Свят

Уиткоф: Разговорите със Зеленски в Киев са от голямо значение

Американският пратеник заяви, че делегацията ще продължи усилията за намиране на решение на конфликта толкова дълго, колкото е необходимо

6 септември 2026, 18:57
Уиткоф: Разговорите със Зеленски в Киев са от голямо значение
Американските пратеници Джаред Къшнър (вляво) и Стив Уиткоф   
Източник: БТА
  • Стив Уиткоф и Джаред Къшнър проведоха първите си официални разговори в Киев с Володимир Зеленски в опит да намерят път към прекратяване на войната.
  • Към преговорите се присъединиха и съветници от Германия, Великобритания и Франция, подчертавайки европейското участие в мирните усилия.
  • Уиткоф и Къшнър заявиха готовност да продължат дипломатическата работа толкова дълго, колкото е необходимо, а Зеленски оцени срещите като стъпка към мира и благодари на САЩ за подкрепата.

Зеленски проведе разговор със специалните пратеници на САЩ Уиткоф и Къшнър

Първите разговори в Киев с украинския президент Володимир Зеленски са от голямо значение, заяви днес американският пратеник Стив Уиткоф, цитиран от Франс прес.

Уиткоф и Джаред Къшнър посетиха вчера Москва, а днес са в Киев, за да допринесат за намирането на решение на конфликта в Украйна, по поръчение на американския президент Доналд Тръмп.

"Надяваме се да продължим с това толкова време, колкото е нужно", каза Стив Уиткоф.

"Надяваме се, че това пътуване ще позволи да бъдат намерени нови пътища за продължаване напред. Мисля, че научихме доста от това пътуване", заяви Джаред Къшнър.

Бе проведен и друг разговор с участието на двамата американски пратеници, на украинските представители и на съветници от Европа, съответно от Германия Гюнтер Заутер, от Великобритания - Джонатан Пауъл и от Франция - Еманюел Бон.

Очаква се американските пратеници и украинският президент да дадат пресконференция след разговорите.

Зеленски очаква Уиткоф и Къшнър да посетят Киев след две седмици

"Смятам, че с всяка от тези фундаментални срещи се приближаваме до мира. Благодарим на Съединените щати за подкрепата им, както и на президента Тръмп за това, че американската делегация е тук", заяви Володимир Зеленски пред журналисти.

Това е първото посещение на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Киев, откакто станаха пратеници на американския президент.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
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