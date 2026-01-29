Любопитно

„Изживей България“ преоткрива съкровищата на Велико Търново

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

29 януари 2026, 11:39
„Изживей България“ преоткрива съкровищата на Велико Търново
Източник: NOVA

Т ази събота туристическото предаване „Изживей България“ ще потопи зрителите в атмосферата на Велико Търново. Старопрестолният град, носещ духа на Второто българско царство, ще отведе участниците на неочаквано сладко пътешествие към миналото, което им е подготвило много изненади.

Източник: NOVA

В началото на приключението Франческа, Еми, Берни и Стивън ще се запознаят със специфични за региона кулинарни изкушения между стените на архитектурен шедьовър, дело на Колю Фичето. Следващата им задача ще има вкус на детство и захарни петлета, но преди това други автентични занаяти ще откраднат вниманието им.

Източник: NOVA

Любопитството ще отведе участниците и до криещия вековни мъдрости мистичен Преображенски манастир, където знаков стенопис ще успее да ги предизвика духовно и интелектуално. Епизодът на „Изживей България“ ще обърне поглед и към богатата история на една от най-емблематичните крепости в България – Царевец.

Източник: NOVA

Какви интересни факти за Велико Търново ще научат участниците и колко обогатени ще бъдат след посещението си? Кой от тях ще спечели най-много жокери за финалната задача? Не пропускайте да разберете тази събота от 16:00 ч. по NOVA

Източник: NOVA

Предаването се реализира с подкрепата на Министерството на туризма и община Велико Търново.

Повече информация за „Изживей България“ може да откриете във Facebook страницата и Instagram профила на туристическата поредица.

Източник: NOVA    
Изживей България Велико Търново Царевец Преображенски манастир Кулинарни изкушения Автентични занаяти Второ българско царство Колю Фичето Туризъм NOVA
Последвайте ни

По темата

Колко пари са ни нужни за нормален живот в началото на 2026 година - КНСБ с нови данни

Колко пари са ни нужни за нормален живот в началото на 2026 година - КНСБ с нови данни

„Ще оставя ноктите си да пораснат“: Срещата на Ники Минаж и Тръмп, която подпали мрежата

„Ще оставя ноктите си да пораснат“: Срещата на Ники Минаж и Тръмп, която подпали мрежата

Война до часове? BBC разкри 7 черни сценария при американска атака срещу Иран

Война до часове? BBC разкри 7 черни сценария при американска атака срещу Иран

Секс скандал разтърси политиката в Черна гора, красавица и президентски съветник хвърлиха оставки

Секс скандал разтърси политиката в Черна гора, красавица и президентски съветник хвърлиха оставки

Увеличиха част от вторите пенсии

Увеличиха част от вторите пенсии

pariteni.bg
5 породи котки, които обичат зимата

5 породи котки, които обичат зимата

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 3 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 3 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 3 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Арестуваха мъж за стрелба в Старозагорско

Арестуваха мъж за стрелба в Старозагорско

България Преди 11 минути

Той е произвел изстрели в сряда вечер със законно притежаван газов пистолет

КЗП: Търговците да се снабдят с достатъчно евромонети

КЗП: Търговците да се снабдят с достатъчно евромонети

Пари Преди 26 минути

Комисията ще продължи със засилените проверки и за необосновано покачване на цените

Любимата тиара на Кейт Мидълтън, която и принцеса Даяна обичаше

Любимата тиара на Кейт Мидълтън, която и принцеса Даяна обичаше

Любопитно Преди 41 минути

Тиарата „Възелът на любовника на кралица Мери“, любима на принцеса Даяна, се превърна в емблематичен аксесоар на Кейт Мидълтън, която я носи най-често сред кралските бижута през годините си като принцеса на Уелс

Снимката е илюстративна

След COVID-19: Нов вирус от прилепи вдигна света под тревога - какво е Нипа?

Свят Преди 45 минути

Докато Азия затяга мерките, представяме пълното ръководство за симптомите, пътя на заразата и защо светът е под тревога

След акция с ГДБОП: Прокуратурата обвини седем души за каналджийство

След акция с ГДБОП: Прокуратурата обвини седем души за каналджийство

България Преди 1 час

Според обвинението групата е действала от април 2024 г. на територията на София

Терзиев: Данните за договорите и разходите за сметоизвозване са публични и достъпни

Терзиев: Данните за договорите и разходите за сметоизвозване са публични и достъпни

България Преди 1 час

До общинските съветници е разпределен подробен доклад, съдържащ информация за тях, посочи столичният кмет

След свлачището в Сицилия град виси на ръба: "Ние сме в хорър филм“

След свлачището в Сицилия град виси на ръба: "Ние сме в хорър филм“

Свят Преди 1 час

Част от италианския град Нишеми виси опасно на ръба на скала, след като масивно свлачище, предизвикано от циклона Хари, отвори гигантска пропаст, погълнала сгради и заплашваща да изтрие историческия център на града

"Ще те изхвърля през прозореца": Задържаха мъж, пребил жена си и сина си

"Ще те изхвърля през прозореца": Задържаха мъж, пребил жена си и сина си

България Преди 1 час

Инцидентът е станал на 27 януари

Зад кулисите на сделката за $ 22 милиарда: Как САЩ и Carlyle слагат край на 26-годишното руско влияние в България

Зад кулисите на сделката за $ 22 милиарда: Как САЩ и Carlyle слагат край на 26-годишното руско влияние в България

България Преди 1 час

Продажбата на активите на „Лукойл“ в България е събитие с критично значение за икономическата и енергийната стабилност на страната

Снимката е илюстративна

„Неприятна миризма“ може да бъде скрит признак на рак

Свят Преди 2 часа

NHS и Mayo Clinic призовават хората да действат възможно най-скоро

Надпреварата за "Оскар": Кой ще надделее сред най-добрите актьори?

Надпреварата за "Оскар": Кой ще надделее сред най-добрите актьори?

Свят Преди 2 часа

Съдия блокира политиката на Тръмп, вземаща на прицел бежанците в Минесота

Съдия блокира политиката на Тръмп, вземаща на прицел бежанците в Минесота

Свят Преди 2 часа

<p>КНСБ пресметна месечния доход, необходим&nbsp;за издръжката на един работещ</p>

КНСБ пресметна: 1562 лева (799 евро) месечно са необходими за издръжка на един работещ

България Преди 2 часа

За тричленно семейство са необходими 2812 лв. (1438 евро), отчете синдикатът

Рубио балансира по тънко въже в НАТО след хода на Тръмп с Гренландия

Рубио балансира по тънко въже в НАТО след хода на Тръмп с Гренландия

Свят Преди 2 часа

Държавният секретар заяви, че Тръмп "много ясно е дал да се разбере, че Съединените щати няма да използват сила или военна сила".

Ще удължат ли грипната епидемия в Бургас, Областният щаб решава

Ще удължат ли грипната епидемия в Бургас, Областният щаб решава

България Преди 2 часа

Тя беше въведена в средата на миналата седмица

<p>Край&nbsp;на кървавата империя за милиарди след екзекуцията на 11&nbsp;членове на мафиотско семейство</p>

Китай екзекутира 11 членове на мафиотско семейство от Мианмар

Свят Преди 2 часа

Членовете на семейство Минг са били осъдени през септември за различни престъпления, включително убийство, незаконно задържане, измама, трафик на на хора и сводничество

Всичко от днес

От мрежата

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg
1

Февруари идва със сняг

sinoptik.bg
1

Свлачище застрашава цял град в Сицилия

sinoptik.bg

Амбър Хърд с коментар за делото с Джони Деп: Загубих способността си да говоря

Edna.bg

Карта за фитнес вместо цветя за Свети Валентин: мил жест или груб намек?

Edna.bg

Невиждана драма изхвърли Реал Мадрид от топ 8 в ШЛ

Gong.bg

Гледахте на живо: Пресконференция след Изпълкома на БФС

Gong.bg

Отстраниха двама агенти, за които се твърди, че са стреляли по Алекс Прети в Минеаполис

Nova.bg

Февруари идва със сняг

Nova.bg