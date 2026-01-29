Какво може да се случи, ако САЩ нападнат Иран? Ето седем сценария

Снимка на Путин в Белия дом разтърси САЩ: Появи се на стената в най-критичния момент

С АЩ изглеждат готови да нанесат удар по Иран в рамките на дни, пише BBC .

Докато потенциалните цели са до голяма степен предсказуеми, изходът остава непредсказуем.

Ако не бъде постигнато споразумение в последния момент с Техеран и президентът Доналд Тръмп реши да нареди на американските сили да атакуват, какви могат да бъдат възможните резултати?

What could happen if the US strikes Iran? Here are seven scenarios https://t.co/7TY2MslObH — BBC News (UK) (@BBCNews) January 29, 2026

Ограничени, прецизни удари с минимални цивилни жертви и преход към демокрация

Американските въздушни и морски сили нанасят ограничени, прецизни удари по военни бази на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) и подразделенията на Basij/"Басидж" - паравоенна сила под контрола на IRGC, ракетни площадки и складове, както и по иранската ядрена програма.

Вече отслабеният режим е свален, като впоследствие се осъществява преход към истинска демокрация, позволявайки на Иран отново да се присъедини към световната общност.

Това е изключително оптимистичен сценарий. Западната военна намеса в Ирак и Либия не доведе до гладък преход към демокрация. Въпреки че бе сложен край на брутални диктатури и в двата случая, последваха години на хаос и кръвопролития.

Сирия, която извърши своя собствена революция, сваляйки президента Башар Асад без западна военна подкрепа през 2024 г., се справя засега по-добре.

Какви са възможните сценарии след ударите на САЩ по ядрената програма на Иран

Режимът оцелява, но омекотява политиките си

Това може да се нарече "венецуелски модел", при който бързата и мощна американска намеса оставя режима на власт, но го принуждава да омекоти политиките си.

В иранския случай това означава, че Ислямската република оцелявa, което няма да удовлетворява голяма част от иранците, но е принудена да намали подкрепата си за въоръжени милиции в Близкия изток, да спре или ограничи програмите си за балистични ракети и ядрена енергия, както и да облекчи потисничеството над протестите.

И отново, това е по-малко вероятен сценарий. Лидерството на Ислямската република остава непокорно и устойчиво на промяна вече 47 години и изглежда неспособно да промени курса си днес.

Източник: iStock photos/Getty images

Режимът се срива и на власт идва военно управление

Много експерти смятат това за най-вероятния изход.

Въпреки че режимът е непопулярен сред мнозина, всяка нова вълна от протести го отслабва, но съществува огромен и проникващ "държавен дълбок апарат", който има интерес да запази статуквото.

Основната причина протестите досега да не успеят да свалят режима е, че няма значими дезертьорства в тяхна полза, докато тези, които контролират страната, са готови да използват неограничена сила и бруталност, за да останат на власт.

В хаоса след евентуални удари на САЩ е възможно Иран да бъде управляван от силно военно правителство, съставено предимно от фигури от IRGC.

Всяка заплаха за военни мерки прави все по-малко вероятно Техеран да избере различен път, пише изданието

Иран отвръща с удари по американски сили и съседи

Иран е заявил, че ще отговори на всяка американска атака, посочвайки, че "пръстът му е на спусъка".

Въпреки че страната не може да се мери с мощта на ВМС и Военновъздушните сили на САЩ, тя все пак може да реагира с балистични ракети и дронове, много от които са скрити в пещери, подземия или отдалечени планински райони.

Американски бази и съоръжения са разположени по арабския бряг на Персийския залив, особено в Бахрейн и Катар, но Иран може да насочи удари и към критична инфраструктура на държави, които счита за съучастници в американската атака, като Йордания.

Пример е опустошителната атака с ракети и дронове по съоръженията на Saudi Aramco през 2019 г., приписвана на ирански прокси в Ирак, която показа уязвимостта на Саудитска Арабия.

Източник: IStock

Иран минира водите в Персийския залив

Това отдавна се разглежда като потенциална заплаха за световната търговия и доставките на петрол, още от войната Иран - Ирак (1980 -1988), когато Иран поставя мини в морските пътища, а британски миночистачи ги премахват.

Протока Ормуз между Иран и Оман е критичен воден канал. Около 20% от световния износ на втечнен природен газ (LNG) и между 20 - 25% от петрола преминават през тази протока всяка година.

Иран провежда учения за бързо разполагане на морски мини. Ако го направи, това неизбежно ще повлияе на световната търговия и цените на петрола.

Какво следва за Иран, Тръмп е окуражен от опита с Венецуела

Иран потапя американски военен кораб

Капитан от американски военен кораб в Персийския залив сподели, че една от най-големите му опасения е "атака със струпване".

Това означава Иран да изпрати множество взривоопасни дронове и бързи торпедни лодки към един или няколко цели, така че дори изключителните отбранителни системи на ВМС на САЩ да не успеят да неутрализират всички.

Флотът на IRGC отдавна е заменил традиционния ирански флот в залива и е фокусиран върху "асиметрична война", разработвайки начини да заобиколи технологичното предимство на ВМС на САЩ.

Потапянето на американски кораб, съпроводено с евентуално пленяване на оцелели, би било огромна публична и военна унизителност за САЩ.

If Iran refuses to make a deal, Donald Trump says the next attack will be “far worse” than the raids on its nuclear sites last year. That is a credible threat. We lay out the three possible scenarios https://t.co/8VR4rTxKne



Photo: U.S. Navy pic.twitter.com/3UQ3E6wvFC — The Economist (@TheEconomist) January 29, 2026

Режимът се срива и настъпва хаос

Това е реална опасност и една от основните тревоги на съседни държави като Катар и Саудитска Арабия.

Освен възможността за гражданска война, както в Сирия, Йемен и Либия, съществува риск етнически напрежения да ескалират, тъй като кюрди, белуджи и други малцинства ще се опитат да защитят своите общности сред национален вакуум на властта.

Мнозина в Близкия изток биха приветствали свалянето на Ислямската република, особено Израел, който вече е нанесъл тежки удари по ирански прокси и се притеснява от предполагаемата ядрена програма на Иран.

Но никой не иска най-населената страна в региона, около 93 милиона души, да потъне в хаос, предизвиквайки хуманитарна и бежанска криза.

Най-голямата опасност сега е, че президентът Тръмп, след като е събрал мощни сили близо до границите на Иран, може да реши, че трябва да действа, за да не "загуби лице", и започва война без ясен край и с непредвидими и потенциално разрушителни последствия.