Куриоз в Лима: Спецчасти дегизирани като футболни талисмани хванаха наркодилър

Националната полиция на Перу демонстрира забележителна и доста необичайна изобретателност при задържането на предполагаем наркотрафикант в столицата Лима. Знаейки, че заподозреният е страстен футболен фен, агентите решили да се появят пред дома му, дегизирани като Клъч и Мейпъл - два от официалните талисмани на Световното първенство по футбол, което се провежда в Северна Америка.

Операцията е проведена след мащабна предварителна работа на разузнавателните служби. Разследващите установили, че мъжът следи с огромен интерес всичко, свързано с Мондиала - обстоятелство, което в крайна сметка определило и нестандартния план за действие на специалното звено "Зеленият ескадрон".

Маскираните полицаи разбили входната врата на имота, намиращ се в перуанската столица. Вътре в комплекса започнало преследване, което завършило на последния етаж на сградата, където беглецът бил успешно повален и закопчан. При последвалия обиск в жилището са открити пистолет, нож и големи количества различни наркотични вещества. Акцията приключила с изземването на всички доказателствени материали.

Кадрите от ареста оставиха изключително куриозен спомен в мрежата - два огромни плюшени талисмана на Световното първенство нахлуват с оръжие в ръка в къща в Лима. Иронията е пълна, тъй като националният отбор на Перу дори не успя да се класира за финалите на шампионата, завършвайки на незавидното 9-о място от общо 10 отбора в южноамериканската квалификационна зона.