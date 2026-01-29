България

КНСБ пресметна: 1562 лева (799 евро) месечно са необходими за издръжка на един работещ

За тричленно семейство са необходими 2812 лв. (1438 евро), отчете синдикатът

29 януари 2026, 10:42
КНСБ пресметна: 1562 лева (799 евро) месечно са необходими за издръжка на един работещ
Източник: iStock photos/Getty images

Н еобходимият нетен месечен доход за издръжка на един работещ е 1562 лева (799 евро). Това сочат данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за четвъртото тримесечие на 2025 година, които бяха представени на пресконференция.

КНСБ обяви сумата, необходима за месечна издръжка на тричленно семейство

За тричленно семейство (двама възрастни и едно дете до 14 г.) са необходими 2812 лв. (1438 евро) за издръжка.

Необходимият за издръжка доход нараства с 1% на тримесечна база и 6% на годишна база, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.

КНСБ: 2738 лв. месечно трябват на семейство с дете за нормален живот

Индексът на необходимия доход за издръжка на живот се изчислява от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ и отразява минималните средства, нужни за покриване на основните разходи на едно домакинство. В разчетите влизат разходи за храна, жилище, енергия, транспорт, здравеопазване, образование, облекло и други базови услуги.

Данните се изготвят на тримесечна база и се използват като индикатор за реалното поскъпване на живота и покупателната способност на доходите в страната.

Колко пари са необходими за нормален живот в България - отговор от КНСБ

Индексът не показва средния доход, а минималния праг, необходим за „нормален“ живот без лишения.

През последните години КНСБ отчита трайна тенденция на нарастване на необходимия доход, основно заради повишените цени на храните, енергията и жилищните разходи. Според синдикатите именно тези пера оказват най-силен натиск върху семейните бюджети, особено при домакинствата с деца и при хората с доходи около минималната работна заплата.

Източник: БТА/Борислава Бибиновска    
