари 2025 г. Оттогава дипломатическата мисия се ръководи от временно изпълняващ длъжността.

Назначаването на нов посланик изисква одобрение от Сената на САЩ, след като президентът номинира кандидата, а съответната сенатска комисия разгледа и подкрепи кандидатурата му.