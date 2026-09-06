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Бед Бъни спечели първата си награда „Еми“ за шоуто на Супербоул

Спектакълът от полувремето получи отличия още за режисура, хореография, звук, осветление и техническа реализация

6 септември 2026, 20:00
Бед Бъни спечели първата си награда „Еми“ за шоуто на Супербоул
Източник: Getty Images
  • Бед Бъни спечели първата си награда „Еми“ за шоуто си на полувремето на Супербоул в категорията за изключително вариете шоу на живо.
  • Шоуто получи 7 номинации и спечели общо седем награди, включително за режисура, хореография, музикална режисура и светлинен дизайн; Джей-Зи взе третото си „Еми“.
  • „Спешни случаи в Питсбърг“ е големият фаворит на тазгодишните награди с 25 номинации, като основната церемония ще се проведе на 14 септември.

По време на полувремето на Супербоул: Бед Бъни ще пее само на испански

Бед Бъни спечели първата си награда „Еми“ за шоуто си по време на полувремето на Супербоул на церемония, състояла се вчера в театър „Пийкок" в Лос Анджелис, съобщи „Върайъти“. Той триумфира в категорията „Изключително вариете шоу (на живо)“.

Шоуто The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny получи общо седем номинации и спечели награди за музикална режисура, хореография, звуково миксиране, светлинен дизайн, техническа режисура/операторска работа и режисура.

Джей-Зи, който също е изпълнителен продуцент на шоуто, спечели третата си награда „Еми“.

"Игра на тронове" с "Еми" за креативни постижения

Бед Бъни, заедно с продуцентите и режисьорите на събитието, направиха вероятно най-сложното шоу на полувремето в историята на Супербоул в изданието му на 8 февруари. Сред зваздните гости бяха Леди Гага и Рики Мартин, а на сцената се състоя и истинска сватба, отбелязва „Върайъти“.

Водещите номинирани сериали „Спешни случаи в Питсбърг“ (The Pitt), „Хитринки“ (Hacks), „Плурибус“ (Pluribus) и Widow’s Bay имат шанс да спечелят множество награди „Еми“ днес по време на предварителна церемония за призовете, която ще се състои осем дни преди основното награждаване и телевизионното излъчване, пише Асошиейтед прес.

За раздаването на тв наградите "Еми" фаворити при сериалите са "24" с Кийфър Съдърланд и "Анатомията на Грей"

Телевизионната академия връчва над 100 награди „Еми“, като повечето от тях се раздават този уикенд на две церемонии в театъра „Пийкок“ в Лос Анджелис. Преди те бяха известни като Creative Arts Emmys - „Еми“ за творчески постижения, но сега са преименувани просто на първите две вечери от 78-ите награди „Еми“.

Церемонията в праймтайма е на 14 септември, също в театъра „Пийкок“, и ще бъде водена от Маришка Харгитай, като ще бъде излъчена на живо по Ен Би Си.

„Спешни случаи в Питсбърг“ е най-големият претендент за общата победа тази година с 25 номинации. Днес той може да спечели до девет награди, пише Асошиейтед прес.

Източник: БТА, Теодора Йорданова    
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