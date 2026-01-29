От минус 1° до 12°: Значителни валежи и гръмотевици в четвъртък

„Преживяла съм война, това няма да ме спре!“: Нападнаха конгресменката Илхан Омар със спринцовка в Минеаполис

В нимание, значителни валежи! Синоптиците обявиха жълт и оранжев код за четвъртък, 29 януари, а преминаването на студен фронт ще донесе валежи и гръмотевици в югоизточните райони. Това предупреждение отправят синоптиците на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В четвъртък времето в страната ще е под влияние на средиземноморски циклон. Ще бъде предимно облачно, на места в равнините и мъгливо. След временно отслабване и спиране на валежите, още преди обяд от юг отново ще се активизират и до вечерта ще обхванат почти цялата страна. Значителни количества на валежите ще има в Южна България. В югоизточните райони са възможни и гръмотевици. В Северозападна България ще е почти без валежи. Вятърът ще отслабне и за кратко ще се ориентира от юг-югоизток, а след обяд – от север-североизток и привечер в Североизточна България ще се усили.

Максималните температури ще са предимно между 7° и 12°, малко по-високи в Източна България.

Източник: НИМХ

В София максималните температури ще са около 7°.

Жълт код за потенциално опасно време е обявен за областите: Кюстендил, София Област, Пазарджик, Пловдив, Ст. Загора, Сливен, Варна, Шумен.

Оранжев код за опасно време е обявен за областите: Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас.

НИМХ съветва: При жълт код бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг. При оранжев код бъдете готови да се предпазите, вие и вашата собственост. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Южна България с валежи от сняг, под 1600 метра – от дъжд. В много райони валежите ще бъдат значителни по количество. След обяд валежи ще има и по Стара планина. Преди обяд вятърът ще е силен от югозапад, след обяд ще отслабне и за кратко ще се ориентира от югоизток, а привечер – от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, които ще започнат около обяд от юг и до края на вечерта ще обхванат цялото крайбрежие. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятърът от югозапад, а след обяд ще се ориентира от югоизток и за кратко ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 10° и 14°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца. През следващите 24 часа ще продължи да се понижава.

В петък ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, значителни на места в югоизточната половина от страната. С умерен, в Източна България и временно силен северозападен, по-късно през деня – североизточен вятър ще нахлува студен въздух, температурите ще се понижават и до вечерта на места в Северна България дъждът ще премине в сняг.

Минималните температури ще бъдат между 0° до 5°, максималните – между 3° до 8°, на места в Източна България до 10°-12°.

След временно спиране на валежите, в събота от югозапад те отново ще се активизират. В Южна България и по Черноморието ще завали дъжд, а в Северна България и по високите полета - сняг. От североизток с умерен, в Източна България и временно силен вятър ще нахлува студен въздух и температурите ще се понижават.

