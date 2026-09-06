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Алис Вайдел: АзГ има ясен мандат да състави правителство в Саксония-Анхалт

Съпредседателката на „Алтернатива за Германия“ определи изборния резултат като исторически и призова за разговори с останалите партии

6 септември 2026, 20:55
Алис Вайдел
Алис Вайдел   
Източник: БТА
  • Алис Вайдел заяви, че историческият резултат на АзГ в Саксония-Анхалт дава на партията ясен мандат да състави правителство.
  • Водещият кандидат Улрих Зигмунд по-рано поставяше условие АзГ да има достатъчно места за самостоятелно управление, докато Вайдел подчертава, че най-силната партия има право да започне опит за съставяне на кабинет.
  • Вайдел заяви готовност АзГ да разговаря с останалите политически сили, въпреки че партията остава изолирана от традиционните германски партии.

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Съпредседателката на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) Алис Вайдел заяви, че партията ѝ има ясен мандат да състави правителство в Саксония-Анхалт след днешните регионални избори, предаде ДПА.

„Това е исторически резултат и много ясен мандат за съставяне на правителство“, каза Вайдел пред обществената телевизия Цет Де Еф след обявяването на първите прогнозни резултати.

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Водещият кандидат на АзГ в провинцията Улрих Зигмунд заяви преди изборите, че ще състави правителство само ако партията разполага с достатъчно места, за да управлява самостоятелно, отбелязва ДПА.

Вайдел обаче подчерта, че „най-силната партия винаги има мандат да състави правителство“.

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Тя добави, че Зигмунд винаги е заявявал готовност АзГ да предложи разговори с останалите политически сили.

„Ръката ни винаги е протегната, за да можем да помогнем за провеждането на добра политика за една по-добра Германия и преди всичко за една по-добра Саксония-Анхалт“, каза Вайдел.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
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