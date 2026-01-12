Свят

Какво следва за Иран, Тръмп е окуражен от опита с Венецуела

Масовите демонстрации продължават въпреки жестоките репресии

12 януари 2026, 19:25
Доклад, споделен от Ливит: САЩ са използвали звуково оръжие във Венецуела при ареста на Мадуро

Доклад, споделен от Ливит: САЩ са използвали звуково оръжие във Венецуела при ареста на Мадуро
Милиардерът Бил Екман дари $10 000 за служителя на ICE, застрелял Рене Гуд

Милиардерът Бил Екман дари $10 000 за служителя на ICE, застрелял Рене Гуд
След смъртта на родителите му в самолетна катастрофа: Максим Наумов се класира за Олимпиадата

След смъртта на родителите му в самолетна катастрофа: Максим Наумов се класира за Олимпиадата
Еврото дойде през 2002. Германците още обменят марки

Еврото дойде през 2002. Германците още обменят марки
Доналд Тръмп: Отбраната на Гренландия са две кучешки шейни

Доналд Тръмп: Отбраната на Гренландия са две кучешки шейни
МВР на Северна Македония: Издирваме извършителя на нападението срещу българското посолство

МВР на Северна Македония: Издирваме извършителя на нападението срещу българското посолство
Нападение над българското посолство в Скопие (СНИМКИ)

Нападение над българското посолство в Скопие (СНИМКИ)
Проф. Кюркчиев: Имуностимуланти без нужда могат да предизвикат автоимунни реакции

Проф. Кюркчиев: Имуностимуланти без нужда могат да предизвикат автоимунни реакции

Д ванадесетдневната война на Иран с Израел и Съединените щати през юни разби грижливо поддържания образ на непобедимост на режима, смятат много обикновени иранци. Последиците от конфликта допринесоха за вълна от протести през последните две седмици, при които загинаха над 600 души, докато режимът в Ислямската република се опитва да си върне контрола над населението, пише "Уолстрийт Джърнъл".

Кадри, които успяват да излязат от страната, въпреки спрения интернет и мобилни връзки, показват, че масовите демонстрации продължават въпреки жестоките репресии. Оценки на правозащитни организации сочат, че силите за сигурност вече са застреляли стотици, а вероятно и хиляди протестиращи. Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно заплаши с удари срещу Иран, ако бъде използвана смъртоносна сила, а във вторник негови съветници трябва да го информират за конкретни мерки, с които Вашингтон може да реагира на убийствата.

Броят на убитите при протестите в Иран надхвърли 500

Иранският режим отговори, че е готов да отвърне на удара, но същото беше казано и преди бомбардировките на САЩ през юни миналата година и то без никакви последствия.

Иранските лидери са преминавали през подобни кризи и преди, но този път режимът се намира в значително по-тежка ситуация.

Управлението на аятоласите е формирано от кървавата осемгодишна война, започната от Ирак на Саддам Хюсеин след Ислямската революция от 1979 г. Социалният договор, наложил се след това, се основава на негласното съгласие иранците да понасят лишения и ограничения срещу обещанието за силна държава, която ги защитава от външна агресия.

Това обещание се пропука, когато подкрепяните от Иран "Хамас" и "Хизбула" атакуваха Израел през 2023 г., предизвиквайки ответна война, която през миналото лято достигна и Техеран.

Прекъсването на интернет достъпа в Иран продължава над 60 часа

Израелските удари по територията на Иран унищожиха голяма част от военното ръководство, а последвалите американски бомбардировки показаха безсилието на режима. Това се превърна в сериозно унижение за властите в Иран, инвестирали огромни национални ресурси в мрежа от прокси сили, предназначена именно да предотврати подобно нападение срещу страната.

Днес протестиращите рискуват арест или куршуми, настоявайки не просто за промяна на политики, а за падането на самата Ислямска република. Али Ваез, директор на иранската програма към Международната кризисна група, посочва, че режимът дълго е твърдял, че макар да не е осигурил просперитет или свобода, поне е гарантирал сигурност. Оказа се, че и това не е вярно, поради което обществото е стигнало до извода, че търпението му е изчерпано.

Карим Саджадпур, старши изследовател в Фондацията "Карнеги" за международен мир, определя юнската война като краткотраен ефект на мобилизация, погрешно възприет като национално сплотяване. По думите му Ислямската република от самото си създаване е водила война по избор, а не по необходимост срещу Израел, а военните унижения разкриват крехкостта на диктатурата на аятоласите.

Историята изобилства от примери за репресивни режими, рухнали след вътрешни бунтове, предизвикани от военни неуспехи. В Сърбия Слободан Милошевич бе свален през 2000 г., година след бомбардировките на НАТО и загубата на контрол над Косово. Аржентинската хунта бе заменена от демократично управление година след поражението от Великобритания във войната за Фолклендските острови през 1982 г., а военната диктатура в Гърция се разпадна след загубата на войната за Кипър през 1974 г.

Непосредственият повод за последната вълна от протести в Иран бе серия от девалвации на местната валута, знак за задълбочаващата се икономическа криза в Иран на фона на спада в цените на петрола - основен експортен продукт и задушаващите западни санкции. Тази криза обаче е пряко свързана с международната изолация на страната, която е резултат от провалената ѝ външна политика.

Върховният аятолах Али Хаменей, на 86 години, устоя на натиска за промяна след войната през лятото и се опита да продължи по стария курс. Техеран не промени съществено външната си политика и не потърси сделка с Доналд Тръмп за ядрената програма, която би могла да доведе до облекчаване на санкциите. Не бяха предприети и значими вътрешнополитически и икономически реформи за укрепване на обществената подкрепа. Алекс Ватанка от Близкоизточния институт във Вашингтон отбелязва, че изненадата не е в способността на американските ВВС да нанесат тежък удар на Иран, а в нежеланието на режима да промени политиките, довели страната до тази ситуация, което поражда усещане за пълна безизходица сред хората.

Режимът в Техеран е преживявал и преди масови протести – „Зеленото движение“ след оспорваните избори през 2009 г., както и сериозни вълни на недоволство през 2019 и 2022 г. Днес обаче международната среда е различна. Съединените щати при управлението на Тръмп насърчават протестите, докато регионалните съперници на Иран, най-вече Саудитска Арабия, предпочитат режимът да бъде отслабен, но не и напълно сринат.

Съседните държави се опасяват, че страна с над 90 милиона души население може да потъне в гражданска война по сирийски сценарий, с етнически бунтове в райони, населени от кюрди, белуджи и други малцинства, които да се прелеят отвъд границите на Иран. Николай Кожанов от Центъра за изследвания на Персийския залив към Университета в Катар посочва, че арабските съседи предпочитат отслабен, но предсказуем Иран и не хранят илюзии, че евентуална смяна на режима непременно би довела до по-дружелюбна власт.

През 2009 г. тогавашният президент на САЩ Барак Обама също се въздържа от подкрепа за протестиращите, концентрирайки се върху ядрените преговори с Техеран. Доналд Тръмп заема противоположна позиция и сигнализира готовност за действия, заявявайки в социалните мрежи, че Иран е изправен пред свобода както никога досега и че САЩ са готови да помогнат.

Тръмп е окуражен и от опита си с Венецуела, където успя свали Николас Мадуро и да осигури сътрудничество от неговия наследник с военна операция, продължила половин час. Според дипломати и наблюдатели на Иран това може да изкуши Тръмп да приложи подобен сценарий и спрямо Хаменей, надявайки се на по-податлив наследник.

През юни Тръмп заяви, че знае къде се укрива Хаменей, но че няма да го убие – поне засега. Ели Геранмайех от Европейския съвет за външна политика смята, че отстраняването на върховния лидер може да даде шанс на останалата част от режима да възприеме по-прагматичен подход, както се случи в Каракас. Според нея властта би могла да обещае икономическо подобрение чрез сделка със САЩ и вдигане на санкциите, както и да възстанови част от усещането за сигурност.

Остава въпросът дали подобен ход би бил достатъчен, за да успокои иранското общество на фона на настоящото ниво на недоволство и насилие. За част от анализаторите това е възможен изход за управляващата система и сценарий, който би се харесал както на Тръмп, така и на държавите от Залива.

За продемократичните протестиращи подобно развитие едва ли би било приемливо. Есфандияр Батмангхелидж от мозъчния тръст "Борс енд Базар" предупреждава, че запазването на същността на режима чрез смяна на върха би било трагично и би означавало, че всички загинали в тези и предишни протести са дали живота си напразно.

Източник: БГНЕС    
Ирански конфликт Протести в Иран Доналд Тръмп
Последвайте ни
Обявиха грипна епидемия във Варна от сряда

Обявиха грипна епидемия във Варна от сряда

Доналд Тръмп се обяви за президент на Венецуела

Доналд Тръмп се обяви за президент на Венецуела

Русия се намеси в конфликта между Сърбия и Черна гора

Русия се намеси в конфликта между Сърбия и Черна гора

Какво следва за Иран, Тръмп е окуражен от опита с Венецуела

Какво следва за Иран, Тръмп е окуражен от опита с Венецуела

С колко се вдига пенсията, ако отложите пенсионирането

С колко се вдига пенсията, ако отложите пенсионирането

pariteni.bg
VW и Toyota доминират от десетилетия, сега идва времето на Китай

VW и Toyota доминират от десетилетия, сега идва времето на Китай

carmarket.bg
Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°
Ексклузивно

Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°

Преди 1 ден
ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари
Ексклузивно

ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари

Преди 21 часа
Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите
Ексклузивно

Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите

Преди 22 часа
Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа
Ексклузивно

Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа

Преди 23 часа

Виц на деня

- Мамо, боли ме коремчето! - Празен стомах така боли! - Теб затова ли те боли главата?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Франция започна кампания за доброволна военна служба

Франция започна кампания за доброволна военна служба

Свят Преди 1 час

През тази година френските въоръжени сили се надяват да наберат 3000 души

Младите с идеи за милиони – стартира петото издание на „Най-добър младежки стартъп в България 2026“

Младите с идеи за милиони – стартира петото издание на „Най-добър младежки стартъп в България 2026“

Любопитно Преди 3 часа

Петото издание на националния младежки конкурс ще предложи подкрепа за по-голям брой проекти, богата обучителна и менторска програма, както и множество присъствени и онлайн събития

Има задържан за нападението срещу българското посолство в Скопие

Има задържан за нападението срещу българското посолство в Скопие

България Преди 4 часа

Вандалският акт бе извършен на 11 януари

Шега или стратегия: Тръмп предложи Марко Рубио за президент на Куба

Шега или стратегия: Тръмп предложи Марко Рубио за президент на Куба

Свят Преди 4 часа

Президентът Тръмп намеква, че държавният секретар Марко Рубио, който е и съветник по националната сигурност и изпълняващ длъжността национален архивист, може да поеме и президентския пост в Куба

В Русия: Свалихме украински изтребител F-16

В Русия: Свалихме украински изтребител F-16

Свят Преди 4 часа

Украйна отрече свалянето на самолета

Леонардо ди Каприо показа забавната си страна на Златните глобуси

Леонардо ди Каприо показа забавната си страна на Златните глобуси

Любопитно Преди 4 часа

Видео от „Златните глобуси“ 2026 показва Леонардо ди Каприо по-емоционален и забавен от всякога, докато разговаряше с колега по време на рекламната пауза, което изненада феновете и предизвика вълна от реакции в социалните мрежи

Европейската комисия обмисля действия срещу Иран

Европейската комисия обмисля действия срещу Иран

Свят Преди 5 часа

Той подчерта, че смяната на режима в Техеран не е част от политиката на ЕС

Дженифър Лорънс зашемети с прозрачна рокля на наградите „Златен глобус“

Дженифър Лорънс зашемети с прозрачна рокля на наградите „Златен глобус“

Любопитно Преди 5 часа

Роклята на актрисата бе украсена с флорална бродерия, която деликатно покриваше гърдите ѝ, част от торса и бедрата ѝ – и почти нищо повече

Учени са открили "втори мозък" в червата, какво означава това

Учени са открили "втори мозък" в червата, какво означава това

Любопитно Преди 5 часа

Чревната микробиота и „вторият мозък“ в корема влияят на настроението, стреса и дори начина, по който мислим

Съдът остави в ареста съсобственика на бар в Швейцария, в който пожар отне живота на 40 души

Съдът остави в ареста съсобственика на бар в Швейцария, в който пожар отне живота на 40 души

Свят Преди 6 часа

Жак Морети бе арестуван в петък заради риск от укриване

Мъж нападна и опита да души приятелката си на автобусна спирка в София

Мъж нападна и опита да души приятелката си на автобусна спирка в София

България Преди 6 часа

Жената е пострадала леко, а мъжът е задържан за 72 часа заради домашно насилие

Русия превзе Новобойковское в Запорожка област

Русия превзе Новобойковское в Запорожка област

Свят Преди 6 часа

Руските средства за ПВО са свалили през последното денонощие пет управляеми авиобомби и 52 дрона

Кайли Дженър заслепи „Златен глобус “ с над 100 карата диаманти

Кайли Дженър заслепи „Златен глобус “ с над 100 карата диаманти

Любопитно Преди 6 часа

Кайли Дженър блесна на „Златен глобус 2026“ с металическа златна рокля и над 100 карата диаманти, докато Тимоти Шаламе премина по червения килим сам в черен костюм, номиниран за „Върховният Марти“

Тийнейджър рани двама в училище в Киев

Тийнейджър рани двама в училище в Киев

Свят Преди 6 часа

В телефона му „е намерена кореспонденция с неизвестни лица – вероятно представители на руските специални служби“

Телевизионният кастинг за ролята на Христо Стоичков е най-гледаното предаване в неделната вечер

Телевизионният кастинг за ролята на Христо Стоичков е най-гледаното предаване в неделната вечер

Любопитно Преди 6 часа

Уникалният формат „Вече играеш... Стоичков“ бе проследен от близо една трета от всички телевизионни зрители

Сиамски близнаци починаха след опит за разделяне след раждането

Сиамски близнаци починаха след опит за разделяне след раждането

Свят Преди 6 часа

Момчетата са родени свързани в тазобедрената става и са починали след тежки усложнения, въпреки усилията на лекарите

Всичко от днес

От мрежата

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg

10 породи кучета с по-висок риск от генетични заболявания

dogsandcats.bg
1

Ледено студено начало на седмицата

sinoptik.bg
1

Как студът влияе на кожата

sinoptik.bg

Телевизионният кастинг за ролята на Христо Стоичков е най-гледаното предаване в неделната вечер

Edna.bg

Хайди Клум отново без горнище на плажа

Edna.bg

Официално: Реал Мадрид и Алонсо се разделиха

Gong.bg

Лапорта: Бях изненадан от поведението на Мбапе

Gong.bg

Заради заледени тротоари: Десетки сигнали за инциденти само в София

Nova.bg

Ръст на битовите пожари заради неправилна употреба на отоплителни уреди

Nova.bg