"Ще те изхвърля през прозореца": Задържаха мъж, пребил жена си и сина си

С офийската районна прокуратура повдигна обвинение на 44-годишен мъж за причиняване на телесни повреди на непълнолетния си син и на жената, с която живее на семейни начала.

По данни на разследването инцидентът е станал на 27 януари 2026 г. около 2:30 ч. в апартамент в столичния квартал „Младост 2“.

Мъжът е нанесъл удари с юмруци по главата, лицето и тялото на жената, както и ритници в областта на бъбреците. Той е ударил с юмрук ръката и е ритал в корема и 17-годишния си син.

Вследствие на побоя и двете пострадали лица са получили леки телесни повреди.

Обвиняемият е отправил и закани за убийство към жената, като я е хванал за крака и е започнал да я дърпа към отворен прозорец, заплашвайки, че ще я изхвърли през него.

Деянията са извършени в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които законът предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа. Предстои Софийската районна прокуратура да внесе в съда искане за постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.