Свят

Иран заплаши САЩ с „пълномащабна война“

Един неназован ирански служител съобщи за Ройтерс в неделя, че властите са потвърдили смъртта на поне 5000 души по време на мащабните протести в страната

20 януари 2026, 11:00
Иран заплаши САЩ с „пълномащабна война“
Президентът на Иран Масуд Пезешкиан   
Източник: БТА/AP

П резидентът на Иран предупреди, че всякакви действия срещу дългогодишния върховен лидер на страната, аятолах Али Хаменей, биха довели до „пълномащабна война“, след като президентът Доналд Тръмп призова за смяна на режима в Техеран, пише Newsweek.

„Ако населението на Иран търпи лишения и трудности в живота си, една от основните причини за това е дългогодишната враждебност и нечовешки санкции, наложени от правителството на САЩ и неговите съюзници“, заяви иранският президент Масуд Пезешкиан в публикация в социалните мрежи в неделя.

„Всяка агресия срещу Върховния лидер на нашата страна е равносилна на пълномащабна война срещу иранската нация“, добави Пезешкиан.

Хаменей самият заяви в публикация, че ръководството на Иран „не възнамерява да води страната към война“, но „престъпниците“ в Иран и по света няма да останат ненаказани.

Иранските официални лица многократно сочат с пръст САЩ, обвинявайки Вашингтон и „терористи“ за насилието по улиците на страната през последните повече от три седмици.

Един неназован ирански служител съобщи за Ройтерс в неделя, че властите са потвърдили смъртта на поне 5000 души. Около 500 от загиналите са били представители на силите за сигурност.

Американската агенция за права на човека HRANA съобщи, че близо 4000 души са били убити, докато около 9 000 смъртни случая все още се разследват. Над 2 100 души са „тежко ранени“, а повече от 24 000 са задържани, според HRANA. Друг репортаж, публикуван от британския Sunday Times през уикенда, твърди, че броят на загиналите е поне 16 500.

Самият Хаменей публично е признал за смъртта на „няколко хиляди“ души.

Тръмп обяви, че САЩ „са готови да помогнат“ на протестиращите и призова демонстрантите да продължат присъствието си по улиците.

Режимът в Техеран все още се бори с последствията от кратката, но разрушителна война с Израел през юни 2025 г., която приключи малко след като САЩ атакуваха няколко ирански ядрени обекта.

Последните големи протести в Иран бяха през 2022 г., малко след смъртта на 22-годишната Махса Амини, млада кюрдка, която беше задържана от „полицията по морал“ за предполагаемо неправилно носене на хиджаб. Експерти на ООН и правозащитни организации съобщават, че повече от 550 души са били убити.

Как се стигна до тук

„Време е да се търси ново ръководство в Иран“, заяви Тръмп пред Politico в статия, публикувана в събота. Републиканецът предупреди високопоставените ирански служители, че би бил готов да удари страната, освен ако не е уверен, че иранските власти не убиват протестиращите, които демонстрират в цялата страна от края на декември.

В края на миналата седмица Тръмп каза на репортери, че има „достоверна информация“, че „убийствата в Иран спират“. Реза Пахлави, изгнаният ирански престолонаследник и син на последния шах, свален от духовници през 1979 г., заяви, че „клането не е спряло“.

Протестите срещу икономическите трудности в Иран разтърсват страната със седмици, превръщайки се в едно от най-големите предизвикателства, ако не и най-мощният израз на непокорство срещу теократичното управление в Иран през последните десетилетия. Хиляди хора са убити, въпреки че точните данни са трудни за проверка поради блокирани комуникации в цялата страна.

По темата

Източник: Newsweek    
Иран САЩ аятолах Али Хаменей Доналд Тръмп протести в Иран смяна на режима пълномащабна война санкции ирански президент жертви
Последвайте ни
Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчели алкохол и марихуана

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчели алкохол и марихуана

„Краят на една епоха“: Светът на модата скърби за загубата на Валентино

„Краят на една епоха“: Светът на модата скърби за загубата на Валентино

За първи път в историята: Защо Радев направи това, което никой президент не посмя?

За първи път в историята: Защо Радев направи това, което никой президент не посмя?

„Всяка дума е истина“: Бруклин Бекъм с шокиращи обвинения срещу Дейвид и Виктория

„Всяка дума е истина“: Бруклин Бекъм с шокиращи обвинения срещу Дейвид и Виктория

Как можем да получим над 760 евро допълнителна пенсия

Как можем да получим над 760 евро допълнителна пенсия

pariteni.bg
Как мирише разгонената котка?

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 5 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 4 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл в тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл в тук"

Преди 4 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доналд Тръмп

Тръмп доминира в Давос - напрежение за Гренландия и Украйна

Свят Преди 3 минути

Заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия преобърна тазгодишния Световен икономически форум в Давос

Аштън Къчър твърди, че Gucci го е уволнил, защото е бил „твърде дебел“

Аштън Къчър твърди, че Gucci го е уволнил, защото е бил „твърде дебел“

Любопитно Преди 4 минути

Къчър, който сега е на 47 години, призна, че той и емблематичният дизайнер си спомнят за случая с усмивка

Политическа безизходица? Западни издания с коментари за обръщението на Румен Радев

Политическа безизходица? Западни издания с коментари за обръщението на Румен Радев

България Преди 49 минути

"Оставката му бележи първия случай на държавен глава, който се оттегля от поста от края на комунизма"

Ужас в столичен мол: Мъж заплаши съпругата си със заливане с киселина и убийство

Ужас в столичен мол: Мъж заплаши съпругата си със заливане с киселина и убийство

България Преди 50 минути

46-годишен софиянец е задържан под стража, след като се заканил на жената на публично място с думите: „Ще те очистя“

Сидни Суини влезе в ролята на секси куче в "Еуфория" (СНИМКИ)

Сидни Суини влезе в ролята на секси куче в "Еуфория" (СНИМКИ)

Любопитно Преди 58 минути

В новия сезон на хитовия сериал, персонажът на Суини, Каси, създава еротично съдържание в стил Only Fans

<p>Доган към Радев: Поздравления, г-н Президент!&nbsp;</p>

Доган към Радев: Вие сте факторът, ние сме безрезервно с Вас!

България Преди 1 час

Почетният председател на АПС обяви мащабна мобилизация за „демонтиране на дълбоката държава“ и припозна в отиващия си президент единствения лидер на антимафиотския фронт

Снимката е илюстративна

Част от София без парно и топла вода: кога ще бъде възстановено

България Преди 1 час

Напрежение между Франция и Германия застрашава общия фронт на ЕС срещу Тръмп

Напрежение между Франция и Германия застрашава общия фронт на ЕС срещу Тръмп

Свят Преди 1 час

Берлин обещава "обща позиция" с Париж срещу Тръмп, но най-важното партньорство в ЕС е затънало в подозрения, спорове и политическо съперничество

,

Пет графики, които показват защо Гренландия е толкова важна

Свят Преди 1 час

Остров с 56 000 жители се оказа в центъра на сериозен геополитически сблъсък

<p>Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика</p>

Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика и за всички в ежедневието

Технологии Преди 1 час

Пред изкуствения интелект стои огромната възможност да се сближи с хората и да им покаже по-добри резултати в най-важните сектори и индустрии, като това ще се случи още тази година, казва финансовият директор на OpenAI

Силвестър Сталоун: Става все по-трудно да съм във форма (СНИМКИ)

Силвестър Сталоун: Става все по-трудно да съм във форма (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

„Всяка година става все по-трудно и по-трудно, но затова трябва да се напъвате все по-силно и по-силно“, заяви актьорът

След 30 години: Откриват ГКПП "Рудозем – Ксанти"

След 30 години: Откриват ГКПП "Рудозем – Ксанти"

България Преди 1 час

Предвижда се на този етап разрешеният трафик да бъде за коли до 3,5 тона

Доналд Тръмп

„Акт на огромна глупост“: Тръмп критикува Великобритания за Чагос

Свят Преди 1 час

Причината е намерението на английското правителство да предаде суверенитета над островите Чагос на Мавриций

Как можем да получим допълнителна пенсия в размер на над 760 евро

Как можем да получим допълнителна пенсия в размер на над 760 евро

Пари Преди 1 час

Коефициентът на заместване (размер на пенсията спрямо последната работна заплата) при новия модел, се очаква да достигне 21,4% при 12,5% сега

Тийнейджър е в болница след пушене на вейп и пет енергийни напитки

Тийнейджър е в болница след пушене на вейп и пет енергийни напитки

България Преди 1 час

15-годишният е настанен в интензивното отделение на университетска болница в Стара Загора

Ким Чен-ун уволни вицепремиера си, раздразнен от "некомпетентността" на служителите си

Ким Чен-ун уволни вицепремиера си, раздразнен от "некомпетентността" на служителите си

Свят Преди 2 часа

Ким откри проект за модернизация на индустриален комплекс в покрайнините на столицата Пхенян

Всичко от днес

От мрежата

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

За трети път: Нана Гладуиш отново е диагностицирана с рак

Edna.bg

Гласът, който поколения българи разпознават от първия тон: Здравко от "Ритон" на 73

Edna.bg

Александър Димитров: Мъри Стоилов е единствен мохикан

Gong.bg

Разкритие! Ивайло Чочев бил пред трансфер в Рейнджърс

Gong.bg

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчетоха алкохол и марихуана

Nova.bg

Фалшив сигнал за бомба на жп гарата в София

Nova.bg