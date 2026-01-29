Свят

Рубио балансира по тънко въже в НАТО след хода на Тръмп с Гренландия

Държавният секретар заяви, че Тръмп "много ясно е дал да се разбере, че Съединените щати няма да използват сила или военна сила".

29 януари 2026, 10:32
Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио се опита да направи две неща едновременно по време на изслушване в Сената в сряда:

  1. да понижи напрежението, след като президентът Доналд Тръмп разтърси НАТО с желанието си да придобие Гренландия,
  2. и в същото време да предаде посланието на Тръмп, че Алиансът трябва да се промени.

Балансът, който Рубио се опитва да постигне, пролича по време на понякога напрегнатото изслушване в Комисията по външни отношения на Сената, където сенаторите настояваха той да възстанови влошените отношения с Дания и други съюзници. Моментът подчерта как Рубио, често възприеман като най-проевропейски настроения член на екипа на Тръмп, се опитва да съчетае възгледите "Америка на първо място" на администрацията.

САЩ, Гренландия и Дания започнаха дипломатически преговори за намаляване на напрежението около Тръмп

Напрежението между Европа и Съединените щати рязко се покачи този месец, след като Тръмп заплаши с мита и в продължение на седмици отказваше да изключи възможността да използва сила, за да поеме контрола над самоуправляващата се датска територия. Оттогава той отстъпи, като заговори за "рамка" за преговори след среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Швейцария.

Европейски лидери предупредиха, че щетите могат да се окажат дълготрайни. Рубио обаче представи по-оптимистична гледна точка.

"Смятам, че беше показателно и важно, че президентът в реч в Давос много ясно заяви, че Съединените щати няма да използват сила или военна сила", каза Рубио в разговор със сенатор Крис Кунс (демократ от Делауеър). "Затова мисля, че в крайна сметка ще стигнем до добро място."

Вижте повече в нашата галерия: Световният икономически форум в Давос

Световният икономически форум в Давос
25 снимки
Световният икономически форум в Давос
Световният икономически форум в Давос
Световният икономически форум в Давос
Световният икономически форум в Давос

Търканията между САЩ и Европа се засилиха по-рано този месец, след като Стивън Милър, високопоставен съветник на Тръмп, заяви, че Гренландия по право принадлежи на Съединените щати и че администрацията може да я завземе, ако пожелае. Отказът на Тръмп в продължение на седмици да изключи подобен сценарий допълнително подхрани напрежението.

В сряда Рубио подчерта, че въпросът вече ще премине към "много професионален и ясен" дипломатически процес.

"Ще се опитаме да го направим по начин, който да не прилича на медиен цирк всеки път, когато се водят подобни разговори, защото смятаме, че това дава повече гъвкавост и на двете страни да постигнат положителен резултат", каза той, цитиран от Politico.

Кунс оспори твърдението на Тръмп, че САЩ получават малко в замяна от НАТО, като упрекна изказванията, които поставят под съмнение ролята на съюзническите войски в Афганистан. Той посочи неотдавнашно свое посещение в Дания, където е поднесъл венец в чест на датските войници, които "са служили, воювали и загинали рамо до рамо с американците".

Рубио не оспори жертвите на Дания, но насочи разговора към основния аргумент на Тръмп, че съюзниците в НАТО трябва да поемат по-голям дял от тежестта за сигурността.

"НАТО трябва да бъде преосмислен", заяви Рубио.

"Едно от нещата, които обясняваме на нашите съюзници в НАТО, е, че Съединените щати не са фокусирани само върху Европа", добави той. "Ние имаме отбранителни нужди и в Западното полукълбо. Имаме отбранителни нужди и в Индо-Тихоокеанския регион. Може да сме най-богатата държава в света, но нямаме неограничени ресурси."

Припомняме и тази галерия от нашия архив: Красотата на Гренландия

Красотата на Гренландия
6 снимки
Гренландия
Гренландия
Гренландия
Гренландия
Източник: Politico    
Марко Рубио Доналд Тръмп НАТО Гренландия Отношения САЩ Европа Дания Дипломация Америка на първо място Разпределение на тежестта Преосмисляне на НАТО
"Ще те изхвърля през прозореца": Задържаха мъж, пребил жена си и сина си

"Ще те изхвърля през прозореца": Задържаха мъж, пребил жена си и сина си

България Преди 8 минути

Инцидентът е станал на 27 януари

Продажбата на активите на „Лукойл“: Нов етап за енергийната независимост на България

Продажбата на активите на „Лукойл“: Нов етап за енергийната независимост на България

България Преди 10 минути

Продажбата на активите на „Лукойл“ в България е събитие с критично значение за икономическата и енергийната стабилност на страната

<p>КНСБ пресметна месечния доход, необходим&nbsp;за издръжката на един работещ</p>

КНСБ пресметна: 1562 лева (799 евро) месечно са необходими за издръжка на един работещ

България Преди 54 минути

За тричленно семейство са необходими 2812 лв. (1438 евро), отчете синдикатът

<p>Край&nbsp;на кървавата империя за милиарди след екзекуцията на 11&nbsp;членове на мафиотско семейство</p>

Китай екзекутира 11 членове на мафиотско семейство от Мианмар

Свят Преди 1 час

Членовете на семейство Минг са били осъдени през септември за различни престъпления, включително убийство, незаконно задържане, измама, трафик на на хора и сводничество

Парламентът разглежда два законопроекта за промени в Изборния кодекс

Парламентът разглежда два законопроекта за промени в Изборния кодекс

България Преди 1 час

Те са внесени от „Възраждане“ и от ПП-ДБ

<p>Кое ще е устройството, което ще направи AI персонален</p>

Кое ще е устройството, което ще направи AI наистина персонален и практичен асистент

Технологии Преди 1 час

Изкуственият интелект се развива във всички сфери, като една от най-обсъжданите в момента е да бъде личен асистент на всеки човек. За целта обаче ще е нужно устройство, което да е негов "дом". Все още има много възможности, но без ясен отговор

<p>&quot;Делси Родригес е престъпник, нямаме нужда от руска промяна&ldquo;</p>

Мария Корина Мачадо пред Марко Рубио: Делси Родригес е престъпник, нямаме нужда от „руска промяна“

Свят Преди 1 час

Администрацията на Тръмп в момента сътрудничи с Родригес, която пое властта във Венецуела след залавянето от САЩ на авторитарния лидер Николас Мадуро

<p>Мерц:&nbsp;За членство на Украйна в ЕС&nbsp;от 1 януари догодина не може да става и дума</p>

Мерц: Присъединяване на Украйна към ЕС по ускорена процедура е нереалистично

Свят Преди 1 час

"Всяка страна, която иска да членува в ЕС, трябва да изпълни Копенхагенските критерии, процес, който обикновено отнема няколко години", отбеляза канцлерът

Снимката е илюстративна

Трагична развръзка: Намериха самолета в Колумбия, никой от 15-те души на борда не е оцелял

Свят Преди 2 часа

Причините за катастрофата засега остават неизвестни

<p>Си пред Стамър в Китай: Хубавите неща често вървят заедно с трудности</p>

Си Цзинпин пред Киър Стамър в Китай: Хубавите неща често вървят заедно с трудности

Свят Преди 2 часа

Китайският президент Си Цзинпин се обърна към Стармър с думите, че държавите им трябва да "засилят" връзките помежду си

Трима загинаха в Запорожка област след руски въздушни удари
Свят Преди 2 часа

Трима загинаха в Запорожка област след руски въздушни удари

Свят Преди 2 часа

Венецуелската армия и полиция се заклеха във вярност на временния президент

Венецуелската армия и полиция се заклеха във вярност на временния президент

Свят Преди 2 часа

Родригес призова опозиционерите, избрали "екстремизма, да си останат във Вашингтон", явна препратка към опозиционния лидер и носител на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо

Катастрофа в Бургаско, шофьорът бил с близо 4 промила алкохол

Катастрофа в Бургаско, шофьорът бил с близо 4 промила алкохол

България Преди 2 часа

Мъжът загубил контрол на колата си и се е блъснал в разделителната мантинела на пътя

<p>На кого отдава почит църквата днес</p>

29 януари: Отдаваме почит на свети Игнатий Богоносец и на мъченик Димитър Сливенски

Любопитно Преди 2 часа

Какво се знае за тях:

Шофьор се вряза във входа на еврейски център в Ню Йорк

Шофьор се вряза във входа на еврейски център в Ню Йорк

Свят Преди 2 часа

Извършителят е бил задържан, няма пострадали

Жертви и разрушения след бурята „Кристин“ в Португалия

Жертви и разрушения след бурята „Кристин“ в Португалия

Свят Преди 3 часа

Бурята, определена от правителството като „екстремно кулминационно събитие“, доведе до затваряне на училища, сериозни щети по сгради и значителни смущения в транспорта

