Ескалация, самолетоносач на САЩ вече е край Иран

С амолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" и съпровождащата го ударна група кораби вече е в Близкия изток, съобщиха пред "Ройтерс" двама официални представители на САЩ. Това разширява възможностите на президента на САЩ Доналд Тръмп да защити американските сили в региона или да предприеме потенциални военни действия срещу Иран.

Това ли е краят за Иран, САЩ пращат самолетоносача "Нимиц"

Миналата седмица Тръмп заяви, че "армада" от бойни кораби на САЩ се насочва към Иран, но изрази надежда, че няма да се наложи да я използва. В началото на месеца военните кораби започнаха да се насочват към Близкия изток от Азиатско-тихоокеанския регион, след като напрежението между Вашингтон и Техеран ескалира вследствие на репресиите срещу демонстранти и жестокото потушаване на антиправителствените протести в Иран, при което загинаха хиляди хора. Тръмп предупреди, че действията на иранските власти срещу протестиращите могат да доведат до ответни мерки от страна на САЩ.

По-рано днес лидерът на "Хизбула" Наим Касем заяви, че ливанското шиитско движение е обезпокоено от отправените заплахи на Вашингтон срещу Иран, най-вече от заплахите срещу върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

САЩ пращат трети самолетоносач към Близкия изток

"Обезпокоени сме от случващото се и от това, че сме обект на потенциална агресия. Решени сме да се защитим. В подходящия момент ще изберем как да действаме, дали да се намесим или не, но ние не сме неутрални", каза Касем в телевизионно обръщение.

Той подчерта, че посредниците са информирали "Хизбула", че САЩ и Израел обмислят да атакуват проиранското шиитско движение в случай на нападение срещу Иран, като добави, че този път войната срещу Иран може да засегне целия регион.

От своя страна председателят на иранската комисия по национална сигурност Ебрахим Азизи призова американските военнослужещи в Близкия изток да се "сбогуват със семействата си".