Любимата тиара на Кейт Мидълтън, която и принцеса Даяна обичаше

К ейт Мидълтън превърна тиарата „Възелът на любовника на кралица Мери“ в свой емблематичен кралски аксесоар, носейки я 13 пъти през 14-те години, в които е действащ член на британското кралско семейство, пише PEOPLE.

Този впечатляващ накит за глава има любопитна история. Кралица Мери поръчва перлено-диамантения дизайн на бижутерската къща Garrard през 1913 г. като реплика на по-старо родово бижу.

All About Kate Middleton's Favorite Tiara that Princess Diana Also Loved https://t.co/XdMnWtVK3F — People (@people) January 29, 2026

Диамантено-перленото изделие е вдъхновено от тиарата „Възелът на любовника от Кеймбридж“, създадена в началото на XIX век за принцеса Августа фон Хесен-Касел, херцогиня на Кеймбридж, съобщи Christie's. Впечатлена от дизайна, нейната внучка – кралица Мери – поръчва копие, което по-късно преминава към младата кралица Елизабет през 1953 г.

Кралското семейство се разширява през 1981 г., когато бъдещият крал Чарлз се жени за лейди Даяна Спенсър, а тиарата „Възелът на любовника на кралица Мери" се превръща в основен елемент от нейната кралска ротация.

Според „The Court Jeweller“ кралица Елизабет предоставя на новата си снаха емблематичната тиара, която става една от едва двете, носени от принцеса Даяна в качеството ѝ на принцеса на Уелс. Принцеса Даяна е заснета за последно с тиарата „Възелът на любовника на кралица Мери“ около 1991 г. – година преди раздялата ѝ с принц Чарлз. Кралската двойка финализира развода си през 1996 г., а Даяна загива трагично през 1997 г. при автомобилна катастрофа в Париж, едва на 36-годишна възраст.

Embed from Getty Images

След това приказната тиара остава извън публичното пространство в продължение на много години, докато принцеса Кейт не я връща триумфално в светлината на прожекторите 24 години по-късно.

През декември 2015 г. съпругата на принц Уилям я изважда от кралските архиви за дипломатически прием в Бъкингамския дворец. По онова време Кейт е широко позната като херцогинята на Кеймбридж, а тиарата, вдъхновена от „Възела на любовника от Кеймбридж“, се възприема като фин и символичен поклон към титлата ѝ.

Embed from Getty Images

Оттогава „Възелът на любовника на кралица Мери“ се превръща в запазена марка на Кейт. Тя го е носила с прибрана коса, с разпуснати къдрици и дори го е взимала със себе си в чужбина – за кралска сватба в Йордания.

Въпреки статута си на бъдеща кралица, принцеса Кейт е носила едва пет различни тиари през 14-те си години като действащ член на кралското семейство.