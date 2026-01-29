Ще удължат ли грипната епидемия в Бургас, Областният щаб решава

Консултациите за служебен премиер: Йотова се среща с омбудсмана и зам.-омбудсмана

З аседание на Областния щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания ще се състои в Бургас от 14:00 часа днес, съобщиха от пресцентъра на областния управител. Очаква се по време на срещата да бъде обсъдена актуалната епидемична обстановка в областта и действието на въведените противоепидемични мерки.

Обявиха грипна епидемия в Бургас

В област Бургас беше обявена грипна епидемия в средата на миналата седмица заради повишена заболеваемост от грип и остри респираторни инфекции. Тя остава в сила до 30 януари. Бяха въведени редица ограничителни мерки. Учениците преминаха към онлайн форма на обучение.

Детските градини и яслите не бяха затворени.