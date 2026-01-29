Свят

От минус 1° до 12°: Значителни валежи и гръмотевици в четвъртък

Максималните температури ще са предимно между 7° и 12°

29 януари 2026, 06:25
Иран е „с пръст на спусъка“ след предупреждение от Доналд Тръмп

Кой е Антъни Казмирчак, нападнал конгресменката Илхан Омар със спринцовка

Снимка на Путин в Белия дом разтърси САЩ: Появи се на стената в най-критичния момент

Летища връщат COVID-19 мерките заради смъртоносния вирус Нипа

Дървета се взривяват в САЩ заради арктическия студ

След свлачище: Град в Сицилия - на ръба на голяма пропаст

„Преживяла съм война, това няма да ме спре!“: Нападнаха конгресменката Илхан Омар със спринцовка в Минеаполис

Тръмп: Към Иран се приближава още една

Тръмп: Към Иран се приближава още една "армада"

В нимание, значителни валежи! Синоптиците обявиха жълт и оранжев код за четвъртък, 29 януари, а преминаването на студен фронт ще донесе валежи и гръмотевици в югоизточните райони. Това предупреждение отправят синоптиците на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ). 

В четвъртък времето в страната ще е под влияние на средиземноморски циклон. Ще бъде предимно облачно, на места в равнините и мъгливо. След временно отслабване и спиране на валежите, още преди обяд от юг отново ще се активизират и до вечерта ще обхванат почти цялата страна. Значителни количества на валежите ще има в Южна България. В югоизточните райони са възможни и гръмотевици. В Северозападна България ще е почти без валежи. Вятърът ще отслабне и за кратко ще се ориентира от юг-югоизток, а след обяд – от север-североизток и привечер в Североизточна България ще се усили.

Максималните температури ще са предимно между 7° и 12°, малко по-високи в Източна България.

Източник: НИМХ

В София максималните температури ще са около 7°.

Жълт код за потенциално опасно време е обявен за областите: Кюстендил, София Област, Пазарджик, Пловдив, Ст. Загора, Сливен, Варна, Шумен.

Оранжев код за опасно време е обявен за областите: Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас.

Източник: НИМХ

НИМХ съветва: При жълт код бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг. При оранжев код бъдете готови да се предпазите, вие и вашата собственост. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Южна България с валежи от сняг, под 1600 метра – от дъжд. В много райони валежите ще бъдат значителни по количество. След обяд валежи ще има и по Стара планина. Преди обяд вятърът ще е силен от югозапад, след обяд ще отслабне и за кратко ще се ориентира от югоизток, а привечер – от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, които ще започнат около обяд от юг и до края на вечерта ще обхванат цялото крайбрежие. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятърът от югозапад, а след обяд ще се ориентира от югоизток и за кратко ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 10° и 14°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца. През следващите 24 часа ще продължи да се понижава.

В петък ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, значителни на места в югоизточната половина от страната. С умерен, в Източна България и временно силен северозападен, по-късно през деня – североизточен вятър ще нахлува студен въздух, температурите ще се понижават и до вечерта на места в Северна България дъждът ще премине в сняг.

Минималните температури ще бъдат между 3° до 8°, максималните – между 5° до 8°, на места в Източна България до 10°-12°.

Източник: НИМХ

След временно спиране на валежите, в събота от югозапад те отново ще се активизират. В Южна България и по Черноморието ще завали дъжд, а в Северна България и по високите полета - сняг. От североизток с умерен, в Източна България и временно силен вятър ще нахлува студен въздух и температурите ще се понижават.

Източник: НИМХ

Пълна прогноза за времето в страната можете да намерите в Sinoptik.bg

Източник: НИМХ    
Прогноза за времето Атмосферно налягане Температури Валежи Дъжд Сняг Вятър Облачност Циклон Планини
Призрак на пътя: Младеж плаши шофьори с бял чаршаф и скафандър (ВИДЕО)

Шефът на Cisco предупреди за „касапница“: ИИ балонът ще се спука, компании ще фалират

Прокуратурата и ГДБОП разследват порнографските клипове от козметичен салон в Бургас

Иран е „с пръст на спусъка“ след предупреждение от Доналд Тръмп

Работодатели не могат да уволнят служители, които не идват на работа

Mansory реши, че Ferrari 12Cilindri е скучновато и реши да го „нахъса“ по свой вкус

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 3 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 3 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 3 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 3 дни
Ще се стигне ли до бойкот на Мондиал 2026 заради Тръмп

Свят Преди 17 минути

Може ли недоволството от Доналд Тръмп в Европа да накара футболните съюзи да се обединят и да бойкотират Мондиал 2026?

<p>Учени откриха точната граница, след която видеоигрите променят тялото ни</p>

Колко часа можете да играете видеоигри, преди това да навреди на здравето ви?

Любопитно Преди 28 минути

Защо регулаторът казва „Баланс, а не забрана“ за игрите

Консултациите за служебен премиер: Йотова се среща с омбудсмана и зам.-омбудсмана

България Преди 1 час

Разговорите на президента с Велислава Делчева са насрочени за 13:00 ч., а с Мария Филипова - за 14:00 ч.

Мъж откри семейното съкровище след 80 години, заровено при съветското нахлуване

Любопитно Преди 1 час

Ян Глазевски следвал указанията на карта на половин век

Румънският премиер: За разлика от България, Румъния не покрива критериите за еврозоната

Свят Преди 9 часа

Боложан добави, че би било добре политическите сили в страната да постигнат съгласие за еврото

Изчезна пътнически самолет в Колумбия близо до Венецуела

Свят Преди 10 часа

Задействани са всички протоколи за сигурност и издирване

София ще има нова структура на управление

България Преди 10 часа

Една от най-дълго чаканите промени е създаването на направление „Градско планиране и развитие“

<p>&quot;Хамас&quot; обяви, че е готова да предаде властта на Младенов</p>

"Хамас" обяви, че е готова да предаде властта на Николай Младенов

Свят Преди 11 часа

Настояват за пълното и безпрепятствено отваряне на граничния пункт Рафах

Обиски в най-голямата банка в Германия

Свят Преди 11 часа

Прокуратурата потвърди извършените претърсвания

САЩ: Европейците плащат за войната срещу себе си

Свят Преди 12 часа

САЩ са разочаровани от търговското споразумение между ЕС и Индия

Почина големият художник Йордан Петров

България Преди 12 часа

Петров води активна кураторска дейност, развива и живописно творчество

След козметично студио - жена се видя в порнографски сайт

България Преди 12 часа

Записите от скрита видеокамера са направени без знанието на жертвата

Рубио: Режимът в Иран е по-слаб от всякога

Свят Преди 13 часа

Рубио коментира и отстраняването на високопоставен генерал в Китай по-рано тази седмица

Путин се срещна с новия президент на Сирия

Свят Преди 13 часа

Нито един от двамата не спомена пряко руското военно присъствие в Сирия

Кремъл покани Зеленски в Москва

Свят Преди 14 часа

Ушаков: Русия ще гарантира сигурността на украинския президент

Съдът върна делото срещу Портних на прокуратурата

България Преди 14 часа

Според съда допуснатите несъответствия в обвинителния акт пречат на обвиняемите да разберат в какво са обвинени

