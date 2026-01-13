Свят

"Улиците са потънали в кръв": ще ударят ли САЩ в Иран?

САЩ обмислят "много тежки варианти" за интервенция в Иран на фона на нестихващите протести срещу режима в страната

13 януари 2026, 11:31
"Улиците са потънали в кръв": ще ударят ли САЩ в Иран?
Източник: IStock

В ластите в Иран са откъснали хората от света. Само спорадично пристигат съобщения за брутално насилие. Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че военните проучват "много тежки варианти" за намеса, съобщи Deutsche Welle.

САЩ обмислят "много тежки варианти" за интервенция в Иран на фона на нестихващите протести срещу режима в страната, заяви президентът Доналд Тръмп . "Военните разглеждат възможностите", коментира американският държавен глава. Според двама източници, запознати със съдържанието на разговорите в Белия дом, Тръмп и екипът му проучват по-специално възможностите за кибератаки и военна интервенция от страна на САЩ или Израел .

Преговори или превантивен удар?

По думите на Тръмп в събота му се обадили "лидерите на Иран". "Те искат да преговарят", заяви американският президент, без да даде повече подробности. Двете страни са в процес на уреждане на среща, добави Тръмп, но подчерта, че "може да се наложи да се действа още преди срещата".

Американският президент обяви още, че ще разговаря с Илон Мъск за възможностите да бъде възстановен достъпът до интернет в Иран. Компанията на Мъск SpaceX е най-значимият доставчик на сателитен интернет в света. Миналата седмица иранският режим спря интернета и дори блокира до голяма степен телефонната мрежа, след като информация за суровото потушаване на протестите започна да се разпространява в социалните мрежи. В същото време председателят на иранския парламент Мохамед Багер Калибаф заплаши, че американската армия и Израел могат да станат легитимни военни цели за Техеран, ако САЩ действително предприемат военна интервенция в Иран. Не бил изключен и "превантивен удар".

Протестите се разрастват, отговорът на властите става все по-брутален

Протестите се разрастват в цялата страна. По информация на активисти те вече се провеждат в 185 града, съобщава германската обществена медия АРД. Правозащитни организации говорят за стотици убити, включително и деца. Над 10 000 души са били арестувани, съобщава базираната в САЩ правозащитна организация HRANA. А британската БиБиСи цитира свой източник със следните думи: "Положението тук е много, много лоша. Като във военна зона е. Улиците са потънали в кръв. Изнасят телата с камиони".

Лекарка от Техеран разказва пред германския ФАЦ, че 17-годишният братовчед на нейна приятелка е починал след кръвозагуба от рана в корема. Преди това е бил пропъден от охранителите в три болници. Клиниките са имали инструкции да съобщават незабавно на полицията за хора с огнестрелни рани. В събота през нощта тя попитала свой приятел хирург дали може да се погрижи за ранения мъж в дома му. Отговорът му бил, че вече е извадил куршуми от телата на 50 ранени в техните домове. "Така каза той. Не знам дали числото е вярно, но така каза", разказва лекарката и добавя, че няколко нейни колеги лекари са ѝ разказали, че са лекували ранени не само със сачми, но и с истински бойни куршуми. "За първи път виждаме такова нещо в Техеран в такъв мащаб", казва още лекарката. Лично тя знае със сигурност за поне осем убити.

"Намерението да се убива е очевидно"

Очният лекар Амир-Мобарез Параста от Мюнхен, който поддържа тесни контакти с много ирански лекари, предполага, че броят на жертвите е много висок. За разлика от 2022 г., когато нараняванията бяха причинени предимно с гумени куршуми, сега все по-често се използват смъртоносни оръжия, казва медикът. "Този път намерението да се убива е очевидно", добавя той. Според него изстрелите често са насочени директно към главата и шията. Лекарят казва, че е гледал видеоклипове, в които силите за сигурност се целели директно в сънната артерия, очевидно с цел да предизвикат възможно най-голям шок сред протестиращите.

Свидетелствата на Параста съвпадат с видяното от други очевидци. Мъж от Карадж разказва пред ФАЦ, че баща му е видял как на покрива на местния търговски център в петък са били разположени снайперисти. Те стреляли по предполагаеми лидери на протестите, които преди това били маркирани с боя от полицията.

Жена от Машхад разказва, че нейна позната е била убита с изстрел в главата. Друга жена споделя, че отишла в клиника заради паническа атака. Там медицинска сестра ѝ разказала за човек, който бил ранен в окото от сачма. По време на протестите през 2022 г. имаше толкова много ранени в очите, че правозащитници предположиха, че целта е била демонстрантите да бъдат умишлено ослепени. Опозиционният уебсайт Iranwire съобщи в неделя за повече от 500 ранявания в очите при сегашните протести.

Синът на шаха призовава за "нова фаза" на протестите

Реза Пахлави - синът на шаха, който беше свален през 1979 година, призова за "нова фаза" на протестите. Освен улиците на иранските градове, вече и всички институции на държавната пропаганда трябва да станат "легитимни цели" на протеста, написа Пахлави в профила си в Х и призова навсякъде в чужбина "срамният флаг" на Ислямската република да бъде заменен със знамето, което беше използвано по време на монархията. Заради блокадата на интернет в Иран не е ясно колко от посланията на шаха стигат до протестиращите.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш изрази междувременно шока си от съобщенията, която пристигат от Иран. В профила си в Х той призова иранските власти да спрат да използват насилие срещу протестиращите и да възстановят достъпа до информация.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Протести в Иран Насилие в Иран Американска намеса Доналд Тръмп Спиране на интернет Военни варианти Кибератаки Израел Илон Мъск Реза Пахлави
Последвайте ни

По темата

Предсрочни избори 2026: Как депутатите предлагат да гласуваме

Предсрочни избори 2026: Как депутатите предлагат да гласуваме

3,5 млн. евро за кола в България: КАТ разкри най-скъпите автомобили, регистрирани през 2025 г.

3,5 млн. евро за кола в България: КАТ разкри най-скъпите автомобили, регистрирани през 2025 г.

Президентът Радев обяви кога ще връчи втория мандат

Президентът Радев обяви кога ще връчи втория мандат

След партито беше нейното шоу: Дженифър Лопес с рокля, която открадна вечерта на „Златен глобус“

След партито беше нейното шоу: Дженифър Лопес с рокля, която открадна вечерта на „Златен глобус“

С колко се вдига пенсията, ако отложите пенсионирането

С колко се вдига пенсията, ако отложите пенсионирането

pariteni.bg
Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg
<p>Кой има имен ден на 13 януари</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден на 13 януари

Преди 4 часа
<p>Минус 15°: Къде беше най-студено тази сутрин</p>
Ексклузивно

Минус 15°: Къде беше най-студено тази сутрин

Преди 6 часа
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Ексклузивно

Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Преди 5 часа
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Ексклузивно

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Преди 5 часа

Виц на деня

Януари е, когато всички са дебели, а навън е студено и тъмно. Гошко, на 4 години.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Изживей България“ е най-новото предаване на NOVA

„Изживей България“ е най-новото предаване на NOVA

Любопитно Преди 6 минути

Туристическата поредица стартира в ефир на 24 януари от 16:00 ч.

Барби с аутизъм: Mattel представи първата си приобщаваща кукла

Барби с аутизъм: Mattel представи първата си приобщаваща кукла

Любопитно Преди 10 минути

Новата Барби е част от инициативата на Mattel да даде възможност на повече хора да видят себе си в образа на Барби

„Ще те убия“: Арестуваха двама мъже за побой и грабеж в София

„Ще те убия“: Арестуваха двама мъже за побой и грабеж в София

България Преди 37 минути

Посегателството е извършено на 6 януари в къща в столичния квартал „Обеля“

Памела Андерсън наруши правилото си „без грим“ на Златните глобуси

Памела Андерсън наруши правилото си „без грим“ на Златните глобуси

Любопитно Преди 1 час

Памела Андерсън изненада на Златните глобуси 2026, като наруши правилото си „без грим“ с фин, почти незабележим макиаж, платинено руса коса и естествен маникюр, оставайки вярна на философията си за автентична красота

Отриха тяло на мъж в Бранковската река във Видинско

Отриха тяло на мъж в Бранковската река във Видинско

България Преди 1 час

При извършения оглед разследващите не са констатирали следи от насилие

Снимката е илюстративна

Грипна тревога в Бургас: РЗИ предупреждава за повишена заболеваемост

България Преди 1 час

Цифрите от миналата седмица показват 356 болни, като заболеваемостта към момента е над 180 души на 10 000 човека население. Тази цифра попада в предепидемичните стойности, определени за областта

Къща изгоря напълно след пожар в Стара Загора, има задържан

Къща изгоря напълно след пожар в Стара Загора, има задържан

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в понеделник малко след 22:00 часа

Професор Тодор Кантарджиев

Проф. Кантарджиев: Кисело зеле, сирене и кисело мляко срещу грипа

България Преди 1 час

„По-тежките седмици тепърва предстоят. Очаквам бурно разпространение на грипа, като пикът най-вероятно ще бъде в началото на февруари“, посочи специалистът

Проучвания свързват често срещани консерванти с рак и диабет тип 2

Проучвания свързват често срещани консерванти с рак и диабет тип 2

Любопитно Преди 1 час

Изследователите направиха задълбочен анализ на 17 консерванта, консумирани от поне 10% от участниците, и установиха, че 11 от тях нямат връзка с рака

"Мъртъв ли си?"- приложението, което кара милиони млади китайци да се „отчитат“, че са живи

"Мъртъв ли си?"- приложението, което кара милиони млади китайци да се „отчитат“, че са живи

Свят Преди 1 час

Приложението стартира през май миналата година без особена помпозност, но вниманието около него експлодира през последните седмици

Поредна стачка спря таксиметровите превози в Атина

Поредна стачка спря таксиметровите превози в Атина

Свят Преди 2 часа

<p>1 ирански риал вече струва 0 евро</p>

Валутата на Иран се срина: 1 ирански риал вече струва 0 евро

Свят Преди 2 часа

<p>Пеевски поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев</p>

Делян Пеевски поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев

България Преди 2 часа

"Месеци наред столицата на България тъне в боклук и мръсотия", посочва лидерът на „ДПС-Ново начало“

<p>Хаос в сметките за парно, ще платят ли повече потребителите</p>

Хаос в сметките за парно, след като съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение

България Преди 2 часа

Вместо по формула, сега се изчисляват на база прогнозно потребление от предишния отоплителен сезон

Жена разбра, че е „алергична“ към мъжа си след години опити за бебе

Жена разбра, че е „алергична“ към мъжа си след години опити за бебе

Любопитно Преди 2 часа

Алекс Мърфи Клайн открила, че тялото ѝ реагира на ДНК-то на съпруга ѝ Пол по начин, който предотвратява бременността

<p>Тръмп санкционира всички търговски партньори на Иран</p>

Доналд Тръмп санкционира всички търговски партньори на Иран

Свят Преди 2 часа

Очаква се екипът по национална сигурност на Тръмп да проведе среща в Белия дом във вторник, 13 януари, за да обсъди опциите за Иран

Всичко от днес

От мрежата

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg

10 породи кучета с по-висок риск от генетични заболявания

dogsandcats.bg
1

Броим водолюбивите птици в България

sinoptik.bg
1

До 15 градуса в средата на януари

sinoptik.bg

На 56 и в страхотна форма: Личният треньор на Дженифър Анистън разкрива тайната

Edna.bg

Честит рождн ден, Орландо Блум... красивият мъж, който падна, оцеля… и излезе още по-секси!

Edna.bg

Подолски става собственик на клуба, който иска играч на Левски

Gong.bg

Барселона с първа реакция след трусовете в Реал Мадрид: Изненадани сме

Gong.bg

Президентът обяви кога ще връчи втория проучвателен мандат

Nova.bg

-16 градуса: Къде беше най-студено във вторник сутрин

Nova.bg