След акция с ГДБОП: Прокуратурата обвини седем души за каналджийство

С офийска градска прокуратура привлече седем души като обвиняеми за организирана престъпна група за каналджийство след съвместна акция с Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), съобщиха от прокуратурата.

Според обвинението групата е действала от април 2024 г. на територията на София. Шестима са задържани, двама от тях са привлечени към наказателна отговорност като ръководители на групата, а останалите – като участници в нея.

Досъдебното производство е образувано на 27.08.2025 г., а оперативните действия са координирани от Европол в рамките на регионалната оперативна целева група (OTF ITER), създадена с цел разследване на мрежи за каналджийство.

Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража.

В края на ноември м.г. Софийска градска прокуратура привлече към наказателна отговорност десет обвиняеми за организирана престъпна група за подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават страната в нарушение на закона, след съвместна акция с ГДБОП.