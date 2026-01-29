Свят

Мария Корина Мачадо пред Марко Рубио: Делси Родригес е престъпник, нямаме нужда от „руска промяна“

Администрацията на Тръмп в момента сътрудничи с Родригес, която пое властта във Венецуела след залавянето от САЩ на авторитарния лидер Николас Мадуро

29 януари 2026, 09:50
Мария Корина Мачадо пред Марко Рубио: Делси Родригес е престъпник, нямаме нужда от „руска промяна“
Източник: БТА

В енецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо вчера критикува новото ръководство във Венецуела след срещата си с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, предаде ДПА.

„Никой няма доверие на (временния президент) Делси Родригес“, заяви Мачадо пред журналисти във Вашингтон. „Всички знаят какво представлява този режим. Става дума за престъпници.“  

Администрацията на Тръмп в момента сътрудничи с Родригес, която пое властта във Венецуела след залавянето от САЩ на авторитарния лидер Николас Мадуро.

На въпроса на журналист дали би била готова да сподели властта с Родригес в преходно правителство, Мачадо отговори: „Работим за постигане на истинска промяна. Не говорим за промяна като в Русия, където мафията остава на власт и в крайна сметка гражданите страдат.“  

Лауреатката на Нобелова награда за мир подчерта, че ще продължи да работи за истинска промяна, а не за това част от управляващия апарат да остане на власт.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано заяви, че Мачадо не разполага с необходимата подкрепа и уважение във Венецуела, за да ръководи страната, и в момента САЩ подкрепят Родригес, която беше вицепрезидент на Мадуро, когато той беше заловен от американските сили по време на военна операция във Венецуела в началото на януари.

Впоследствие срещу Мадуро бяха повдигнати обвинения в Ню Йорк за престъпления, свързани с наркотици.

По-рано беше съобщено, че венецуелската армия и полиция са се заклели в „безпрекословна вярност и подчинение“ на временния президент Делси Родригес на церемония във Фуерте Тиуна, военизирания район на Каракас, където на 3 януари американската армия залови бившия президент Николас Мадуро.

Източник: БТА/Елена Инджева    
Венецуела Мария Корина Мачадо Делси Родригес САЩ Политическа криза Опозиция Николас Мадуро Военна операция Преходно правителство Обвинения в наркотици
