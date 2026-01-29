Свят

Надпреварата за "Оскар": Кой ще надделее сред най-добрите актьори?

29 януари 2026, 11:02
Надпреварата за "Оскар": Кой ще надделее сред най-добрите актьори?
Източник: Getty Images

С участието на звезди от А-листа и утвърдени ветерани, тазгодишната надпревара за най-добър актьор е най-силната, която гласуващите за "Оскар" са събирали от доста време насам. Но кой ще надделее? С месец и половина до избирането на победителя, ето потенциалният път към победа на всеки номиниран, предаде The New York Times

Тимъти Шаламе, „Върховният Марти“ (Marty Supreme)

Малко неща помагат на изпълнение, борещо се за "Оскар", като една добра финална сцена. Просто вижте Майки Медисън, която се оказа толкова незабравимо сърцераздирателна в последните моменти на „Анора“, че нейният сълзлив поглед се превърна в централно изображение на успешната кампания на филма.

"Златен глобус"  за Тимъти Шаламе, церемонията премина под знака на протести

Без да се разкрива финалът, Шаламе завършва „Върховният Марти“ с две нокаутиращи сцени, които показват най-големите му силни страни като актьор: физическа отдаденост и емоционална уязвимост. Този мощен финал вече донесе на Шаламе победи на наградите Critics Choice Awards и Golden Globes, така че ако някой в тази надпревара може да бъде смятан за фаворит, това е той.

Но гласуващите за "Оскар" имат истинско отвращение към награждаването на млади мъже в тази категория, а 30-годишният Шаламе би станал вторият най-млад победител за най-добър актьор някога. Те накараха Леонардо Ди Каприо да чака до 40-те си години, за да го възнаградят най-накрая, и същият скептицизъм от страна на старата гвардия на "Оскар"-ите може да попречи на най-добрия шанс на Шаламе досега да спечели.

Леонардо Ди Каприо, „Битка след битка“ (One Battle After Another)

Съмнява ли се някой, че Ди Каприо в крайна сметка ще спечели още един "Оскар"? На 51 години той остава една от последните световни суперзвезди, постоянно използваща влиянието си, за да осъществява амбициозни филми с режисьори от най-високо ниво. Ако вторият "Оскар" е неизбежен, би било логично той да дойде за „Битка след битка“, един от най-силните филми, в които някога е участвал.

И победителят е … фаворитите за "Оскар" вече са безспорни

Все пак гласуващите за "Оскар" през последните години са подценявали Ди Каприо. Въпреки че водеше номинираните за най-добър филм „Убийците на цветната луна“ (Killers of the Flower Moon) и „Не поглеждай нагоре“ (Don’t Look Up), той не беше номиниран за нито един от тях. Дългоочакваната победа на Ди Каприо за „Завръщането“ (The Revenant) преди десетилетие изглеждаше, че е задоволила гласуващите, които не бързаха да го признаят оттогава.

Голямата победа за „Битка след битка“, предполагаемият фаворит за най-добър филм, може да промени това. Последните победители за най-добър филм „Опенхаймер“ (Oppenheimer) и „Всичко навсякъде наведнъж“ (Everything Everywhere All at Once) също спечелиха множество актьорски награди, така че Ди Каприо може да получи тласък от силата на своята колежка Тейана Тейлър в надпреварата за най-добра поддържаща актриса. А в оспорвани двубои – като Ема Стоун („Клети създания“) срещу Лили Гладстон („Убийците на цветната луна“) през 2024 г., или Мишел Йео („Всичко навсякъде наведнъж“) срещу Кейт Бланшет („Тар“) година по-рано – победителят почти винаги е от филма, който гласуващите харесват повече.

Итън Хоук, „Синя луна“ (Blue Moon)

Ако тази надпревара се оценяваше по брой думи в минута, Хоук щеше да спечели с лекота. Като бъбривия, язвителен текстописец Лорънц Харт в „Синя луна“, той може да изрече повече диалог от всички останали в тази категория, взети заедно.

Гласуващите за "Оскар" обичат голяма трансформация и в поле за най-добър актьор, където такива са малко на брой, Хоук ще се отличи с бръснатата си глава и променената си поза, за да изиграе много по-ниския, оплешивяващ Харт. Гласуващите, които предпочитат по-опитен номиниран от Шаламе, може също да смятат 55-годишния Хоук за най-дългоочакван за победа: това е петата му номинация, след две за актьорско майсторство („Тренировъчен ден“, „Юношество“) и две за съавторство на „Преди залез“ и „Преди полунощ“.

Традиционният снобизъм и подборът за "Оскар"-ите"

Но като единственият номиниран за най-добър актьор, който идва от филм, който не е номиниран за най-добър филм, Хоук е в неизгодно положение и най-голямото му предизвикателство ще бъде да достигне до заетите гласуващи, които имат време да наваксат само с най-номинираните филми. Като стана дума за това…

Майкъл Б. Джордан, „Грешници“ (Sinners)

След като счупи всички рекорди за номинации, „Грешници“ получи значителен нов импулс. Ако този скок се задържи, това може да ни даде истинска надпревара в най-високата категория, където „Грешници“ се изправя срещу „Битка след битка“.

Ако вампирският филм на Райън Куглър има някаква надежда да спечели най-добър филм, актьорска победа ще помогне за подкрепа на този аргумент, а Джордан е най-последователно номинираният член на актьорския състав на „Грешници“ този сезон. (Играта на ясно разграничени братя близнаци е чудесен начин да демонстрирате своя диапазон.) Все пак, победа по пътя би помогнала: на наградите „Златен глобус“, където повечето от мъжете в този списък се състезаваха в комедийни категории, той загуби наградата за най-добър актьор в драма от Вагнер Моура („Тайният агент“).

Това е първата номинация за "Оскар" на Джордан и е под въпрос дали гласуващите ще накарат 38-годишния актьор да изчака своя ред, както толкова често са правили с други млади и красиви водещи мъже. Точно както наградният път на Шаламе прилича на този на по-млад Ди Каприо, Джордан напомня за друг актьор, който гарантира успех, превърнал се в режисьор, Брадли Купър, който е номиниран пет пъти за своите изпълнения, без никога да е печелил. Ще трябва ли Джордан също да продължава да се доказва?

Вагнер Моура, „Тайният агент“ (The Secret Agent)

Понякога си струва да си последния филм, който гласуващите гледат, тъй като достигането на върха късно в играта може да ти даде предимство пред конкуренти, чиито филми са на няколко месеца и впечатленията са започнали да избледняват. Миналата година, след като Фернанда Торес спечели изненадваща награда „Златен глобус“ за бразилската драма „Аз все още съм тук“ (I’m Still Here), тя използва този късен импулс, за да си осигури номинация за най-добра актриса. В това, което се беше усещало като оспорвана надпревара между Деми Мур („Веществото“) и евентуалната победителка Майки Медисън („Анора“), Торес събра много гласове и почти се появи като изненада.

Тази година наблюдаваме същата късна промяна с Моура, още един бразилец, който спечели „Глобус“ за своето съпричастно изпълнение в политическата драма „Тайният агент“, пробивайки си път в много наситена надпревара за най-добър актьор. Разликата този път е, че Моура е много по-известен на предимно американската база от гласоподаватели на Академията, отколкото Торес. От пробивната си роля в сериала на Netflix „Наркос“, 49-годишният актьор работи в Холивуд от години, появявайки се наскоро във филма „Гражданска война“ и криминалния сериал „Крадец на дрога“ (Dope Thief).

Подобно на Хоук, Моура би могъл да се възползва от гласуващите, които се колебаят да подкрепят млад претендент като Шаламе. Все пак, дори и да продължи да набира инерция този сезон, ще има малко места, където да го демонстрира до церемонията по връчването на "Оскар"-ите през март. Моура не е номиниран от Гилдията на екранните актьори и не е попаднал в краткия списък на БАФТА в своята категория, така че няма къде да отбележи голяма победа до голямата нощ.

Източник: The New York Times    
Оскари за най-добър актьор Номинации за Оскар Тимъти Шаламе Леонардо Ди Каприо Вагнер Моура Кино награди Фаворити за Оскар Актьорско майсторство Гласуващи за Оскар Конкуренция за Оскар
