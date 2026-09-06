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Джаред Къшнър: Тръмп е решен да сложи край на войната в Украйна и да се съсредоточи върху инвестициите

Двамата американски представители посетиха Москва, където разговаряха с Владимир Путин, а след това пристигнаха в Киев

6 септември 2026, 20:28
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Уиткоф и Къшнър в Москва: САЩ правят нов опит да рестартират преговорите за Украйна

Уиткоф и Къшнър в Москва: САЩ правят нов опит да рестартират преговорите за Украйна
  • Джаред Къшнър заяви, че Доналд Тръмп е твърдо решен да сложи край на войната и след това да насочи усилията си към инвестиции и бизнес възможности между САЩ, Украйна и Европа.
  • Стив Уиткоф призова Москва и Киев да направят компромиси, заявявайки, че американската страна вярва, че може да помогне за постигането на дипломатическо решение.
  • Уиткоф и Къшнър са в Киев след над три часа разговори с Владимир Путин в Москва, като целта им е да определят условията за дълготраен и устойчив мир.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е твърдо решен да бъде сложен край на руско-украинската война и след това да се съсредоточи върху инвестициите и възможностите за бизнес в Украйна и САЩ, заяви днес в Киев представителят на американския президент Джаред Къшнър, цитиран от Укринформ.

„Президентът Тръмп винаги казва, че колкото по-трудно е нещо, ако си струва, трябва да дадеш всичко от себе си. Затова той е твърдо решен да види края на тази война, край на смъртните случаи, семействата отново да бъдат заедно, а след това, надяваме се, да прави това, което обича най-много – да се съсредоточи върху инвестициите във възможности за бизнес, които да сближат страните“, каза Къшнър след поредния кръг от преговори.

Уиткоф: Путин е готов за траен мир с Украйна

По думите му това би могло да донесе просперитет и нови възможности за хората в Украйна и Европа.

Къшнър заяви още, че страните трябва да определят условията и договореностите, необходими за постигането на дълготраен и устойчив мир. Според него той трябва да позволи на Украйна да използва смелостта, изобретателността и силата, които е демонстрирала през годините на войната, за да реализира пълния си потенциал като държава.

Другият специален представител на САЩ, Стив Уиткоф, призова днес Москва и Киев да направят компромиси, за да намерят изход от войната, която водят след руската инвазия в Украйна през 2022 г., предаде АФП.

„И двете страни ще трябва да направят компромиси и да изгладят различията помежду си, а ние смятаме, че разполагаме с необходимото, за да постигнем това“, заяви той на пресконференция след първите си разговори в Киев.

Тръмп е "оптимист", че може да постигне мир между Русия и Украйна

„Много е трудно, но сме решени, това е важно за нас и се надяваме всичко това да доведе до дипломатическо решение“, добави Уиткоф.

Къшнър и Уиткоф пристигнаха днес в Киев. Вчера двамата бяха в Москва, където разговаряха с руския президент Владимир Путин повече от три часа.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
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