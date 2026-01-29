България

Зад кулисите на сделката за $ 22 милиарда: Как САЩ и Carlyle слагат край на 26-годишното руско влияние в България

Продажбата на активите на „Лукойл“ в България е събитие с критично значение за икономическата и енергийната стабилност на страната

29 януари 2026, 11:26
Зад кулисите на сделката за $ 22 милиарда: Как САЩ и Carlyle слагат край на 26-годишното руско влияние в България
Р уският петролен гигант „Лукойл“, който от октомври 2025 г. е подложен на строги санкции от САЩ, Европейския съюз и Обединеното кралство, обяви сделка за продажба на по-голямата част от международните си активи на американската инвестиционна компания Carlyle Group. Тази транзакция, оценявана на около 22 млрд. долара, не включва активите в Казахстан и зависи от одобрението на американското правителство, но тя има особено значение за България, където „Лукойл“ притежава ключовата рафинерия „Нефтохим Бургас“ – най-голямата в Балканския регион с капацитет от 190 000 барела на ден, пише Reuters

Смяната на собствеността или евентуално спиране на работа поради санкции носи риск от недостиг на горива, тъй като логистичното осигуряване на внос в такива мащаби от съседни страни като Румъния или Гърция е трудно осъществимо

„Лукойл“ ще продаде чуждестранните си активи на американската компания Carlyle

Споразумението идва след продължителни преговори и неуспешни опити за продажба на други кандидати, като търговската компания Gunvor, която бе отхвърлена от Министерството на финансите на САЩ поради опасения за запазване на руско влияние. На 15 януари 2026 г. Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към американското Министерство на финансите удължи лиценза за преговори и сделки с „Лукойл“ до 28 януари, което улесни финализирането на договора. Този ход е част от по-широкия натиск върху руските енергийни компании след инвазията в Украйна, който принуждава „Лукойл“ да се оттегли от международните пазари.

  • Фонът на санкциите и предизвикателствата за „Лукойл“

Санкциите срещу „Лукойл“ бяха наложени през октомври 2025 г. в отговор на руската агресия в Украйна, което постави компанията в затруднено положение. Ръководството на руския гигант бе принудено да търси купувачи за активите си в Европа, Близкия изток, Африка, Централна Азия и Мексико, включително рафинерии в България и Румъния, както и мрежи от бензиностанции. Първоначалните кандидати, включително Gunvor, бяха блокирани от американските власти, които настояват за пълна диверсификация от руско влияние.

В България „Лукойл“ притежава „Нефтохим Бургас“ от 1999 г., който е бил ключов за икономиката на страната, осигурявайки до 80% от горивата и поддържайки хиляди работни места. Санкциите обаче създадоха риск от недостиг на бензин и дизел – според оценки, запасите са достатъчни за 35 дни бензин и 50 дни дизел, което накара правителството да забрани износа на горива и да предприеме стъпки за национализация.

  • Значението за България: От зависимост към сигурност

Продажбата на активите на „Лукойл“ представлява повратна точка за България, която от години се опитва да намали зависимостта си от руски енергийни доставки. Сделката с Carlyle, ако бъде одобрена, ще прехвърли контрола върху „Нефтохим Бургас“ към американска компания, което може да осигури стабилни инвестиции и модернизация на съоръжението. Това ще помогне за диверсификацията на източниците на суров петрол, преминавайки от руски към алтернативи от Близкия изток, Африка или САЩ, както се наблюдава в последните месеци.

Икономически, рафинерията е важен фактор: тя генерира значителни данъчни приходи и поддържа регионалната икономика в Бургас. Според анализатори, преходът към нов собственик може да предотврати потенциални протести и икономическа криза, свързана с недостиг на горива, който би застрашил управляващата коалиция. Българското правителство вече е отнело правата на акционерите на „Лукойл“ и е назначило мениджър за преговори по продажбата, което подчертава решимостта за пълен разрив с руското влияние.

Геополитически, тази сделка подкрепя усилията на ЕС за енергийна независимост от Русия. С прехвърлянето на активите към Carlyle, България ще се присъедини към други страни, които национализират или прехвърлят руски активи, като Германия и Румъния, намалявайки риска от руска манипулация на енергийните пазари. Въпреки това, предизвикателства остават: регулаторното одобрение от САЩ е ключово, а преходът трябва да се случи без прекъсвания в доставките.

  • Перспективи и рискове

Ако сделката се осъществи, Carlyle може да инвестира в зелени технологии, подпомагайки прехода към устойчива енергия в съответствие с целите на ЕС за нулеви емисии. За България това означава не само икономическа стабилност, но и по-голяма геополитическа сигурност в контекста на продължаващия конфликт в Украйна. Както отбелязват експерти, „това е краят на 26-годишната руска доминация в българския петролен сектор“.

В крайна сметка, продажбата на активите на „Лукойл“ е стъпка към по-независима и диверсифицирана енергийна политика за България, която ще укрепи икономиката и ще намали рисковете от външни зависимости. Остава да се види дали американското одобрение ще ускори процеса, но сигналите са положителни за бъдещето на страната.

