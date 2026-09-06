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Рим е заложник на голф количките: Туристите летят покрай Колизеума и Испанските стъпала

До 500 туристически колички вече превозват посетители, а градът търси начин да намали трафика и незаконното паркиране

6 септември 2026, 17:16
Рим е заложник на голф количките
Рим е заложник на голф количките   
Източник: БТА
  • Рим започва да ограничава туристическите голф колички, чийто брой достига около 500, заради незаконно паркиране, задръствания и засилване на свръхтуризма.
  • Търсенето на обиколки с колички е нараснало със 147% спрямо 2024 г., а градът планира да намали наполовина броя на превозните средства, влизащи ежедневно в историческия център.
  • Властите подготвят нови правила, но операторите предупреждават за сериозен удар върху бизнеса; при нарушения санкциите могат да достигнат 4000 евро и спиране на количката от движение за над месец.

Рим забранява сандвичите в центъра на града

На фона на величествените си паметници и древни руини Рим насочва вниманието си към съвременната „колесница“ на туристите: голф количката, информира Асошиейтед прес.

Стотици от тях вече превозват туристи из историческия център на италианската столица, но дори движейки се с умерена скорост, досега тези голф колички сякаш изпреварваха регулациите. Градът обаче започва сериозна кампания за ограничаването им.

Според критиците количките са излезли извън контрол - паркират незаконно, задълбочават задръстванията и допринасят за ръст на свръхтуризма. Някои местни медии използват сензационни определения, като наричат явлението „нашествие“ и твърдят, че Рим е „държан като заложник от голф количките“.

Привържениците им обаче посочват, че количките са безшумни, заемат по-малко място от туристическите микробуси и автобуси и не замърсяват въздуха с изгорели газове, които освен това оставят следи по историческите паметници.

Подобни колички препускат по калдъръмените улички на Рим, покрай туристи, които хапват спагети карбонара на маси с карирани покривки и минават покрай магазини, продаващи чанти с „банални“ надписи като „Ciao Bella!“. Возещите се в тях обаче нямат време за пазаруване, могат евентуално да изпият едно капучино или да опитат прочутото джелато. Обиколките с тези голф колички представляват светкавични атаки към най-известните забележителности на Рим - поне докато не се сблъскат с властите.

Рут Сандърсън от английския град Манчестър изненадала съпруга си с такава обиколка по случай рождения му ден по време на първото им посещение в Рим. Те можели да видят основните забележителности за три часа и „просто да се разхождат без бързане“ през останалата част от краткия си престой, разказва 50-годишната Сандърсън.

Вечният град затяга примката около туристическите возила
„Вечният град“ затяга примката около туристическите возила Източник: БТА

Техният гид направил обиколка около базиликата, където е погребан папа Франциск, след което се отправил към Испанските стъпала. Там той паркирал в зона, предназначена изключително за споделени автомобили - първото от няколко незаконни места за паркиране, които щял да използва.

„Нямаме специално място за спиране на голф колички, затова паркираме където можем - възможно най-законно“, обяснил шофьорът Мартин Халили.

Още преди бума на голф количките паркирането в Рим винаги е било истинско предизвикателство. Автомобили, микробуси, скутери „Веспа“ (Vespa) и мотоциклети са паркирани върху тротоари и пешеходни пътеки. Камиони спират на втори ред, докато разтоварват стоките си.

Всяко свободно кътче в историческия център на Рим се заема, защото има само 4300 обикновени места за паркиране на улицата - приблизително една четвърт от броя на автомобилите, притежавани от жителите на района, според ръководителя на градския транспорт, който се позовава на проучване на място, проведено миналата година. Освен това средно 50 000 превозни средства влизат в района всеки ден. Не е изненадващо, че някои жители са недоволни, отбелязва АП.

„Това беше последната капка, тъй като, за съжаление, тук отдавна има прекалено много категории разрешени превозни средства“, казва пред АП Луиджи ла Ликата, председател на сдружението на жителите на квартал „Монти“. „Голф количката е най-очевидната  - и най-новата - но има и много други.“

Вечният град затяга примката около туристическите возила
„Вечният град“ затяга примката около туристическите возила Източник: БТА

Броят на резервациите за обиколки с голф колички това лято е нараснал със 147 на сто спрямо 2024 г., според „ТрипАдвайзър“ (TripAdvisor), чиято дъщерна компания „Виатор“ (Viator ) е най-големият източник на клиенти. В Рим има до 500 такива колички, като една пета от тях принадлежат на асоциацията на туроператорите „Метур“ (Metur), създадена през декември миналата година с цел да търси общ език с местните жители и градските власти.

„Свръхтуризмът е реален проблем и ние не го отричаме. И може би по някакъв начин сме част от него. Но ако сме част от проблема, поне нека бъдем част от него по интелигентен начин“, казва президентът на асоциацията Паскал ван Дюйнховен. „Вярваме, че особено за Рим това е решение. И наистина се надяваме хората да започнат да го възприемат по този начин, но имаме нужда от подкрепа и помощ от властите.“

Заместник-кметът на Рим по въпросите на устойчивата мобилност и транспорта Еудженио Патане се стреми да възстанови реда и да намали трафика - и то не само този на голф количките.

През юли електрическите превозни средства започнаха да плащат такса за влизане в историческия център, каквато вече плащаха автомобилите с бензинови двигатели. Това е стратегическа промяна - от фокус върху намаляването на емисиите към борба със задръстванията. Броят на разрешените превозни средства е намален с около една четвърт до 350 000, а Патане си поставя за цел да намали наполовина броя на автомобилите, влизащи в района всеки ден.

Ограничаването на голф количките обаче среща административни трудности. Различните им технически характеристики ги поставят в различни регулаторни категории. Освен това правомощията за регулиране на пътническите превози и туристическата дейност са на регионално равнище.

Вечният град затяга примката около туристическите возила
„Вечният град“ затяга примката около туристическите возила Източник: БТА

Патане е поискал от властите на Лацио да прехвърлят съответните правомощия на Рим и очаква това да стане още този месец. След това градската управа ще може да предложи конкретните ограничения.

„Градовете, в които този феномен с голф количките се разраства, разполагат с много малко инструменти“, казва той. „Ще можем да регулираме явление, което вече се е превърнало в масово и в някои случаи дори тревожно.“

Операторите предупреждават, че мерките могат сериозно да засегнат бизнеса им. Около една пета от туристическите голф колички в Рим се управляват от членове на асоциацията „Метур“ (Metur), създадена през декември миналата година за диалог с жителите и властите. 

Председателят ѝ Паскал ван Дюйнховен признава, че свръхтуризмът е реален проблем и операторите също носят отговорност. Според него обаче количките могат да бъдат част от решението, ако бизнесът получи ясни правила и съдействие от общината.

По думите му през втората половина на август превозни средства на членове на асоциацията са били спирани за проверка 14 пъти. Проверките са продължавали до час, а санкциите са били непоследователни и тежки, твърди той.

Според АП при установен превоз без необходимото разрешение количките могат да бъдат спирани от движение за повече от месец, а шофьорите - глобявани с 4000 евро.

Вижте повече в нашата галерия:

„Вечният град“ затяга примката около туристическите возила
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Вечният град затяга примката около туристическите возила
Вечният град затяга примката около туристическите возила
Вечният град затяга примката около туристическите возила
Вечният град затяга примката около туристическите возила
Източник: БТА, Галя Горнишка    
Рим голф колички свръхтуризъм ограничения регулации задръствания незаконно паркиране туристически обиколки градски власти санкции
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