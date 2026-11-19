И ранските военноморски сили съобщиха за взривове на борда на три кораба, превозващи петрол, източно от Ормузкия проток. Плавателните съдове са се натъкнали на мини и са се възпламенили, съобщиха иранските държавни медии, цитирани от международните агенции.

Пламъци в Ормузкия проток: Иран съобщи за три горящи плавателни съда

Информацията беше разпространена от държавната информационна агенция ИРНА и телевизия Press TV, която излъчва на английски и френски език.

Според иранските военни екипажите са пренебрегнали отправените предупреждения и са навлезли в забранени зони с изключени навигационни системи. От Техеран твърдят, че корабите вече не са в състояние да маневрират.

Към момента съобщените данни не са потвърдени от независим източник.

В съобщението се посочва още, че преминаването през Ормузкия проток трябва да бъде съгласувано с иранските власти.

Четири петролни танкера са унищожени от морски мини край Ормузкия проток

Иран и САЩ претендират за контрол над протока

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) претендира за контрол над стратегическия морски маршрут и разглежда транзита на плавателни съдове без съгласуване с Техеран като нарушение на споразумението със САЩ. Вашингтон също претендира за контрол над протока.

Нападенията срещу петролни танкери в района отново се засилиха през последните дни. Ормузкият проток се превърна в една от най-горещите точки във войната около Иран заради ключовото му значение за международните доставки на енергийни суровини.

През последните дни иранските и американските въоръжени сили многократно си размениха удари. Това засили опасенията от нова ескалация на военното напрежение между Вашингтон и Техеран.

Във вторник американските сили за първи път от две седмици атакуваха цели на иранския остров Кешм в Персийския залив.

Междувременно в зоната на военните операции в Близкия изток пристигна и американският самолетоносач „Теодор Рузвелт“. Разполагането му увеличава възможностите на американските военни за въздушни операции срещу Иран.

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Ормузкият проток - ключов маршрут за световните доставки на петрол

САЩ и Израел започнаха военната си операция срещу Иран в края на февруари. В отговор иранските сили наложиха фактическа блокада на корабоплаването през Ормузкия проток.

През тесния морски проход между Иран и Оман преминава значителна част от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Всяко прекъсване на трафика през него създава риск от сътресения на международните енергийни пазари.

От няколко месеца американската армия предприема действия за възстановяване на търговското корабоплаване, включително чрез ескортиране на граждански плавателни съдове.