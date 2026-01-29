Парламентът разглежда два законопроекта за промени в Изборния кодекс

П арламентът ще обсъди на първо четене два законопроекта за изменение на Изборния кодекс, внесени от „Възраждане“ и от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ), решиха депутатите със 123 гласа „за“, 55 „против“ и 11 „въздържал се“ в началото на пленарното заседание.

Промените бяха включени като първа точка в дневния ред след обсъждане на председателски съвет.

В сряда законопроектите бяха разгледани от Комисията по конституционни и правни въпроси на Народното събрание.

Приет беше само законопрооектът на "Възраждане", предвиждащ да има до 20 секции извън дипломатическите представителства в страни, които са извън ЕС.

Второто четене на измененията в Закона за киберсигурност от първа стана последна точка в предвидения дневен ред. Срещу това възрази Божидар Божанов (ПП-ДБ), който призова да не се бавят тези промени.

След разместването на дневния ред председателят на Народното събрание Рая Назарян даде 20 минути почивка по искане от парламентарната група на ПП-ДБ.