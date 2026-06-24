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По-силен от самолет: Австралиец стана най-шумният човек в света, надвиквайки резачка и линейка

58-годишният градски глашатай Джоузеф Макгрейл-Бейтъп превзе Книгата на Гинес с писък от 122,4 децибела. В ежедневието си австралиецът чисти климатици, но с едно изкрещяване на думата „сега“ успя да подобри 32-годишен рекорд и да съсипе гласа си за дни наред

24 юни 2026, 11:47
По-силен от самолет: Австралиец стана най-шумният човек в света, надвиквайки резачка и линейка
Източник: iStock

58-годишният Джоузеф Макгрейл-Бейтъп от Канбера официално бе вписан в Книгата на рекордите на Гинес, след като регистрира най-силното извикване от отделен човек в историята. Австралиецът изкрещя думата „сега“ (now) със зашеметяващите 122,4 децибела. За сравнение, това е в шумовия диапазон на работещ моторен трион, излитащ реактивен самолет или сирена на линейка от непосредствена близост, съобщава AP News.

С това си постижение Джоузеф подобри рекорда от 121,7 децибела, поставен през далечната 1994 г. от северноирландската учителка Анализа Фланаган, която тогава изкрещя много подходящото за професията ѝ „тишина“ (quiet).

Без тренировки, но със скъсан глас

Новият рекордьор споделя, че за подобно нещо няма как да се тренира предварително.

„Няма начин да се упражняваш за това. Трябва да пазиш гласа си за самия ден на опита. Наложи се да викам седем пъти, докато успеем да уловим перфектния запис на думата „сега“. След това гласът ми беше напълно съсипан за няколко дни, бях прегракнал ужасно. Но пък беше страхотно забавно“, разказва той.

Всъщност Джоузеф предпочита да бъде наричан „най-шумният мъж в света“, а не най-шумният човек въобще. Преди неговия опит не е имало отделна категория за мъже.
„Радвам се, че Анализа запазва своя рекорд. Така тя остава най-шумната жена на планетата, а аз съм най-шумният мъж“, допълва джентълменски австралиецът.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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От чистач на климатици до „лорд“ глашатай

В ежедневието си Джоузеф работи като професионален чистач на климатици, но голямата му страст е изненадваща – той е почетен градски глашатай на столицата Канбера, където е известен с титлата „Лорд Джоузеф“. Той влиза в ролята си по време на местни панаири, училищни тържества и автомобилни изложения, за да привлича вниманието на тълпата.

Именно покрай тази си роля той става член на „Древната и почитаема гилдия на австралийските глашатаи“. През 2024 г. той печели национално състезание, извиквайки традиционния занаятчийски възглас за призоваване на тишина „Oyez, Oyez, Oyez“ с мощност от 98 децибела. Търсейки в архивите на Гинес постижения на други глашатаи, той случайно попада на рекорда на ирландската учителка и решава да се пробва.

Самият рекорд е записан официално на 2 май в радиостудио в Канбера от професионален акустичен инженер и в присъствието на независими свидетели. След щателна проверка от Гинес потвърдиха постижението.

Рекордите са създадени, за да бъдат подобрявани

Любопитното е, че това е втори световен рекорд за австралиеца. През 2019 г. той подобрява рекорда за най-бърза стрелба с лък, изстрелвайки 10 стрели за 60,03 секунди. Само девет месеца по-късно обаче 7-годишно момче буквално смазва рекорда му с цели 11,4 секунди по-бързо време.

Джоузеф обаче не страда от това и няма намерение да си връща титлата по стрелба, нито пък ще се бори със зъби и нокти да пази рекорда си за викане. „Ако някой ме победи и извика по-силно, това ще е фантастично. Рекордите са създадени, за да бъдат подобрявани“, философски заключва най-шумният мъж на Земята.

Източник: AP News    
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