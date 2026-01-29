Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Шумен

Ж ена на 57 години е пострадала при пътнотранспортно произшествие в Шумен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР.

Шофьор счупи таза на жена, пресичала на пешеходна пътека в Шумен

Около 6:50 часа в сряда на кръстовище на ул. „Съединение“ и бул. „Велики Преслав“ в града, 29-годишен шофьор от село Мадара, при завой наляво не пропуснал пресичащата по пешеходна пътека жена и я ударил.

91-годишен шофьор блъсна 84-годишна жена в Шумен

Пострадалата е откарана за преглед в шуменската болница, където е установено, че има фрактура на пубисна кост.

Образувано е досъдебно производство.

Кола удари съпрузи на пешеходна пътека, жената почина

Над 70 хил. са установените нарушения от началото на 2025 г. до края на октомври м.г. по пътищата в област Шумен – с 15 хил. повече в сравнение със същия период на 2024 г.

На територията на ОД на МВР в Шумен е в ход специализирана полицейска операция за установяване на изправността на светлините на моторните превозни средства.