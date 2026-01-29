Свят

Съдия блокира политиката на Тръмп, вземаща на прицел бежанците в Минесота

29 януари 2026, 10:51
Съдия блокира политиката на Тръмп, вземаща на прицел бежанците в Минесота
А мерикански съдия временно блокира неотдавна обявена политика на администрацията на президента Доналд Тръмп, насочена срещу около 5600 легални бежанци в Минесота, чакащи получаване на зелена карта, предаде Ройтерс.

Съд в САЩ забрани на имиграционните агенти в Минеаполис да задържат мирни протестиращи

Съдия в Минеаполис постанови, че федерални агенти вероятно са нарушили редица федерални закони, когато са арестували някои от тези бежанци, за да ги подложат на допълнителни проверки. Той издаде временна ограничителна заповед, която забранява на агентите да арестуват бежанци в Минесота, срещу които не са повдигнати обвинения в нарушения на имиграционните закони.

Минесота и Илинойс съдят администрацията на Тръмп заради имиграционни операции

Съдията посочи, че заповедта ще остане в сила докато пред съда не бъдат представени допълнителни юридически аргументи от страна на правозащитни групи, които оспорват политиката.

Администрацията на Тръмп в началото на декември изпрати в Минеаполис хиляди агенти на имиграционните служби в рамките на операция, която според официални представители има за цел да осигури прилагане на имиграционното законодателство и да спре измамите.

Съдия се опълчи на Тръмп за имиграцията

Заместник-началникът на канцеларията на Белия Дом Стивън Милър, който е архитектът на имиграционната политика на Тръмп, разкритикува решението на съда. 

„Саботажът на демокрацията от страна на съдебната система е безкраен“, написа той в публикация в X.

Адвокат на една от правозащитните организации, които са страна по делото, заяви, че съдебната заповед ще установи „крайно необходими ограничения“ за федералните агенти.

Източник: Владимир Арангелов, БТА    
