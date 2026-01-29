Свят

Иран е „с пръст на спусъка“ след предупреждение от Доналд Тръмп

Междувременно ЕС се готви да обяви Революционната гвардия на Техеран за терористична организация

29 януари 2026, 07:30
Тръмп: Към Иран се приближава още една "армада"

Н апрежението между Иран и Съединените щати отново се изостря, засега обаче само на дипломатическо ниво. Американският президент Доналд Тръмп отправи предупреждение към Техеран, че „времето изтича“ за постигане на ново споразумение за ядрената програма на страната. Изявлението идва на фона на засиленото присъствие на американски военни сили в Персийския залив.

Ще се променят ли отношенията между САЩ и Иран

В отговор иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че въоръжените сили на страната са в пълна бойна готовност и са „с пръст на спусъка“, за да реагират „незабавно и мощно“ при всякаква агресия – както по суша, така и по море.

Иран продължава да настоява, че ядрената му програма има изцяло мирен характер. Властите в Техеран многократно са отхвърляли обвиненията на САЩ и техните съюзници, че страната се стреми към разработване на ядрено оръжие.

Тръмп приближава САЩ към война с Иран

Междувременно външните министри на държавите от Европейския съюз се очаква да обсъдят и евентуално да обявят Корпуса на гвардейците на Ислямската революция за терористична организация. Франция, която досега беше против подобна мярка, е променила позицията си, което отваря пътя за общо решение на 27-те страни членки.

Тръмп: Война ще значи "краят на Иран"

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че режимът в Иран е „вероятно по-слаб от всякога“. По думите му управляващите в Техеран не успяват да отговорят на основните искания на протестиращите граждани, сред които са икономическият срив и тежката социална ситуация в страната. Според Рубио именно вътрешната нестабилност е един от най-сериозните проблеми, пред които е изправен иранският режим.

Източник: БГНЕС; unn.ua    
иран сащ ес тръмп
