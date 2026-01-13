"Улиците са потънали в кръв": ще ударят ли САЩ в Иран?

В ластите в Иран са откъснали хората от света. Само спорадично пристигат съобщения за брутално насилие. Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че военните проучват "много тежки варианти" за намеса, съобщи Deutsche Welle.

САЩ обмислят "много тежки варианти" за интервенция в Иран на фона на нестихващите протести срещу режима в страната, заяви президентът Доналд Тръмп . "Военните разглеждат възможностите", коментира американският държавен глава. Според двама източници, запознати със съдържанието на разговорите в Белия дом, Тръмп и екипът му проучват по-специално възможностите за кибератаки и военна интервенция от страна на САЩ или Израел .

Преговори или превантивен удар?

По думите на Тръмп в събота му се обадили "лидерите на Иран". "Те искат да преговарят", заяви американският президент, без да даде повече подробности. Двете страни са в процес на уреждане на среща, добави Тръмп, но подчерта, че "може да се наложи да се действа още преди срещата".

Американският президент обяви още, че ще разговаря с Илон Мъск за възможностите да бъде възстановен достъпът до интернет в Иран. Компанията на Мъск SpaceX е най-значимият доставчик на сателитен интернет в света. Миналата седмица иранският режим спря интернета и дори блокира до голяма степен телефонната мрежа, след като информация за суровото потушаване на протестите започна да се разпространява в социалните мрежи. В същото време председателят на иранския парламент Мохамед Багер Калибаф заплаши, че американската армия и Израел могат да станат легитимни военни цели за Техеран, ако САЩ действително предприемат военна интервенция в Иран. Не бил изключен и "превантивен удар".

Протестите се разрастват, отговорът на властите става все по-брутален

Протестите се разрастват в цялата страна. По информация на активисти те вече се провеждат в 185 града, съобщава германската обществена медия АРД. Правозащитни организации говорят за стотици убити, включително и деца. Над 10 000 души са били арестувани, съобщава базираната в САЩ правозащитна организация HRANA. А британската БиБиСи цитира свой източник със следните думи: "Положението тук е много, много лоша. Като във военна зона е. Улиците са потънали в кръв. Изнасят телата с камиони".

Лекарка от Техеран разказва пред германския ФАЦ, че 17-годишният братовчед на нейна приятелка е починал след кръвозагуба от рана в корема. Преди това е бил пропъден от охранителите в три болници. Клиниките са имали инструкции да съобщават незабавно на полицията за хора с огнестрелни рани. В събота през нощта тя попитала свой приятел хирург дали може да се погрижи за ранения мъж в дома му. Отговорът му бил, че вече е извадил куршуми от телата на 50 ранени в техните домове. "Така каза той. Не знам дали числото е вярно, но така каза", разказва лекарката и добавя, че няколко нейни колеги лекари са ѝ разказали, че са лекували ранени не само със сачми, но и с истински бойни куршуми. "За първи път виждаме такова нещо в Техеран в такъв мащаб", казва още лекарката. Лично тя знае със сигурност за поне осем убити.

"Намерението да се убива е очевидно"

Очният лекар Амир-Мобарез Параста от Мюнхен, който поддържа тесни контакти с много ирански лекари, предполага, че броят на жертвите е много висок. За разлика от 2022 г., когато нараняванията бяха причинени предимно с гумени куршуми, сега все по-често се използват смъртоносни оръжия, казва медикът. "Този път намерението да се убива е очевидно", добавя той. Според него изстрелите често са насочени директно към главата и шията. Лекарят казва, че е гледал видеоклипове, в които силите за сигурност се целели директно в сънната артерия, очевидно с цел да предизвикат възможно най-голям шок сред протестиращите.

Свидетелствата на Параста съвпадат с видяното от други очевидци. Мъж от Карадж разказва пред ФАЦ, че баща му е видял как на покрива на местния търговски център в петък са били разположени снайперисти. Те стреляли по предполагаеми лидери на протестите, които преди това били маркирани с боя от полицията.

Жена от Машхад разказва, че нейна позната е била убита с изстрел в главата. Друга жена споделя, че отишла в клиника заради паническа атака. Там медицинска сестра ѝ разказала за човек, който бил ранен в окото от сачма. По време на протестите през 2022 г. имаше толкова много ранени в очите, че правозащитници предположиха, че целта е била демонстрантите да бъдат умишлено ослепени. Опозиционният уебсайт Iranwire съобщи в неделя за повече от 500 ранявания в очите при сегашните протести.

Синът на шаха призовава за "нова фаза" на протестите

Реза Пахлави - синът на шаха, който беше свален през 1979 година, призова за "нова фаза" на протестите. Освен улиците на иранските градове, вече и всички институции на държавната пропаганда трябва да станат "легитимни цели" на протеста, написа Пахлави в профила си в Х и призова навсякъде в чужбина "срамният флаг" на Ислямската република да бъде заменен със знамето, което беше използвано по време на монархията. Заради блокадата на интернет в Иран не е ясно колко от посланията на шаха стигат до протестиращите.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш изрази междувременно шока си от съобщенията, която пристигат от Иран. В профила си в Х той призова иранските власти да спрат да използват насилие срещу протестиращите и да възстановят достъпа до информация.