България

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Шумен

29 януари 2026, 11:34
Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Шумен
Източник: БТА

Ж ена на 57 години е пострадала при пътнотранспортно произшествие в Шумен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР. 

Шофьор счупи таза на жена, пресичала на пешеходна пътека в Шумен

Около 6:50 часа в сряда на кръстовище на ул. „Съединение“ и бул. „Велики Преслав“ в града, 29-годишен шофьор от село Мадара, при завой наляво не пропуснал пресичащата по пешеходна пътека жена и я ударил.

91-годишен шофьор блъсна 84-годишна жена в Шумен

Пострадалата е откарана за преглед в шуменската болница, където е установено, че има фрактура на пубисна кост.

Образувано е досъдебно производство.

Кола удари съпрузи на пешеходна пътека, жената почина

Над 70 хил. са установените нарушения от началото на 2025 г. до края на октомври м.г. по пътищата в област Шумен – с 15 хил. повече в сравнение със същия период на 2024 г.

На територията на ОД на МВР в Шумен е в ход специализирана полицейска операция за установяване на изправността на светлините на моторните превозни средства. 

Източник: Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов    
шумен кола жена пешеходна пътека
Последвайте ни
Колко пари са ни нужни за нормален живот в началото на 2026 година - КНСБ с нови данни

Колко пари са ни нужни за нормален живот в началото на 2026 година - КНСБ с нови данни

„Ще оставя ноктите си да пораснат“: Срещата на Ники Минаж и Тръмп, която подпали мрежата

„Ще оставя ноктите си да пораснат“: Срещата на Ники Минаж и Тръмп, която подпали мрежата

Война до часове? BBC разкри 7 черни сценария при американска атака срещу Иран

Война до часове? BBC разкри 7 черни сценария при американска атака срещу Иран

Секс скандал разтърси политиката в Черна гора, красавица и президентски съветник хвърлиха оставки

Секс скандал разтърси политиката в Черна гора, красавица и президентски съветник хвърлиха оставки

Увеличиха част от вторите пенсии

Увеличиха част от вторите пенсии

pariteni.bg
Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 3 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 3 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 3 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Арестуваха мъж за стрелба в Старозагорско

Арестуваха мъж за стрелба в Старозагорско

България Преди 10 минути

Той е произвел изстрели в сряда вечер със законно притежаван газов пистолет

КЗП: Търговците да се снабдят с достатъчно евромонети

КЗП: Търговците да се снабдят с достатъчно евромонети

Пари Преди 25 минути

Комисията ще продължи със засилените проверки и за необосновано покачване на цените

Любимата тиара на Кейт Мидълтън, която и принцеса Даяна обичаше

Любимата тиара на Кейт Мидълтън, която и принцеса Даяна обичаше

Любопитно Преди 40 минути

Тиарата „Възелът на любовника на кралица Мери“, любима на принцеса Даяна, се превърна в емблематичен аксесоар на Кейт Мидълтън, която я носи най-често сред кралските бижута през годините си като принцеса на Уелс

Снимката е илюстративна

След COVID-19: Нов вирус от прилепи вдигна света под тревога - какво е Нипа?

Свят Преди 44 минути

Докато Азия затяга мерките, представяме пълното ръководство за симптомите, пътя на заразата и защо светът е под тревога

След акция с ГДБОП: Прокуратурата обвини седем души за каналджийство

След акция с ГДБОП: Прокуратурата обвини седем души за каналджийство

България Преди 1 час

Според обвинението групата е действала от април 2024 г. на територията на София

Терзиев: Данните за договорите и разходите за сметоизвозване са публични и достъпни

Терзиев: Данните за договорите и разходите за сметоизвозване са публични и достъпни

България Преди 1 час

До общинските съветници е разпределен подробен доклад, съдържащ информация за тях, посочи столичният кмет

След свлачището в Сицилия град виси на ръба: "Ние сме в хорър филм“

След свлачището в Сицилия град виси на ръба: "Ние сме в хорър филм“

Свят Преди 1 час

Част от италианския град Нишеми виси опасно на ръба на скала, след като масивно свлачище, предизвикано от циклона Хари, отвори гигантска пропаст, погълнала сгради и заплашваща да изтрие историческия център на града

<p>ИК&nbsp;в България - големият спор за вота през 2026 г.</p>

Изборен кодекс в България - големият спор за вота през 2026 г.

България Преди 1 час

От 2020 година насам в България постепенно се развива практика за използване на машини за гласуване - специализирани устройства, които помагат на избирателите да направят избора си и отпечатват контролна разписка

Зад кулисите на сделката за $ 22 милиарда: Как САЩ и Carlyle слагат край на 26-годишното руско влияние в България

Зад кулисите на сделката за $ 22 милиарда: Как САЩ и Carlyle слагат край на 26-годишното руско влияние в България

България Преди 1 час

Продажбата на активите на „Лукойл“ в България е събитие с критично значение за икономическата и енергийната стабилност на страната

Снимката е илюстративна

„Неприятна миризма“ може да бъде скрит признак на рак

Свят Преди 2 часа

NHS и Mayo Clinic призовават хората да действат възможно най-скоро

Надпреварата за "Оскар": Кой ще надделее сред най-добрите актьори?

Надпреварата за "Оскар": Кой ще надделее сред най-добрите актьори?

Свят Преди 2 часа

Съдия блокира политиката на Тръмп, вземаща на прицел бежанците в Минесота

Съдия блокира политиката на Тръмп, вземаща на прицел бежанците в Минесота

Свят Преди 2 часа

<p>КНСБ пресметна месечния доход, необходим&nbsp;за издръжката на един работещ</p>

КНСБ пресметна: 1562 лева (799 евро) месечно са необходими за издръжка на един работещ

България Преди 2 часа

За тричленно семейство са необходими 2812 лв. (1438 евро), отчете синдикатът

Рубио балансира по тънко въже в НАТО след хода на Тръмп с Гренландия

Рубио балансира по тънко въже в НАТО след хода на Тръмп с Гренландия

Свят Преди 2 часа

Държавният секретар заяви, че Тръмп "много ясно е дал да се разбере, че Съединените щати няма да използват сила или военна сила".

Ще удължат ли грипната епидемия в Бургас, Областният щаб решава

Ще удължат ли грипната епидемия в Бургас, Областният щаб решава

България Преди 2 часа

Тя беше въведена в средата на миналата седмица

<p>Край&nbsp;на кървавата империя за милиарди след екзекуцията на 11&nbsp;членове на мафиотско семейство</p>

Китай екзекутира 11 членове на мафиотско семейство от Мианмар

Свят Преди 2 часа

Членовете на семейство Минг са били осъдени през септември за различни престъпления, включително убийство, незаконно задържане, измама, трафик на на хора и сводничество

Всичко от днес

От мрежата

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg
1

Февруари идва със сняг

sinoptik.bg
1

Свлачище застрашава цял град в Сицилия

sinoptik.bg

Амбър Хърд с коментар за делото с Джони Деп: Загубих способността си да говоря

Edna.bg

Карта за фитнес вместо цветя за Свети Валентин: мил жест или груб намек?

Edna.bg

Невиждана драма изхвърли Реал Мадрид от топ 8 в ШЛ

Gong.bg

Гледахте на живо: Пресконференция след Изпълкома на БФС

Gong.bg

Отстраниха двама агенти, за които се твърди, че са стреляли по Алекс Прети в Минеаполис

Nova.bg

Февруари идва със сняг

Nova.bg