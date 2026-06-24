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Уморени без причина? 4 скрити капана, които изпиват енергията ни

Случва се следното: спите добре, събуждате се, денят преминава спокойно – няколко обаждания, проверка на имейла, вечерен сериал. Нищо извънредно. Но все пак искате само едно – всички да ви оставят на мира

Надежда Неменски Надежда Неменски

24 юни 2026, 12:11
Уморени без причина? 4 скрити капана, които изпиват енергията ни
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

О бикновен ден, без тежки задачи, но към 21:00 ч. вече нямате енергия дори за прост разговор със семейството. Звучи ли ви познато? Оказва се, че проблемът не е в количеството свършена работа: хроничното изтощение има много по-недоловими причини. Къде всъщност отива вътрешната ни енергия?

Обясняваме защо се появява усещането „уморен съм, въпреки че нищо не съм правил“, кои четири скрити капана източват енергията ни всеки ден и как да си върнем контрола над собственото състояние.

Основната причина: фоновият режим на изчакване

Случва се следното: спите добре, събуждате се, денят преминава спокойно – няколко обаждания, проверка на имейла, вечерен сериал. Нищо извънредно. Но все пак искате само едно – всички да ви оставят на мира.

Физическата умора е нещо просто: мускулите работят, имат нужда от почивка. Менталното изтощение обаче се натрупва невидимо. То не идва от самата работа, а от факта, че нервната ни система прекарва часове в състояние на очакване.

Мозъкът не прави разлика дали сте пробягали маратон, или сте прекарали осем часа в лека тревожност заради новините, той реагира на напрежението, а не на неговия източник.

Когато това фоново активиране не утихне, тялото непрекъснато сканира средата за заплахи и държи мускулите под напрежение. Човек може просто да си седи на дивана, докато енергията му се изразходва толкова интензивно, колкото и по време на тежък физически труд.

Ето защо нормалният сън не помага: той възстановява тялото, но не намалява хроничната невронална свръхактивация. В резултат на това се събуждаме уморени още преди денят да е започнал.

Четири скрити причини за постоянна умора

Експертите идентифицират четири основни фактора, които тихо източват енергията ни.

1. Хронична несигурност

Мозъкът изразходва огромно количество енергия не само за решаване на текущи проблеми, но и за предвиждане на техните изходи. Когато не знаете как ще завърши дадена ситуация на работа, в отношенията или в страната, мозъкът автоматично изчислява стотици сценарии. Този процес работи на заден план; ние не го забелязваме, но той буквално изгаря ресурсите ни.

2. Безкраен дигитален шум

Всяко известие на смартфона нарушава концентрацията. След всяко разсейване на човек му отнема средно повече от 20 минути, за да се завърне към предишната задача със същата дълбочина.

Когато съобщенията пристигат на всеки час, ние прекарваме целия ден просто плъзгайки се по повърхността на задачите, а това е по-изтощително от една трудна, но непрекъсната работа.

3. Умора от микро-решения

Способността ни да вземаме решения има лимит. Какво да ядем за закуска, по кой маршрут да преминем, как да отговорим на колега, дали да реагираме на поредната нова новина – всичко това са избори. До вечерта човек, който не е направил нищо мащабно, може да е взел стотици малки решения и напълно да е изчерпал резерва си от внимание.

4. Режим на постоянна достъпност

Когато сте онлайн 24/7 в месинджърите и сте готови да отговорите на всяко служебно или лично запитване, нервната система никога не си почива. Това не е отдих, това е непрекъснато дежурство.

Защо се адаптираме към изтощението

Опасността на хроничното изтощение е, че то се развива много бавно. Острата умора е очевидна: разтоварваш товар – чувстваш се уморен. Хроничната умора обаче не е обвързана с конкретно събитие, затова бързо започваме да я приемаме за нашето „ново нормално“.

С течение на времето губим способността да оценяваме обективно състоянието си. Започваме да избягваме задачи, които изискват мислене, дразним се от дребни неща и се дистанцираме емоционално от близките си. Може да си мислим, че това е просто лошо настроение или труден ден, докато в действителност това са класически симптоми на дълбоко претоварване.

Често бъркаме тревожността с отговорност. Мислим си, че постоянното следене на новинарските потоци, бързото реагиране на съобщения и това да сме в крак с всичко е знак, че сме организирани и надеждни. В действителност това е директен път към бърнаут (прегаряне).

За да се излезе от този кръг, е важно да се осъзнае, че е невъзможно да се контролира всичко в реално време. Новините, които наистина имат значение, така или иначе ще стигнат до вас, дори ако изключите телефона си за няколко часа в името на собственото си благополучие.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: rbc.ua    
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