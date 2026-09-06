Великобритания запазва целта за 3% от БВП за отбрана до 2030 г.

Великобритания потвърждава целта си да увеличи разходите за отбрана до 3% от БВП, но срокът 2030 г. вече не е окончателно поет; основната цел остава 3,5% до 2035 г.

Финансовият министър Джон Хийли продължава да подкрепя 3%, но ще определи конкретна дата при следващия преглед на държавните разходи; настоящият план предвижда 2,7% през 2027–2028 г.

Правителството е под натиск за по-ясен график и значителни бюджетни решения, като част от увеличението вече се финансира чрез съкращения на международната помощ.

Burnham says he is committed to spending 3% of GDP on defence by 2030 https://t.co/LTpCKqg2pk via @DailyMail — dave lawrence 🐟🐟🐠 (@dave43law) September 2, 2026

Британското правителство не се е отказало от целта за увеличаване на разходите за отбрана, заяви министърът на икономиката Джонатан Рейнолдс, предаде Пи Ай Мидия/ДПА.

Той посочи, че Великобритания трябва да увеличи разходите за отбрана до 3% от БВП до 2030 г., като основната цел остава достигането на 3,5% до 2035 г. – ангажиментът на страната към НАТО.

Изказването му идва след съобщения, че финансовият министър Джон Хийли се оттегля от по-ранния ангажимент за достигане на 3% до 2030 г.

Великобритания вдига разходите за отбрана

Като министър на отбраната Хийли настояваше, че Великобритания трябва да си постави именно тази цел, за да гарантира сигурността на страната, и през юни подаде оставка в правителството на предишния премиер Киър Стармър заради недостатъчното според Хийли финансиране на инвестиционния план за отбраната.

Сега като финансов министър Хийли продължава да подкрепя увеличаването на разходите за отбрана до 3%, но вече не се ангажира с 2030 г. като конкретен срок. Той заяви, че на следващия преглед на държавните разходи ще представи план за достигане на ангажимента на НАТО от 3,5% до 2035 г. и ще определи и дата за достигане на 3%.

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Рейнолдс отхвърли твърденията, че правителството е променило целите си, и подчерта, че Хийли е „дълбоко ангажиран“ с увеличаването на разходите за отбрана. Правителството посочва, че подробният график за достигането на тези цели ще бъде представен при следващия преглед на държавните разходи.

Според действащите планове разходите за отбрана трябва да достигнат 2,7% от БВП през 2027-2028 г., но все още няма конкретни подробности как ще бъде постигнато по-нататъшното им увеличение. Рейнолдс подчерта, че това ще изисква значителни бюджетни решения, а правителството вече е увеличило разходите за отбрана, включително чрез съкращаване на бюджета за международна помощ.

Председателят на парламентарната комисия по отбрана, депутатът от Лейбъристката партия Тан Сингх Деси, призова премиера Анди Бърнам спешно да се ангажира с план за достигане на 3% от БВП за отбрана до 2030 г.