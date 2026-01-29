Любопитно

Любимата тиара на Кейт Мидълтън, която и принцеса Даяна обичаше

Тиарата „Възелът на любовника на кралица Мери“, любима на принцеса Даяна, се превърна в емблематичен аксесоар на Кейт Мидълтън, която я носи най-често сред кралските бижута през годините си като принцеса на Уелс

29 януари 2026, 12:28
Любимата тиара на Кейт Мидълтън, която и принцеса Даяна обичаше
Източник: Getty Images

К ейт Мидълтън превърна тиарата „Възелът на любовника на кралица Мери“ в свой емблематичен кралски аксесоар, носейки я 13 пъти през 14-те години, в които е действащ член на британското кралско семейство, пише PEOPLE.

Този впечатляващ накит за глава има любопитна история. Кралица Мери поръчва перлено-диамантения дизайн на бижутерската къща Garrard през 1913 г. като реплика на по-старо родово бижу.

Диамантено-перленото изделие е вдъхновено от тиарата „Възелът на любовника от Кеймбридж“, създадена в началото на XIX век за принцеса Августа фон Хесен-Касел, херцогиня на Кеймбридж, съобщи Christie's. Впечатлена от дизайна, нейната внучка – кралица Мери – поръчва копие, което по-късно преминава към младата кралица Елизабет през 1953 г.

Кралското семейство се разширява през 1981 г., когато бъдещият крал Чарлз се жени за лейди Даяна Спенсър, а тиарата „Възелът на любовника на кралица Мери" се превръща в основен елемент от нейната кралска ротация.

Според „The Court Jeweller“ кралица Елизабет предоставя на новата си снаха емблематичната тиара, която става една от едва двете, носени от принцеса Даяна в качеството ѝ на принцеса на Уелс. Принцеса Даяна е заснета за последно с тиарата „Възелът на любовника на кралица Мери“ около 1991 г. – година преди раздялата ѝ с принц Чарлз. Кралската двойка финализира развода си през 1996 г., а Даяна загива трагично през 1997 г. при автомобилна катастрофа в Париж, едва на 36-годишна възраст.

След това приказната тиара остава извън публичното пространство в продължение на много години, докато принцеса Кейт не я връща триумфално в светлината на прожекторите 24 години по-късно.

През декември 2015 г. съпругата на принц Уилям я изважда от кралските архиви за дипломатически прием в Бъкингамския дворец. По онова време Кейт е широко позната като херцогинята на Кеймбридж, а тиарата, вдъхновена от „Възела на любовника от Кеймбридж“, се възприема като фин и символичен поклон към титлата ѝ.

Оттогава „Възелът на любовника на кралица Мери“ се превръща в запазена марка на Кейт. Тя го е носила с прибрана коса, с разпуснати къдрици и дори го е взимала със себе си в чужбина – за кралска сватба в Йордания.

Въпреки статута си на бъдеща кралица, принцеса Кейт е носила едва пет различни тиари през 14-те си години като действащ член на кралското семейство.

Кейт Мидълтън Тиара Възелът на любовника Британско кралско семейство Принцеса Даяна Кралски бижута Кралица Мери История на тиарите Кралски аксесоари Херцогиня на Кеймбридж Монархия
