Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

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Ж ълт код за опасни и интензивни валежи, придружени от силни гръмотевични бури и градушки, е обявен за цели 22 области на страната в сряда, 24 юни. От НИМХ предупреждават шофьорите за сериозен риск от аквапланинг и локални наводнения, като лошото време ще удари основно Западна, Централна и Североизточна България, докато по Черноморието ще се радват на истинско лятно слънце.

Жълтият код е в сила за областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Ловеч, Габрово, Търговище, Шумен, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Смолян.

При жълт код за интензивни валежи от НИМХ съветват: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

Областите с предупреждения от първа степен за интензивни валежи Източник: НИМХ

Прогноза за сряда, 24 юни

През нощта явленията временно ще затихнат, но в сряда отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София – около 26°. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, малко по-високо от средното за месеца.

В планините от Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 50 мин. и залязва в 21 ч. и 9 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 19 мин. Луната в София залязва в 1 ч. и 55 мин. и изгрява в 16 ч. и 19 мин. Фаза на Луната: два дни след първа четвърт.

През следващите два дни преди обяд ще бъде слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи, главно в планините придружени с гръмотевици. В западната половина от страната вятърът ще е слаб, в източната - слаб до умерен, от североизток. Температурите ще останат без съществена промяна.