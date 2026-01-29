Рубио балансира по тънко въже в НАТО след хода на Тръмп с Гренландия

Снимка на Путин в Белия дом разтърси САЩ: Появи се на стената в най-критичния момент

Какво може да се случи, ако САЩ нападнат Иран? Ето седем сценария

Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио се опита да направи две неща едновременно по време на изслушване в Сената в сряда:

да понижи напрежението, след като президентът Доналд Тръмп разтърси НАТО с желанието си да придобие Гренландия, и в същото време да предаде посланието на Тръмп, че Алиансът трябва да се промени.

Балансът, който Рубио се опитва да постигне, пролича по време на понякога напрегнатото изслушване в Комисията по външни отношения на Сената, където сенаторите настояваха той да възстанови влошените отношения с Дания и други съюзници. Моментът подчерта как Рубио, често възприеман като най-проевропейски настроения член на екипа на Тръмп, се опитва да съчетае възгледите "Америка на първо място" на администрацията.

САЩ, Гренландия и Дания започнаха дипломатически преговори за намаляване на напрежението около Тръмп

Напрежението между Европа и Съединените щати рязко се покачи този месец, след като Тръмп заплаши с мита и в продължение на седмици отказваше да изключи възможността да използва сила, за да поеме контрола над самоуправляващата се датска територия. Оттогава той отстъпи, като заговори за "рамка" за преговори след среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Швейцария.

Европейски лидери предупредиха, че щетите могат да се окажат дълготрайни. Рубио обаче представи по-оптимистична гледна точка.

"Смятам, че беше показателно и важно, че президентът в реч в Давос много ясно заяви, че Съединените щати няма да използват сила или военна сила", каза Рубио в разговор със сенатор Крис Кунс (демократ от Делауеър). "Затова мисля, че в крайна сметка ще стигнем до добро място."

Вижте повече в нашата галерия : Световният икономически форум в Давос

Търканията между САЩ и Европа се засилиха по-рано този месец, след като Стивън Милър, високопоставен съветник на Тръмп, заяви, че Гренландия по право принадлежи на Съединените щати и че администрацията може да я завземе, ако пожелае. Отказът на Тръмп в продължение на седмици да изключи подобен сценарий допълнително подхрани напрежението.

В сряда Рубио подчерта, че въпросът вече ще премине към "много професионален и ясен" дипломатически процес.

"Ще се опитаме да го направим по начин, който да не прилича на медиен цирк всеки път, когато се водят подобни разговори, защото смятаме, че това дава повече гъвкавост и на двете страни да постигнат положителен резултат", каза той, цитиран от Politico .

Rubio walks NATO tightrope after Trump’s Greenland gambit https://t.co/nEFJoULjBE — POLITICO (@politico) January 28, 2026

Кунс оспори твърдението на Тръмп, че САЩ получават малко в замяна от НАТО, като упрекна изказванията, които поставят под съмнение ролята на съюзническите войски в Афганистан. Той посочи неотдавнашно свое посещение в Дания, където е поднесъл венец в чест на датските войници, които "са служили, воювали и загинали рамо до рамо с американците".

Рубио не оспори жертвите на Дания, но насочи разговора към основния аргумент на Тръмп, че съюзниците в НАТО трябва да поемат по-голям дял от тежестта за сигурността.

"НАТО трябва да бъде преосмислен", заяви Рубио.

"Едно от нещата, които обясняваме на нашите съюзници в НАТО, е, че Съединените щати не са фокусирани само върху Европа", добави той. "Ние имаме отбранителни нужди и в Западното полукълбо. Имаме отбранителни нужди и в Индо-Тихоокеанския регион. Може да сме най-богатата държава в света, но нямаме неограничени ресурси."