Китай екзекутира 11 членове на мафиотско семейство от Мианмар

Членовете на семейство Минг са били осъдени през септември за различни престъпления, включително убийство, незаконно задържане, измама, трафик на на хора и сводничество

29 януари 2026, 10:17
Източник: iStock

К итай екзекутира 11 членове на известна мафиотска фамилия, която е управлявала центрове за измами в Мианмар по североизточната си граница, съобщават държавните медии, предаде ВВС.

Членовете на семейство Минг са били осъдени през септември за различни престъпления, включително убийство, незаконно задържане, измама, трафик на на хора и сводничество от съд в китайската провинция Джъдзян. 

Семейство Минг е било един от многото кланове, които са управлявали град Лаокаинг, превръщайки бедния, затънтен град в бляскав център на квартали с червени фенери, измами и престъпна дейност.

Тяхната империя за измами рухва през 2023 г., когато те са били задържани и предадени на Китай от етнически милиции, които са поели контрол над Лаокаинг по време на ескалация на конфликта им с армията на Мианмар.

Падението на китайската мафия

С тези екзекуции Пекин изпраща послание за възпиране към бъдещи измамници. Но бизнесът вече се е преместил на границата на Мианмар с Тайланд, както и в Камбоджа и Лаос, където Китай има много по-малко влияние.

Глобалната измамна индустрия расте в безпрецедентни размери

Стотици хиляди хора са били трафикирани, за да управляват онлайн измами в Мианмар и други части на Югоизточна Азия, според оценки на ООН. Сред тях са хиляди китайци, а техните жертви, от които измъкват милиарди долари, също са предимно китайци.

Разочарован от отказа на военните на Мианмар да спрат бизнеса с измами, от който почти сигурно са печелели, Пекин мълчаливо подкрепи офанзива на етнически бунтовнически съюз в щата Шан в края на 2023 г. Съюзът завзе значителна територия от военните и превзе Лаокаинг, ключов граничен град.

Кои са семейство Минг?

Единадесетте членове на семейство Минг са първите от босовете на измами от Мианмар, екзекутирани от Китай.

Но те няма да са последните. Петима членове на семейство Бай също са осъдени на смърт през ноември, а процесите срещу две други групи обвиняеми от семействата Уей и Лиу все още не са приключили.

Процесът срещу семейство Минг се проведе при закрити врата, въпреки че на заседанието за произнасяне на присъдата миналата година бяха допуснати над 160 души, включително семейства на жертви.

Операциите за измами на мафията Минг са донесли приходи над 10 милиарда юана (1,4 милиарда долара) между 2015 и 2023 г., според Върховния съд на Китай, който отхвърли техните обжалвания през ноември. Техните престъпления са довели до смъртта на 14 китайски граждани и наранявания на много други, заяви съдът.

Повече от 20 други членове на семейство Минг получиха присъди  през септември, вариращи от пет години до доживотен. Минг Сюечанг, патриархът на клана, се е самоубил през 2023 г., докато се е опитвал да избегне задържане, съобщиха тогава военните на Мианмар.

Признанията на задържаните бяха излъчени в държавни медийни документални филми, за да се подчертае решимостта на китайските власти да изкоренят измамните мрежи.

Семейство Минг беше сред малцината семейства от типа на „Кръстникът“, които дойдоха на власт в Лаокаинг в началото на 2000-те години. Това стана, след като тогавашният военачалник на града беше свален при военна операция, водена от Мин Аун Хлаинг, който стана лидер на военното правителство на Мианмар след преврата през 2021 г.

Главата на семейството, Минг Сюечанг, е управлявал един от най-печално известните центрове за измами в Лаокаинг – „Вила Скрит Тигър“.

В рамките на обширните, добре охранявани комплекси е царяла култура на насилие. Бой и изтезания са били рутинна практика, според свидетелства, събрани от освободени работници.

Източник: BBC    
