Уиткоф: Разговорите със Зеленски в Киев са от голямо значение

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър проведоха първите си официални разговори в Киев с Володимир Зеленски в опит да намерят път към прекратяване на войната.

Към преговорите се присъединиха и съветници от Германия, Великобритания и Франция, подчертавайки европейското участие в мирните усилия.

Уиткоф и Къшнър заявиха готовност да продължат дипломатическата работа толкова дълго, колкото е необходимо, а Зеленски оцени срещите като стъпка към мира и благодари на САЩ за подкрепата.

Зеленски проведе разговор със специалните пратеници на САЩ Уиткоф и Къшнър

Първите разговори в Киев с украинския президент Володимир Зеленски са от голямо значение, заяви днес американският пратеник Стив Уиткоф, цитиран от Франс прес.

Уиткоф и Джаред Къшнър посетиха вчера Москва, а днес са в Киев, за да допринесат за намирането на решение на конфликта в Украйна, по поръчение на американския президент Доналд Тръмп.

❗️Two panel discussions have already concluded; the third will begin shortly, Zelenskyy said.



Steve Witkoff called the conversation very substantive and said they are ready to work for as long as it takes.



Later, the participants in the talks will come out to the press. pic.twitter.com/ZIX9qVDoGx — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 6, 2026

"Надяваме се да продължим с това толкова време, колкото е нужно", каза Стив Уиткоф.

"Надяваме се, че това пътуване ще позволи да бъдат намерени нови пътища за продължаване напред. Мисля, че научихме доста от това пътуване", заяви Джаред Къшнър.

Steve Witkoff affirme que les pourparlers avec Kiev ont été "significatifs" et se poursuivront "aussi longtemps qu'il le faudra" https://t.co/cRWz29L77P via @BFM — 🛑 𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓𝐄𝐒 𝐈𝐍𝐅𝐎 𝐋𝐢𝐯𝐞 🛑 (@ALERTES_INFO) September 6, 2026

Бе проведен и друг разговор с участието на двамата американски пратеници, на украинските представители и на съветници от Европа, съответно от Германия Гюнтер Заутер, от Великобритания - Джонатан Пауъл и от Франция - Еманюел Бон.

Очаква се американските пратеници и украинският президент да дадат пресконференция след разговорите.

Зеленски очаква Уиткоф и Къшнър да посетят Киев след две седмици

"Смятам, че с всяка от тези фундаментални срещи се приближаваме до мира. Благодарим на Съединените щати за подкрепата им, както и на президента Тръмп за това, че американската делегация е тук", заяви Володимир Зеленски пред журналисти.

Това е първото посещение на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Киев, откакто станаха пратеници на американския президент.