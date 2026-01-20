Иран заплаши САЩ с „пълномащабна война“

П резидентът на Иран предупреди, че всякакви действия срещу дългогодишния върховен лидер на страната, аятолах Али Хаменей, биха довели до „пълномащабна война“, след като президентът Доналд Тръмп призова за смяна на режима в Техеран, пише Newsweek.

„Ако населението на Иран търпи лишения и трудности в живота си, една от основните причини за това е дългогодишната враждебност и нечовешки санкции, наложени от правителството на САЩ и неговите съюзници“, заяви иранският президент Масуд Пезешкиан в публикация в социалните мрежи в неделя.

„Всяка агресия срещу Върховния лидер на нашата страна е равносилна на пълномащабна война срещу иранската нация“, добави Пезешкиан.

Хаменей самият заяви в публикация, че ръководството на Иран „не възнамерява да води страната към война“, но „престъпниците“ в Иран и по света няма да останат ненаказани.

Иранските официални лица многократно сочат с пръст САЩ, обвинявайки Вашингтон и „терористи“ за насилието по улиците на страната през последните повече от три седмици.

Един неназован ирански служител съобщи за Ройтерс в неделя, че властите са потвърдили смъртта на поне 5000 души. Около 500 от загиналите са били представители на силите за сигурност.

Американската агенция за права на човека HRANA съобщи, че близо 4000 души са били убити, докато около 9 000 смъртни случая все още се разследват. Над 2 100 души са „тежко ранени“, а повече от 24 000 са задържани, според HRANA. Друг репортаж, публикуван от британския Sunday Times през уикенда, твърди, че броят на загиналите е поне 16 500.

Самият Хаменей публично е признал за смъртта на „няколко хиляди“ души.

Тръмп обяви, че САЩ „са готови да помогнат“ на протестиращите и призова демонстрантите да продължат присъствието си по улиците.

Режимът в Техеран все още се бори с последствията от кратката, но разрушителна война с Израел през юни 2025 г., която приключи малко след като САЩ атакуваха няколко ирански ядрени обекта.

Последните големи протести в Иран бяха през 2022 г., малко след смъртта на 22-годишната Махса Амини, млада кюрдка, която беше задържана от „полицията по морал“ за предполагаемо неправилно носене на хиджаб. Експерти на ООН и правозащитни организации съобщават, че повече от 550 души са били убити.

Как се стигна до тук

„Време е да се търси ново ръководство в Иран“, заяви Тръмп пред Politico в статия, публикувана в събота. Републиканецът предупреди високопоставените ирански служители, че би бил готов да удари страната, освен ако не е уверен, че иранските власти не убиват протестиращите, които демонстрират в цялата страна от края на декември.

В края на миналата седмица Тръмп каза на репортери, че има „достоверна информация“, че „убийствата в Иран спират“. Реза Пахлави, изгнаният ирански престолонаследник и син на последния шах, свален от духовници през 1979 г., заяви, че „клането не е спряло“.

Протестите срещу икономическите трудности в Иран разтърсват страната със седмици, превръщайки се в едно от най-големите предизвикателства, ако не и най-мощният израз на непокорство срещу теократичното управление в Иран през последните десетилетия. Хиляди хора са убити, въпреки че точните данни са трудни за проверка поради блокирани комуникации в цялата страна.