Кой е Антъни Казмирчак, нападнал конгресменката Илхан Омар със спринцовка

Казмирчак е републиканец и привърженик на президента на САЩ, Доналд Тръмп

28 януари 2026, 15:01
В ластите арестуваха мъж, който се нахвърли върху конгресменката от Демократическата партия Илхан Омар и я напръска с неприятно миришеща течност от спринцовка по време на среща с избиратели в Минеаполис във вторник, 27 януари, предаде Newsweek.

Полицията идентифицира мъжа като 55-годишния Антъни Казмирчак, съобщи Асошиейтед прес.

„Преживяла съм война, това няма да ме спре!“: Нападнаха конгресменката Илхан Омар със спринцовка в Минеаполис

Онлайн записи, прегледани от Newsweek, показват, че Казмирчак е бил задържан в окръжния затвор във вторник вечерта по обвинение в нападение от трета степен. Не стана веднага ясно дали Казмирчак има адвокат.

Полицията в Минеаполис по-рано заяви пред Newsweek, че служители, работещи на срещата, са забелязали мъж „да използва спринцовка, за да пръска неизвестна течност върху американската представителка Илхан Омар“.

Малко преди инцидента Омар призова за премахване на Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ (ICE) и за оставката на секретаря по вътрешна сигурност Кристи Ноум или за импийчмънт. В Минеаполис напрежението около федералния имиграционен контрол ескалира след смъртоносните стрелби на двама жители от федерални имиграционни агенти този месец по време на засилването на имиграционния контрол от президента Доналд Тръмп в града.

Медицинската сестра от интензивно отделение Алекс Прети беше убит в събота, 24 януари , по-малко от три седмици след като Рене Гуд, майка на три деца, беше простреляна смъртоносно зад волана на автомобила си.

Инцидентът се случва, докато заплахите срещу членове на Конгреса нарастват през последните години, достигайки своя връх след атаката срещу Капитолия на САЩ през 2021 г., преди леко да спаднат само за да се увеличат отново, според последните данни на Полицията на Капитолия на САЩ.

Законодателите говориха за въздействието върху способността им да провеждат срещи с избиратели и публични събития, а някои посочиха средата на заплахи като причина за решенията си да не се кандидатират за преизбиране.

Миналата седмица мъж беше арестуван в Юта, след като е ударил американския представител Максуел Фрост, демократ от Флорида, на частно парти по време на филмовия фестивал „Сънданс“ и му е казал, че Тръмп ще го депортира.

Тръмп често критикува Омар през последните месеци, докато администрацията му се фокусира върху имиграционния контрол в Минеаполис. По време на заседание на кабинета през декември Тръмп нарече Омар „боклук“. Часове преди инцидента във вторник, президентът критикува Омар, докато говори пред тълпа в Айова.

Казмирчак не е бил обвиняван в извършване на насилствено престъпление в Минесота. Той е осъждан два пъти за шофиране под влияние на алкохол, според съдебни записи. Съдебни документи от дело за развод през 2017 г. показват, че той има две деца, не е бил нает на работа и е получавал обезщетения за инвалидност. Бил е женен и разведен два пъти, съобщи CNN, позовавайки се на официалните записи за бракове и разводи в Минесота.

Фейсбук профил, за който CNN съобщи, че принадлежи на Казмирчак, има история на политически публикации, включително критики към демократи като бившия президент Джо Байдън и бившия вицепрезидент Камала Харис. През октомври 2021 г. той публикува политическа карикатура, критикуваща разходите на Омар за сигурност.

След убийството на консервативния активист Чарли Кърк през септември, Казмирчак промени профилната си снимка на снимка на Тръмп, говорещ на събитие на Turning Point USA. Няколко седмици по-късно той я промени на снимка на вдовицата на Кърк, Ерика Кърк, която е утешавана от Тръмп. Преди това той добави значки към профилните си снимки, за да покаже подкрепата си за Украйна.

Профил в X, който също изглежда принадлежи на Казмирчак, следва акаунтите на няколко видни консервативни фигури, включително Кърк, Бен Шапиро, Кандис Оуенс и Бени Джонсън.

Според информация на AP и The Times, течността, пръсната към Омар, е миришела силно на оцет. Не стана веднага ясно какво е било веществото, но говорител на полицейското управление на Минеаполис заяви, че екип от криминалисти е бил извикан на мястото на инцидента.

Омар продължи да говори още около 25 минути след инцидента, казвайки, че няма да бъде сплашена.

По-късно във вторник вечерта тя написа в X, че е „добре“ и че „малък агитатор няма да ме сплаши да си върша работата“.

Нейната служба излезе с изявление, в което се казва, че „агитатор се е опитал да нападне конгресменката, като е пръснал неизвестно вещество със спринцовка.“

В изявлението се казва, че охраната и полицейското управление на Минеаполис „бързо са задържали лицето“.

Добавя се: „Той вече е в ареста. Конгресменката е добре. Тя продължи със срещата си с избиратели, защото не позволява на хулиганите да побеждават.“

Полицията на Капитолия на САЩ заяви в изявление до Newsweek: „Мъж е в ареста, след като реши да нападне член на Конгреса – неприемливо решение, което ще бъде посрещнато с бързо правосъдие. Благодарни сме за бързата реакция от страна на охраната на място и нашите местни правоохранителни партньори. Сега работим с нашите федерални партньори, за да гарантираме, че този мъж ще понесе възможно най-сериозните обвинения, за да възпре такъв вид насилие в нашето общество.“

Политически коментари

Губернаторът на Минесота Тим Уолц (демократ) написа в X: „Радвам се, че конгресмен Омар е в безопасност. Нашият щат беше разтърсен от политическо насилие през последната година. Жестоката, подстрекаваща, дехуманизираща реторика от страна на лидерите на нашата нация трябва да спре незабавно.“

Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей (демократ) написа в X: „Неприемливо. Насилието и сплашването нямат място в Минеаполис. Можем да не сме съгласни, без да излагаме хората на риск. Облекчен съм, че представителката @Ilhan Omar е добре и ценя бързата реакция на MPD. Този вид поведение няма да бъде толерирано в нашия град.“

Представителката Нанси Мейс (републиканец от Южна Каролина) написа в X: „Дълбоко съм разтревожена да науча, че представителката Илхан Омар е била нападната на среща с избиратели днес. Независимо от това колко силно не съм съгласна с нейната реторика – а аз съм – никой избран служител не трябва да се сблъсква с физически нападения. Това не сме ние.“

Президентът Доналд Тръмп заяви в реч пред тълпа в Айова във вторник, че неговата администрация ще допуска само имигранти, които „могат да покажат, че обичат страната ни“. Той каза: „Трябва да се гордеят, не като Илхан Омар.“

Изпълнителният директор на CAIR Нихад Авад заяви в изявление, изпратено до Newsweek: „Ние категорично осъждаме нападението срещу представителката Илхан Омар на срещата ѝ с общността, което идва след години на расистки и ислямофобски подстрекателства срещу нея.“

„Призоваваме всички членове на Конгреса да осъдят това нападение, което беше напълно предсказуемо. Опасното подстрекателство, което политици като президента Тръмп, про-израелски лобистки групи като AIPAC и антимюсюлмански омразни групи години наред изсипват срещу представителката Омар, трябва незабавно да спре.“

„Поздравяваме представителката Омар за нейната смелост да продължава да се застъпва за справедливост тук и в чужбина, въпреки омразата и заплахите, пред които е изправена, за да го направи. Американската мюсюлманска общност е солидарна с нея. Нападението срещу представителката Омар е нападение срещу всички нас и срещу върховенството на закона.“

Казмирчак е задържан без право на гаранция, показват онлайн записи. Не стана веднага ясно кога ще се яви в съда.

Източник: New York Post    
